Il 14 Marzo 2026 alle 20:30 il Teatro Sala Umberto di Roma ospita #LEPIUBELLEFRASIDIOSHO Cronaca surreale di un mondo reale, uno spettacolo (dal vivo) di e con FEDERICO PALMAROLI, Chitarra e voce Antonio Trignani

Questo spettacolo è per chi non ce la fa più a prenderla sul serio questa farsa globale che ci ostiniamo a chiamare attualità.

È per chi guarda il telegiornale come si guarda una puntata di Boris, per chi scrolla i social col ghigno di chi ha capito che il re è nudo e continua a ballare il tip-tap.

È per chi sente il bisogno fisico di sgonfiare, con una battuta, il pallone gonfiato della retorica quotidiana.

Per chi ama i paradossi, i no sense, le iperboli: perché sa che solo così si racconta il vero.

Per chi non vuole diventare un algoritmo umano, tutto ottimizzato, tutto in target, tutto coerente.

È un irresistibile carrellata di personaggi della politica, del costume, dello sport e della spiritualità che si esprimono con un linguaggio “da strada” e che proprio per quel senso del contrario, innescano meccanismi del tutto esilaranti.

Se vi ci ritrovate, benvenuti. Se non vi ci ritrovate, benvenuti lo stesso: magari, alla fine, ci arriverete.

SALA UMBERTO

Via della Mercede, 50, 00187 Roma – prenotazioni@salaumberto.com Sab14 / 03 20:30

prezzo biglietto da 25 € a 18 € disponibili su www.salaumberto.com – www.ticketone.it

