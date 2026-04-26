giovedì 7 maggio 2026 ore 21:00
Ceretta_Checchini_Codecà
giovedì 7 maggio 2026
Firenze, Teatro Verdi
giovedì 7 maggio 2026 ore 21:00
DIEGO CERETTA direttore
EMILIO CHECCHINI clarinetto
UMBERTO CODECÀ fagotto
Orchestra della Toscana
Langsamer Satz/
Duetto-Concertino per clarinetto, fagotto, archi e arpa/
Sinfonia n. 1 op. 11/
Biglietti
Intero €22,00 *
Ridotto €18,00 *
Under 30 €10,00
Studenti €5,00 acquistabile solo presso la biglietteria
(*) +€2,00 se acquistati in prevendita
Biglietti in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita del Circuito Ticketone e alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320 – ORARI > CLICCA QUI).
Ridotto €18,00 *
Under 30 €10,00
Studenti €5,00 acquistabile solo presso la biglietteria
(*) +€2,00 se acquistati in prevendita
Biglietti in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita del Circuito Ticketone e alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320 – ORARI > CLICCA QUI).
Per informazioni tel. 055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it