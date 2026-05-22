XXVIII ediz. - Dal 16 luglio al 1° agosto

COLLINAREA FESTIVAL 2026

XXVIII ediz. – Dal 16 luglio al 1° agosto

Casciana Terme Lari (PI) – Pontedera (PI)

SARTORIA CARONTE

Teatro di Lari – via Panattoni 11

56035 Casciana Terme Lari (PI)

organizzazione@sartoriacaronte.it

COLLINAREA FESTIVAL 2026

XXVIII edizione

Beyond technology

16 luglio – 1° agosto

All’insegna del motto “Beyond technology”, si terrà dal 16 luglio al 1° agosto 2026 presso il Borgo di Lari e Pontedera (PI) la 28ª edizione di Collinarea Festival. Ideato e organizzato da Sartoria Caronte, Collinarea Festival trasformerà anche quest’anno il Borgo di Lari e il Parco Fluviale di La Rotta in uno straordinario polo artistico in grado di ospitare nei giorni e nelle notti dell’estate 2026 spettacoli dal vivo e laboratori, tra teatro, danza e musica. Il direttore artistico, Loris Seghizzi, ha curato insieme al team organizzativo del festival la sezione multidisciplinare della manifestazione, allestendo un programma di spettacoli rappresentativi della più vivace scena contemporanea. L’utilizzo delle nuove tecnologie per la produzione di performance multimediali, che ha caratterizzato il festival da quando si è dotato a partire dal 2020 dello strumento tecnologico Connessioni, non ha intaccato la componente umana da sempre motore del progetto Collinarea. Lo slogan “Beyond technology” (Oltre la tecnologia), scelto per questa edizione, vuole sottolineare quanto sia oggi ancor più importante attivare un rapporto con il pubblico il più diretto e reale possibile, che vada oltre lo stupore provocato dalle meraviglie tecnologiche. Il programma degli eventi dell’edizione 2026 si sviluppa attraverso proposte originali e suggestive dove la ricerca del suono e la tecnologia applicata si fondono in performance interdisciplinari. Tra questi, il concerto immersivo di Raphael Gualazzi realizzato in collaborazione con SAMworld Studio con il supporto speciale del Comune di Casciana Terme Lari, e poi le performance di Valeria Sturba, il Trio ReLeVé di Anaïs Drago, Carrozzeria Orfeo, Marco Ripoldi e Paola Tintinelli, Compagnia Carullo-Minasi, Teatro MU di Budapest e Accademia dell’Incompiuto, tra i cui fondatori alcuni ex membri dell’Open Program del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Dopo l’inaugurazione dello scorso anno, torna Collinarea PhD Summer School, scuola di dottorato estiva organizzata dal co-direttore artistico del festival Mirco Mencacci in collaborazione con importanti istituzioni universitarie, che ospiterà nuovamente ricercatori e docenti per affrontare temi all’avanguardia relativi alla natura del suono e alla sua influenza sul benessere umano in ottica interdisciplinare. Alcuni degli incontri saranno aperti anche al pubblico. Come da tradizione, Collinarea si chiuderà con l'Opera ubiqua di Sartoria Caronte, uno spettacolo dislocato di opera, musica pop sperimentale, teatro, danza, video e suono, che utilizza tre palchi dislocati all’ntero del Borgo di Lari, grazie al già citato strumento tecnologico Connessioni. Dopo il successo della Tosca d’essai dello scorso anno, il regista Loris Seghizzi e un team di oltre

centocinquanta figure tra artisti e tecnici porteranno in scena un incontro contemporaneo delle opere Lo Schiaccianoci di ETA Hoffmann con musiche di P. I. Tchaikovsky e Pagliacci di R. Leoncavallo. Ad inaugurare il festival il 16 luglio, nel Parco Fluviale di La Rotta, andrà in scena l’anteprima dell’Opera ubiqua su un unico palco. Ad arricchire il programma del festival, segnaliamo anche le esperienze sonore interattive a cura di SAMworld Studio tra le quali la Navicella Sonora, Cosmophon (strumento musicale in VR), l’ascolto di musica in tecnologia Dolby Atmos (Atmos jukebox), tutte a fruizione gratuita del pubblico. Il Festival ospiterà infine progetti formativi rivolti a chi desidera mettersi in gioco in chiave performativa. Saranno aperti laboratori organizzati da Sartoria Caronte, alcuni dei quali in collaborazione con le compagnie coinvolte negli spettacoli del festival. Un laboratorio in particolare è destinato alla costituzione del coro teatrale cittadino coinvolto nell’Opera ubiqua. Il programma completo del Collinarea Festival sarà a breve consultabile su www.collinarea.it.

Stay tuned!

Collinarea Festival è organizzato da Sartoria Caronte con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Casciana Terme Lari, Comune di Pontedera, Fondazione Pisa e Confcommercio Pisa con la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa.

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Info e programma Festival: www.collinarea.it

Instagram: Collinarea Festival