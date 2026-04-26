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Ceretta_Checchini_Codecà

Redazione
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giovedì 7 maggio 2026 ore 21:00

Ceretta_Checchini_Codecà

giovedì 7 maggio 2026
Firenze, Teatro Verdi
giovedì 7 maggio 2026 ore 21:00
DIEGO CERETTA direttore
EMILIO CHECCHINI clarinetto
UMBERTO CODECÀ fagotto
Orchestra della Toscana
Anton Webern / Langsamer Satz
Richard Strauss / Duetto-Concertino per clarinetto, fagotto, archi e arpa
Felix Mendelssohn / Sinfonia n. 1 op. 11
Biglietti
Intero €22,00 *
Ridotto €18,00 *
Under 30 €10,00
Studenti €5,00 acquistabile solo presso la biglietteria
(*) +€2,00 se acquistati in prevendita

Biglietti in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita del Circuito Ticketone e alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320 – ORARI > CLICCA QUI).
Per informazioni tel. 055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it

Un programma che attraversa il Novecento e l’Ottocento, con due solisti d’orchestra in primo piano e un direttore di casa. Sul podio Diego Ceretta, direttore principale dell’ORT, qui impegnato in un repertorio che alterna intimità cameristica e vigore sinfonico.

Si comincia con Langsamer Satz di Anton Webern, composto nel 1905: una pagina per archi giovanile e ancora tardo-romantica, ispirata dal mondo affettivo di Brahms e Mahler, densa di cantabilità malinconica. Segue il Duetto-Concertino per clarinetto, fagotto, archi e arpa di Richard Strauss, scritto nel 1947: favola strumentale in un solo atto, in cui i due strumenti si inseguono, si sfidano e infine si accordano. Una musica leggera, ricca di charme e allusioni.

I solisti sono Emilio Checchini al clarinetto e Umberto Codecà al fagotto, prime parti dell’ORT.
Chiude la Sinfonia n. 1 op. 11 di Felix Mendelssohn, composta a quindici anni: un esordio sorprendente, che fonde rigore formale, entusiasmo giovanile e quella vena lirica che sarà la cifra del suo stile maturo.

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