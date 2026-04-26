Giuseppe Verdi – Un ballo in maschera – Maggio Musicale Fiorentino

dal 12 al 24 maggio 2026
dal 12 al 24 maggio 2026
Giuseppe Verdi
Un ballo in maschera
Maestro concertatore e direttore
Emmanuel Tjeknavorian
Regia
Valentina Carrasco
Nel 1857 Verdi viene ingaggiato per scrivere un’opera per il Teatro San Carlo di Napoli e subito inizia la caccia al soggetto perfetto. La prima idea è Re Lear di Shakespeare ma la mancanza di tempo lo costringe a ripiegare su un libretto di Scribe, Gustave III ou Le bal masqué, già musicato da Auber e da Mercadante. La storia si ispirava a un fatto storico accaduto nel 1792: l’omicidio di re Gustavo III di Svezia ad opera di un suo cortigiano durante un ballo. L’argomento era indubbiamente scomodo, l’uccisione in scena di un monarca non poteva lasciare indifferenti i censori napoletani, che infatti intervennero imponendo a Verdi numerosi tagli e modifiche. Ma l’autore teneva troppo ai tratti settecenteschi e allo stile brillante di ascendenza francese della sua nuova opera per poter accettare, tra le tante richieste, di spostare l’azione nel dodicesimo secolo dove sarebbe stato impossibile «trovare un principotto, un duca, un diavolo, sia pure del Nord, che avesse visto un po’ di mondo e sentito l’odore della corte di Luigi XIV». Naufragato così il debutto napoletano, Un ballo in maschera sarà allestito al Teatro Apollo di Roma, dove andrà in scena il 17 febbraio 1859.
Nuovo allestimento
Manifesto © Gianluigi Toccafondo
Incontro con il pubblico – Parlando d’opera
Venerdì 8 maggio, ore 16.30
“Verdi e l’insostenibile leggerezza del Ballo”
a cura di Alberto Batisti
In collaborazione con Il Foyer – Amici della Lirica di Firenze
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
Artisti
Maestro concertatore e direttore
Emmanuel Tjeknavorian
Maestro del Coro
Lorenzo Fratini
Regia
Valentina Carrasco
Scene
Andrea Belli
Costumi
Silvia Aymonino
Luci
Marco Filibeck
Video
Max Volpini
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Riccardo
Antonio Poli/Max Jota (22)
Renato
Bogdan Baciu/Hae Kang (15, 22)
Amelia
Chiara Isotton/Alessia Panza (22)
Ulrica
Ksenia Dudnikova
Oscar
Lavinia Bini
Silvano
Janusz Nosek
Samuel
Mattia Denti
Tom
Adriano Gramigni
Un giudice
Francesco Congiu
Un servo di Amelia
Roberto Miani
Durata
Durata complessiva: 2 ore e 40 minuti circa