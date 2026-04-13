Fondazione Musica per Roma, Lost objects

Giovedì 16 aprile, Sala Petrassi ore 20, un evento straordinario con tre protagonisti assoluti della musica contemporanea: Michael Gordon, David Lang, Julia Wolfe

La Fondazione Musica per Roma in collaborazione con l’American Academy in Rome presenta “Lost Objects”, un concerto di grande rilievo internazionale che segna la prima esecuzione italiana dell’opera firmata da tre tra i più influenti compositori della scena contemporanea: Michael Gordon, David Lang e Julia Wolfe, con libretto di Deborah Artman.

“Lost Objects” è un’esperienza musicale rara e intensa, capace di trasformare la memoria in suono e la perdita in rito collettivo, confermando ancora una volta il ruolo della Fondazione Musica per Roma come punto di riferimento per la grande musica contemporanea internazionale.

Diretto da Tonino Battista, “Lost Objects” è un’opera di teatro musicale potente e visionaria che esplora il significato della memoria e della perdita, intrecciando linguaggi sonori e suggestioni provenienti da epoche e mondi diversi. Commissionato dal Dresdner Musikfestspiele in collaborazione con Concerto Köln e il RIAS Kammerchor, il lavoro rappresenta il secondo grande progetto di composizione condivisa tra Gordon, Lang e Wolfe, figure centrali della scena musicale internazionale e fondatori del collettivo Bang on a Can.

“Lost Objects” si sviluppa a partire dalla struttura di un oratorio barocco, attraversato però da una forte tensione contemporanea. Il risultato è un affresco sonoro stratificato e sorprendente: tre voci soliste, coro misto, ensemble rock e orchestra barocca si fondono in una materia musicale densa e suggestiva. Le sonorità acustiche si intrecciano con strumenti amplificati, mentre la voce umana dialoga con timbri arcaici e moderni, creando un’esperienza immersiva e profondamente emotiva.

Come scrive Deborah Artman, «“Lost Objects” è una sala di preghiera, un inno ma anche un’invenzione: una meditazione frammentata che, nel clima precario dei nostri tempi, ci invita a fermarci e riflettere sulla grazia concessa a ogni cosa, persona e idea, sugli oggetti perduti – ordinari e straordinari – della nostra cultura condivisa».

Sul palco, un cast di altissimo livello internazionale: l’ensemble vocale Ekmeles, il Bang on a Can Lost Objects Ensemble direttamente da New York, il Coro da Camera “Ottorino Respighi” di Latina diretto da Pompeo Vernile e il PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble.

David Lang, Michael Gordon, Julia Wolfe

LOST OBJECTS

Prima Italiana Editore Red Poppy, New York

Rappresentante per l’Italia Casa Ricordi, Milano

Ekmeles:

Charlotte Mundy, soprano

Jeffrey Gavett, controtenore e direttore

Timothy Keeler, controtenore

Bang on a Can Lost Objects Ensemble:

Tristan Kasten-Krause, basso elettrico

Karl Larson, tastiera

Riley Palmer, percussioni

Brendan Randall-Myers, chitarra elettrica

Photo by Peter Serling

PMCE – Parco della Musica Contemporanea Ensemble