Teatro Italia, Lupin – il musical

21 MARZO 2026 ore 21:00

Lupin il musical va in scena il 21 marzo alle ore 21 al Teatro Italia di Roma.

Il sipario si apre su un treno lanciato nella notte: il leggendario Orient Express, diretto da Parigi a Istanbul. Il ladro più temuto e affascinante del mondo è tornato, e con lui un nuovo, audace colpo: il Tulipano di Ahmed III, un gioiello di valore inestimabile, è svanito dalla sua cassaforte.

Il furto, questa volta, non sembra un semplice gioco di abilità. Tutto indica che sia legato alla giovane Isabelle, un’orfana parigina per la quale Lupin prova un sentimento raro e sincero, conquistata giorno dopo giorno da un gesto lieve e poetico: un tulipano donato con discrezione.

Isabelle lavora come operaia in una fabbrica di cioccolato, un luogo che promette meraviglia ma nasconde un’anima grigia. Tra i suoi corridoi si celano segreti, complotti e ombre che solo il viaggio verso Istanbul potrà dissipare. E quando il treno avrà compiuto il suo percorso, ogni mistero troverà finalmente la sua risposta.

Chi è Arsène Lupin? Come inizia una leggenda?

Arsenio Lupin è senza dubbio uno dei personaggi più amati dell’ultimo secolo, capace di attraversare epoche e linguaggi fino a diventare un’icona pop. La sua figura ha ispirato innumerevoli adattamenti cinematografici e televisivi, oltre al celebre manga Lupin III.

È il prototipo del “ladro gentiluomo”: elegante, brillante, capace di colpire sempre e solo i più ricchi, talvolta persino a vantaggio dei più deboli. Ama le donne, il gioco, il lusso e naturalmente il denaro, ma a distinguerlo davvero è il suo irresistibile senso dell’umorismo.

Maestro dei travestimenti, Lupin sa mutare identità con sorprendente naturalezza, interpretando alla perfezione ogni ruolo. Astuto, colto, ironico e audace, è un intenditore d’arte e possiede un talento innato per la seduzione raffinata.

Soprattutto, rimane un fuorilegge con un proprio codice: non fa mai ricorso alla violenza né tantomeno a qualcosa di peggiore.

CENNI BIOGRAFICI

FLAVIO GISMONDI, romano, si forma alla Ro.Gi. School e alla New York Film Academy, approfondendo la tecnica Meisner. Studia pianoforte e armonia al Conservatorio di Santa Cecilia e si specializza anche come mastering engineer.

Debutta nel 2007 come Romeo nell’opera Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante. Seguono ruoli in importanti musical: Il Mondo di Patty (Matías), Disney’s Newsies (Jack Kelly), Jersey Boys in Italia e Francia (Bob Gaudio), Spring Awakening (Moritz), Sunset Boulevard in Italia e Spagna, Dirty Dancing in tour spagnolo (Billy), Flashdance (Jimmy) e We Will Rock You nei Paesi Bassi (Galileo Figaro) accanto ad Anastacia. Per il cinema recita in Amici Come Prima di Christian De Sica. Dal 2020 al 2023 è Laurie in Piccole Donne e partecipa alla tournée tedesca dei 12 Tenors Show.

Dal 2023 è Nick Piazza in Saranno Famosi – Fame il Musical e insegna Acting all’Art Village di Roma.

In TV attualmente interpreta per due stagioni Gianluca Palladini in Un Posto al Sole, ruolo che riprende nel 2025.

ANGELICA CINQUANTINI, romana del 1998, figlia di artisti franco-italiani, debutta a 8 anni nella serie Quo Vadis Baby? diretta da Gabriele Salvatores. Interpreta poi la protagonista de Il mistero del lago e prende parte a Medicina Generale 2 e I Cesaroni 3, dove diventa popolare come “Matilde”.

Parallelamente studia canto e danza, recitando nei musical Alice nel Paese delle Meraviglie e La colpa è dei grandi?. Nel 2020 è nel film per RaiPlay Il cinema non si ferma.

Nel 2021 interpreta la protagonista femminile in Casanova Opera Pop di Red Canzian, progetto poi trasformato in un film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Seguono Viola come il mare 2, Califano per Rai1 e, nel 2024, la serie Costanza.

Compagnia della Corona dopo il grande successo de “La Famiglia Addams” (in tournée nazionale nelle stagioni 2023/24 – 2024/25) è lieta di presentare una nuova, entusiasmante produzione originale: “Lupin, il musical”, la prima grande opera di teatro musicale dedicata al ladro più famoso di tutti i tempi.

La seducente musica di Paola Magnanini, autrice per enti come Fondazione Teatro Verdi di Trieste, Fondazione Teatro Coccia di Novara, strizza l’occhio al jazz e immerge gli spettatori nella Parigi degli anni ’30, satura di fascino e di mistero, mentre il libretto di Salvatore Sito (autore per enti come Fondazione Teatro Coccia di Novara e Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, vincitore del premio internazionale G. Aliverta come miglior librettista under40), tra una risata e l’altra racconta una storia fatta di sogni e speranze, ma anche ironia, passione, vendetta… cioccolato e tulipani.

Teatro Italia srl

Via Bari, 18 00161 Roma

Tel. 06 44239286 teatroitalia@teatroitalia.info

Acquisto biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/lupin-il-musical/273813

PROSSIME DATE DEL TOUR

21/03/26 – TEATRO ITALIA, Roma

26/03/26 – POLITEAMA, Piacenza

27-29/03/26 – TEATRO S. BABILA, Milano

25/04/26 – TEATRO ACCADEMIA, Conegliano

26/04/26 – TEATRO SOCIALE, Rovigo

11/05/26 – TEATRO DUSE, Bologna

29-31/05/26 – TEATRO ALFIERI, Torino