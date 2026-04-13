Spazio Diamante, L’importanza di essere diverso

In sala White, 14-16 aprile

Dal 14 al 16 aprile la Sala White dello Spazio Diamante ospita Jonis Bascir ed Ettore Bassi in L’importanza di essere diverso.

Un monologo è il frutto di tanti anni di riflessioni sulla sua diversità, un romano mulatto. Lo spettacolo raccoglie, in chiave umoristica e non, gli aneddoti e i paradossi del fatto di avere un colore di pelle imprecisato.

Ne esce un quadro divertente e assurdo dove la sua diversità ne esce vincente ed è proprio questo il motivo del sottotitolo. La sua, è una forte necessità e volontà di sottolineare come sia importante e stimolante essere diversi, quindi unici. L’unicità come ricchezza. Nello stesso tempo è un’ottima occasione per riflettere sull’inconsapevole razzismo dilagante.

Musica e canzoni accompagneranno fedelmente l’attore per giocare con un pubblico sicuramente “multicolor“. Il tutto è impreziosito dalla regia del prolifico e bravo Ettore Bassi.