l’avvio di 5 workshop e l’apertura delle candidature per 10 tirocini extracurriculari retribuiti

T.I.R. – TEATRI IN RETE Il teatro che forma e informaT.I.R. – Teatri in Rete, il progetto di ATC

L dedicato alla formazione e all’orientamento professionale sui mestieri dello spettacolo dal vivo, entra in una nuova fase, con l’avvio di 5 workshop e l’apertura delle candidature per 10 tirocini extracurriculari retribuiti. Nato con l’obiettivo di ridurre lo scarto tra formazione e opportunità di lavoro nel settore culturale, T.I.R. mette in relazione giovani, teatri, maestranze e compagnie della Regione Lazio attraverso un percorso gratuito di incontri, laboratori ed esperienze sul campo, dedicato alle professioni non artistiche dello spettacolo dal vivo. Sono online:

• il calendario dei workshop, ospitati nei teatri del circuito regionale e condotti dalla compagnia pluripremiata lacasadargilla. I workshop offriranno una panoramica pratica delle competenze professionali coinvolte nei processi produttivi, tecnici, organizzativi e comunicativi dello spettacolo dal vivo. La partecipazione ai workshop è gratuita con iscrizione obbligatoria, ed è requisito obbligatorio per candidarsi ai tirocini. Tutte le info https://www.atcl-tir.it/workshop/

• il bando per 10 tirocini extracurriculari retribuiti nelle professioni dello spettacolo dal vivo, rivolti a under 35 residenti o domiciliati nel Lazio. I tirocini si svolgeranno presso 10 strutture dello spettacolo dal vivo distribuite sul territorio regionale, coinvolgendo realtà teatrali differenti per dimensioni, attività e organizzazione. Si tratta di un’opportunità per acquisire esperienza concreta nei settori dell’organizzazione, della produzione, della comunicazione e della tecnica teatrale. Le candidature ai tirocini saranno aperte dal 19 giugno al 19 luglio. Tutte le info https://www.atcl-tir.it/bando-tirocini/

Il calendario dei workshop:

• 8 giugno 2026, ROMA – Spazio Rossellini

• 15 giugno 2026, RIPI (Frosinone) – Teatro Vittorio Gassman

• 30 giugno 2026, VITERBO – Teatro dell’Unione

• 4 luglio 2026, RIETI – Teatro Flavio Vespasiano

• 14 luglio 2026, LATINA – Teatro D’Annunzio