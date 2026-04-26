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Giuseppe Verdi – Un ballo in maschera – Maggio Musicale Fiorentino

Redazione
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dal 12 al 24 maggio 2026

dal 12 al 24 maggio 2026

Contents

Giuseppe Verdi

Un ballo in maschera

Maestro concertatore e direttore
Emmanuel Tjeknavorian

Regia
Valentina Carrasco

Artisti

Maestro concertatore e direttore
Emmanuel Tjeknavorian

Maestro del Coro
Lorenzo Fratini

Regia
Valentina Carrasco

Scene
Andrea Belli

Costumi
Silvia Aymonino

Luci
Marco Filibeck

Video
Max Volpini

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino

Riccardo
Antonio Poli/Max Jota (22)

Renato
Bogdan Baciu/Hae Kang (15, 22)

Amelia
Chiara Isotton/Alessia Panza (22)

Ulrica
Ksenia Dudnikova

Oscar
Lavinia Bini

Silvano
Janusz Nosek

Samuel
Mattia Denti

Tom
Adriano Gramigni

Un giudice
Francesco Congiu

Un servo di Amelia
Roberto Miani

Durata
Atto I e II: 1 ora e 25 minuti | Intervallo: 30 minuti | Atto III: 45 minuti
Durata complessiva: 2 ore e 40 minuti circa
“Frida Kahlo, un nastro intorno alla bomba” di Francesca Cassottana
Firenze Sotto Vetro
Madama Butterfly
INQUIETO SIA IL GENIO.
“Cavalleria Rusticana” e “Pagliacci”
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