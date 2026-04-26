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Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala

Redazione
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7 - 10 maggio 2026 Teatro Strehler

Le coreografie dei grandi Maestri di ieri e di oggi, in un excursus tra i diversi stili, sono affidate al talento e alla passione delle allieve e degli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, diretta da Frédéric Olivieri.

Teatro Strehler

Oltre a Lo schiaccianoci, in scena nel dicembre 2025, gli allievi e le allieve della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala tornano al Teatro Strehler per il tradizionale spettacolo istituzionale, che offre loro l’occasione di interpretare brani tratti dai balletti più noti e impegnativi del repertorio classico, ma anche di attraversare stili espressivi più contemporanei.
È una serata che coinvolge tutti i corsi, impegnando gli allievi in coreografie di crescente difficoltà tecnica e interpretativa nelle quali esprimere al meglio il proprio talento. Il percorso di formazione della Scuola di Ballo scaligera dà l’opportunità di approfondire i diversi stili del balletto e della danza, abituando allievi e allieve a sostenere quei ruoli che si troveranno ad affrontare durante la loro carriera professionale.
L’incontro con i grandi maestri del passato e del presente non può che arricchire una preparazione già altissima; bastino i nomi di Balanchine, Béjart, Ek, Forsythe, Kylián, Petit, Preljocaj per comprendere la portata delle esperienze a cui le allieve e gli allievi sono chiamati durante il periodo di formazione e perfezionamento.

Durata: 1 ora e 45 minuti incluso un intervallo

PRESENTAZIONE

Biglietti

7mag Ore 19:30 A partire da €18 Promo

8mag Ore 20:30 A partire da €15 Promo

9mag Ore 15:00 A partire da €18 Promo

9mag Ore 19:30 A partire da €26

10mag Ore 16:00 A partire da €26
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