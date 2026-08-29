A scuola fai sparire il bullismo con la magia di fare squadra, insieme contro il bullismo

5 settembre 2026 Parco CavallinoMatto

Finiscono le vacanze, ma non la necessità di stare bene insieme. Con il ritorno sui banchi riaffiorano per i ragazzi le criticità legate alla ripresa dei doveri scolastici, ma per molti il timore è purtroppo legato anche a dinamiche ben più gravi, come il bullismo e l’isolamento.

Ed è proprio per iniziare il nuovo anno con gli strumenti giusti che lo storico “CavallinoMatto”, il Parco Divertimenti più grande e verde della Toscana, situato a Marina di Castagneto Carducci (in provincia di Livorno), ha deciso di lanciare una campagna sociale in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e il Club Magico La Corte dei Miracoli. L’iniziativa, intitolata “A scuola fai sparire il bullismo con la magia di fare squadra”, partirà il 5 settembre 2026 con lo scopo di ribadire l’importanza della condivisione e dell’inclusione richiamando gli ideali del leggendario Harry Potter, che ha sempre scelto di affidarsi al valore dell’amicizia e del coraggio per superare gli ostacoli. Non è un caso che la proprietà del CavallinoMatto abbia deciso di dare vita a un’operazione contro questo grave fenomeno. Essendo frequentato principalmente da famiglie, bambini e teenager, il Parco ci tiene a offrire al proprio pubblico momenti di puro svago uniti a strumenti di riflessione, per lasciarsi affascinare dalla magia, dalla legalità e dal rispetto. Il tutto attraverso i suoi spettacoli live, le attrazioni come Pirati, Jurassic River, Freestyle, Safari Adventure, Dynamite, Baia dei Bucanieri e tante altre, ed una particolare attenzione all’ambiente e alla natura. Il 5 settembre i Carabinieri, grazie alla presenza del Capitano Domenico Grieco, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cecina, illustreranno le regole per una sana convivenza nel rispetto dei compagni e, soprattutto, per un utilizzo responsabile dello smartphone e dei social network. Parallelamente, i maghi del Club Magico La Corte dei Miracoli di Livorno, punto di ritrovo per illusionisti e mentalisti pronti a trasformare lo stupore in arte, mostreranno attraverso le loro performance la bellezza di fare squadra per creare ogni giorno meraviglie insieme. Perché il vero segreto è non sentirsi soli o invisibili, ma fare gruppo con famiglia, insegnanti e amici. Il Parco resterà aperto con tutte le sue attrazioni per il mese di settembre ( fino al 13 tutti i giorni e successivamente solo i weekend ), per poi calarsi a ottobre nella suggestiva atmosfera di Halloween (calendario completo su www.cavallinomatto.it).

Parco Divertimenti CavallinoMatto

Via Po,1 – Marina di Castagneto Carducci (LI)