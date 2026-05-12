IL FIGLIO DELLA TEMPESTA

concerto spettacolo della Compagnia della Fortezza

di e con Armando Punzo e Andrea Salvadori

regia Armando Punzo

musiche originali Andrea Salvadori

progetto video Lavinia Baroni Andrea Salvadori

scena Alessandro Marzetti Andrea Salvadori

disegno luci Andrea Berselli

direzione organizzativa Cinzia de Felice

organizzazione e coordinamento Eva Cherici

amministrativa responsabile Elina Sansoni Pellegrini

produzione Studio Funambulo – Carte Blanche ETS/Compagnia della Fortezza

con il sostegno di Idealcoop Coperativa Sociale e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

…se si vuole comprendere i segreti dell’Universo bisogna pensare in termini di Energia, Vibrazioni e Frequenze…

Nikola Tesla

Lo straordinario concerto immagini, nato nel 2018 in occasione dei trent’anni della Compagnia della Fortezza, ritorna in un’ edizione arricchita e completata dalle e dalle musiche degli ultimi spettacoli. Il Figlio della Tempesta è un susseguirsi incalzante di musiche, parole e immagini per un allestimento speciale pensato come un affascinante viaggio nella storia della Compagnia della Fortezza e che qui attinge, una rete fatta di parole, presenze e musica nella quale Punzo e Salvadori vanno al cuore della ricerca musicale e performativa, creando un concerto spettacolo che è anche un progetto molto speciale, che porta in scena l’indissolubile rapporto tra parole e suono che si crea ogni volta che uno dei più eclettici compositori per la scena italiani e uno dei registi più visionari lavorano insieme, dentro il carcere di Volterra, quando le note della musica riempiono lo spazio, entrano nelle vene e nel cuore, riverberano con le parole e le visioni artistiche si concretizzano nei corpi degli attori.

L’intero universo iconografico, sonoro ed emozionale della Compagnia della Fortezza, fondata dall’autore, regista e attore Armando Punzo nell’istituto penitenziario di Volterra, rinasce in una performance musical-teatrale.

Salvadori, drammaturgo musicale della compagnia, tesse una trama composita e suggestiva, fatta di musica e immagini insieme a Punzo, l’Architetto dell’Impossibile. Il Figlio della Tempesta è per un concerto spettacolo che celebra gli oltre 35 anni di arte e cultura nel carcere di Volterra.