Ostia Festival, cinque giorni di musica

Da Ostia in Rosa a Ostia Jazz Festival: dal 29 maggio al 2 giugno Piazza Anco Marzio diventa il cuore di un grande progetto di valorizzazione del territorio tra Giro d’Italia, musica, comicità e grandi eventi.

Da Ostia in Rosa a Ostia Jazz Festival: dal 29 maggio al 2 giugno Piazza Anco Marzio diventa il cuore di un grande progetto di valorizzazione del territorio tra Giro d’Italia, musica, comicità e grandi eventi.

Roma punta sul litorale e accende Ostia con un nuovo grande progetto culturale, fortemente voluto e supportato dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, che unisce spettacolo, musica e valorizzazione urbana. Nasce così l’Ostia Festival, un cartellone di cinque giorni che, dal 29 maggio al 2 giugno, trasformerà Piazza Anco Marzio e il centro cittadino in un palcoscenico diffuso dedicato alla partecipazione, alla cultura e all’identità del territorio.

Due anime, un unico racconto: Ostia in Rosa, inserito nel calendario di iniziative collegate al Giro d’Italia, e Ostia Jazz Festival, progetto musicale nato per diventare un appuntamento stabile nel panorama nazionale.

L’obiettivo è costruire un’esperienza culturale capace di generare identità, attrattività e valore per il territorio, trasformando Ostia in un luogo sempre più riconoscibile non solo come meta balneare, ma come destinazione culturale e spazio di produzione di eventi di qualità.

Ad aprire il programma saranno le serate di Ostia in Rosa, promosso dal Teatro Nino Manfredi, il 29 e il 30 maggio a Piazza Anco Marzio. Due appuntamenti gratuiti che accompagneranno il clima del Giro d’Italia e porteranno sul palco due volti amatissimi della comicità italiana: Gabriele Cirilli il 29 maggio e Antonio Giuliani il 30 maggio. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00. Dal 31 maggio al 2 giugno il testimone passerà alla musica con Ostia Jazz Festival, promosso dall’Alexanderplatz Jazz Club e patrocinato da Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud, partner del progetto nel percorso di valorizzazione culturale, economica e territoriale del litorale romano. Un festival che nasce con l’ambizione di inserire Ostia nel circuito dei grandi appuntamenti musicali nazionali, mettendo al centro qualità artistica, partecipazione e identità del territorio. Sul palco si alterneranno artisti e produzioni di rilievo come Danilo Rea New Quartet, Rosalia De Souza, il Francesco Bruno 4Tet, Valter Paiola & Califano Latino Orchestra e gli appuntamenti della Blues Session by Alexanderplatz Jazz Club, con un programma che animerà Piazza Anco Marzio e gli spazi del centro cittadino.

Info Ostia Jazz Festival: 06 86781296

349 977 0309