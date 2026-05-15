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Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Redazione Roma
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Roma, Auditorium Parco della Musica 20 12 25 Saggio Jazz Campus Orchestra – “Natale a tutto jazz!” ©Fondazione Musica Per Roma -  Musacchio, Pasqualini & Fucilla/MUSA ******************* NB la presente foto puo' essere utilizzata esclusivamente per l'avvenimento in oggetto o  per pubblicazioni riguardanti Fondazione Musica Per Roma

Gli appuntamento dal 17 al 24 maggio alla Casa del Jazz a Auditorium Parco della Musica di Roma

Spazio agli eventi della settimana, dal 17 al 24 maggio della Fondazione Musica per Roma, all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.

 

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Domenica 17 maggio ore 11
Saggio Jazz Campus Orchestra
Diretta da Massimo Nunzi
Teatro Studio Borgna

Martedì 19 maggio ore 20
Giulio Regeni. Tutto il male del mondo
proiezione del documentario
Sala Sinopoli

Martedì 19 maggio ore 20
Ink 2026
Sala Petrassi

Domenica 24 maggio ore 20
Fabio Concato
Sala Santa Cecilia

MOSTRA

Dal 24 aprile al 14 giugno 2026
Aura Satz – Lei ricalibra/She recalibrates
AuditoriumArte

CASA DEL JAZZ

Domenica 17 maggio ore 18
Alessandra Diodati
Sala Armando Trovajoli

Venerdì 22 maggio ore 19.30
CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini
Benny Goodman, the Golden Age of Swing
Sala Armando Trovajoli

Sabato 23 maggio ore 19.30
CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini
Benny Goodman, the Golden Age of Swing
Sala Armando Trovajoli

Domenica 24 maggio ore 18
Roberto Tarenzi
Sala Armando Trovajoli

Alétheia e Doxa
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Lezione on line Luciano Floridi
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