Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Gli appuntamento dal 17 al 24 maggio alla Casa del Jazz a Auditorium Parco della Musica di Roma
Spazio agli eventi della settimana, dal 17 al 24 maggio della Fondazione Musica per Roma, all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Domenica 17 maggio ore 11
Saggio Jazz Campus Orchestra
Diretta da Massimo Nunzi
Teatro Studio Borgna
Martedì 19 maggio ore 20
Giulio Regeni. Tutto il male del mondo
proiezione del documentario
Sala Sinopoli
Martedì 19 maggio ore 20
Ink 2026
Sala Petrassi
Domenica 24 maggio ore 20
Fabio Concato
Sala Santa Cecilia
MOSTRA
Dal 24 aprile al 14 giugno 2026
Aura Satz – Lei ricalibra/She recalibrates
AuditoriumArte
CASA DEL JAZZ
Domenica 17 maggio ore 18
Alessandra Diodati
Sala Armando Trovajoli
Venerdì 22 maggio ore 19.30
CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini
Benny Goodman, the Golden Age of Swing
Sala Armando Trovajoli
Sabato 23 maggio ore 19.30
CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini
Benny Goodman, the Golden Age of Swing
Sala Armando Trovajoli
Domenica 24 maggio ore 18
Roberto Tarenzi
Sala Armando Trovajoli