Le coreografie dei grandi Maestri di ieri e di oggi, in un excursus tra i diversi stili, sono affidate al talento e alla passione delle allieve e degli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, diretta da Frédéric Olivieri.

Oltre a Lo schiaccianoci, in scena nel dicembre 2025, gli allievi e le allieve della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala tornano al Teatro Strehler per il tradizionale spettacolo istituzionale, che offre loro l’occasione di interpretare brani tratti dai balletti più noti e impegnativi del repertorio classico, ma anche di attraversare stili espressivi più contemporanei.

È una serata che coinvolge tutti i corsi, impegnando gli allievi in coreografie di crescente difficoltà tecnica e interpretativa nelle quali esprimere al meglio il proprio talento. Il percorso di formazione della Scuola di Ballo scaligera dà l’opportunità di approfondire i diversi stili del balletto e della danza, abituando allievi e allieve a sostenere quei ruoli che si troveranno ad affrontare durante la loro carriera professionale.

L’incontro con i grandi maestri del passato e del presente non può che arricchire una preparazione già altissima; bastino i nomi di Balanchine, Béjart, Ek, Forsythe, Kylián, Petit, Preljocaj per comprendere la portata delle esperienze a cui le allieve e gli allievi sono chiamati durante il periodo di formazione e perfezionamento.