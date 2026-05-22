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DITONELLAPIAGA OSPITE SPECIALE DELLA XVI EDIZIONE DELLA NOTTE DEI MUSEI DI ROMA

Redazione
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ore 20.30 di sabato 23 maggio al Museo dell’Ara Pacis  

DITONELLAPIAGA OSPITE SPECIALE

DELLA XVI EDIZIONE DELLA NOTTE DEI MUSEI DI ROMA

La cantautrice si esibirà in una performance voce e pianoforte alle ore 20.30 di sabato 23 maggio al Museo dell’Ara Pacis

 

Roma, 22 maggio 2026 – Roma si prepara ad accogliere una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana: DITONELLAPIAGA sarà l’ospite speciale della sedicesima edizione della NOTTE DEI MUSEI DI ROMA, l’atteso appuntamento culturale che ogni anno trasforma la Capitale in un grande palcoscenico diffuso di arte, musica e spettacolo.

Reduce dal terzo posto ottenuto al 76° Festival di Sanremo, l’artista porterà le sue sonorità all’interno del Museo dell’Ara Pacis in una speciale performance piano e voce, intima e coinvolgente, durante la quale ripercorrerà alcuni dei brani più iconici del suo repertorio riarrangiati per l’occasione in una nuova veste.

La performance avrà inizio alle ore 20.30. In ragione della capienza limitata del museo, potranno assistere all’evento solo le prime 250 persone, previo acquisto sul posto del biglietto di accesso al museo di 1 euro per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana e di 2 euro per i non residenti. Per i possessori della Roma MIC Card l’ingresso è gratuito ma non è previsto l’accesso prioritario. I biglietti saranno distribuiti a partire dalle ore 19.30.

“Siamo felici che DITONELLAPIAGA, cantautrice molto apprezzata e premiata con molti riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco e il Premio Roma Videoclip, voglia omaggiare la città e le migliaia di romane e di romani che parteciperanno alla manifestazione. Ci emoziona che l’Ara Pacis e DITONELLAPIAGA, arte e musica insieme, possano donare in una sola serata tanta bellezza. Grazie all’artista per la sua generosa disponibilità” – dichiara Massimiliano SmeriglioAssessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale.

La NOTTE DEI MUSEI DI ROMA è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Official Partner: Digital360 Gov. Radio Ufficiale: Dimensione Suono Roma.

Info

www.museiincomuneroma.it

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