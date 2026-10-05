“Eventi in jazz”, prosegue la rassegna

Dopo l’emozionate tributo a Franco Cerri, che ha inaugurato la nuova edizione, entra nel vivo la rassegna Eventi in Jazz, in programma fino al 20 novembre nelle città di Busto Arsizio e Castellanza, in provincia di Varese. Come sempre, la direzione artistica della manifestazione, che gode del contributo delle amministrazioni comunali delle due località del Varesotto e del sostegno degli sponsor (studio legale Puce & Partners, Mogon Pharmaceuticals e Gemas), è di Mario Caccia, patron della casa discografica Abeat Records. Quest’anno più che mai, Eventi in Jazz vuole essere un omaggio, e al tempo stesso uno strumento di valorizzazione e di conoscenza, alla grande tradizione jazzistica di casa nostra, alle sue voci e ai suoi talenti. Senza per questo trascurare il contesto internazionale in cui si è alimentato e si alimenta un genere poliedrico e ribelle com’è, per definizione, il jazz.

sabato 10 ottobre, sempre a Busto Arsizio. Il Teatro Sociale (inizio live ore 21, ingresso 10-12 euro, prevendite on line su https://www.vivaticket.com/it/ ticket/area-open-project/ 315010 ) ospiterà il concerto degli Area Open Project, “eredi” degli Area, una delle testimonianze più visionarie, radicali e innovative della musica italiana. Sul palco si esibiranno Claudia Tellini (voce), Patrizio Fariselli (tastiere, composizioni e arrangiamenti), Stefano Fariselli (sax, clarinetto basso e flauto), Marco Micheli (contrabbasso) e Walter Paoli (batteria). Com’è noto agli appassionati, negli anni Settanta gli Area ebbero il coraggio di abbattere i confini tra jazz, rock, improvvisazione, suoni contemporanei, avanguardia e tradizioni mediterranee, all’insegna della libertà, della ricerca e della contaminazione. Quello degli Area Open Project è un sound potente e irregolare che, a più di cinquant’anni dalla nascita dello storico gruppo fondato da Demetrio Stratos e Giulio Capiozzo insieme a Patrizio Fariselli e Paolo Tofani, conserva intatta la sua forza e una sorprendente modernità. La loro non è tributo, né un’operazione-nostalgia e neppure una rilettura del passato, ma piuttosto l’impegno e lo sforzo per mantenere vivo lo spirito degli Area tra improvvisazione, energia del rock, libertà del jazz e dialogo tra linguaggi apparentemente lontanissimi, proponendo un repertorio che continua a sorprendere e a parlare al presente. È la musica di Arbeit macht frei, Crac! e Caution Radiation Area, quella di Demetrio Stratos, Patrizio Fariselli e Giulio Capiozzo, di una formazione che ha scritto una pagina irripetibile della cultura italiana e che ancora oggi sa essere fisica, intellettuale, ironica, politica ed emozionante. Il secondo appuntamento stagionale è in programma, sempre a. Ilospiterà il concerto degli, “eredi” degli, una delle testimonianze più visionarie, radicali e innovative della musica italiana. Sul palco si esibiranno Claudia Tellini (voce), Patrizio Fariselli (tastiere, composizioni e arrangiamenti), Stefano Fariselli (sax, clarinetto basso e flauto), Marco Micheli (contrabbasso) e Walter Paoli (batteria). Com’è noto agli appassionati, negli anni Settanta gli Area ebbero il coraggio di abbattere i confini tra jazz, rock, improvvisazione, suoni contemporanei, avanguardia e tradizioni mediterranee, all’insegna della libertà, della ricerca e della contaminazione. Quello degli Area Open Project è un sound potente e irregolare che, a più di cinquant’anni dalla nascita dello storico gruppo fondato da Demetrio Stratos e Giulio Capiozzo insieme a Patrizio Fariselli e Paolo Tofani, conserva intatta la sua forza e una sorprendente modernità. La loro non è tributo, né un’operazione-nostalgia e neppure una rilettura del passato, ma piuttosto l’impegno e lo sforzo per mantenere vivo lo spirito degli Area tra improvvisazione, energia del rock, libertà del jazz e dialogo tra linguaggi apparentemente lontanissimi, proponendo un repertorio che continua a sorprendere e a parlare al presente. È la musica di, quella di Demetrio Stratos, Patrizio Fariselli e Giulio Capiozzo, di una formazione che ha scritto una pagina irripetibile della cultura italiana e che ancora oggi sa essere fisica, intellettuale, ironica, politica ed emozionante.

Dopo aver incontrato due anni fa, attraverso Eugenio Finardi, la grande stagione della musica italiana degli anni Settanta, Eventi in Jazz prosegue dunque quel viaggio, entrando nel cuore della sperimentazione.

La serata più travolgente della nuova stagione sarà, molto probabilmente, la terza, cioè quella di sabato 17 ottobre: a Busto Arsizio sarà infatti di scena Ray Gelato, cantante e sassofonista che propone da sempre uno swing ironico e coinvolgente. Amatissimo dal pubblico, il musicista inglese verrà affiancato per l’occasione dalla trascinante band Vik & The Doctors of Jive guidata da Vittorio Marzioli. A rendere la serata ancora più spettacolare e divertente si esibiranno, inoltre, Tommaso Maria Parazzoli, ballerino di tip tap (campione mondiale juniores), e le Ladies in Tune, trio vocale swing nato nel 2013 per far rivivere le tipiche armonie e lo stile spensierato degli anni Quaranta. Ispirate a formazioni storiche come il Trio Lescano e le Andrews Sisters, le tre cantanti (Alessia Turcato, Giulia La Torre e Selena Galleri) uniscono un look rigorosamente vintage a un repertorio che spazia dai grandi classici dell’epoca fino a successi pop contemporanei, riarrangiati in chiave retrò.

Martedì 20 ottobre la manifestazione si sposterà a Castellanza per una serata di grande musica internazionale, grazie alla proposta di una formazione all stars capace di attraversare il Soul, il Funk, il Blues e il Jazz con il linguaggio del groove e dell’improvvisazione: il Cinema Teatro Dante accoglierà, infatti, il trio del chitarrista italoamericano Davide Pannozzo, “impreziosito” dalla presenza di due fuoriclasse assoluti quali Steve Ferrone, icona mondale della batteria (che nel corso della sua brillante carriera ha collaborato con artisti come Eric Clapton, George Harrison, Michael Jackson, Paul Simon, Aretha Franklin, Johnny Cash, Chaka Khan e George Benson), ed Etienne Stadwijk, tastierista, pianista e arrangiatore di straordinaria versatilità che ha portato il suo talento nel Jazz, nel Soul e nella World Music, collaborando con protagonisti come Paul Simon, Richard Bona, Kenny Garrett, Marcus Miller e Sadao Watanabe, solo per citarne alcuni.

Si cambierà decisamente registro venerdì 30 ottobre, sempre a Castellanza, per il secondo dei due tributi della nuova edizione di Eventi in Jazz: a essere omaggiato sarà Emilio Soana, straordinario trombettista scomparso all’inizio del 2025. Sul palco del Cinema Teatro Dante si esibiranno, oltre alla Simply Bop Big Band, alcuni dei più noti jazzisti italiani (da Paolo Tomelleri a Rudy Migliardi) e diversi colleghi di strumento di Soana, ovvero i trombettisti Mauro Brunini, Alberto Mandarini, Daniele Moretto e Sergio Orlandi.

Infine, venerdì 20 novembre si tornerà a Busto Arsizio per l’evento di chiusura della manifestazione, concerto spin-off del calendario ufficiale, ovvero l’esibizione del quartetto di Chicco Gussoni, tra i chitarristi più apprezzati e richiesti del panorama pop. Eccellenza musicale del territorio (è nato e vive a Busto Arsizio), Gussoni si è affermato sulla scena italiana e su quella internazionale (ha collaborato, tra gli altri, con Sting, Brian May, Battiato, Baglioni, Ramazzotti e Pausini) e condividerà il palco del Teatro Sociale con Tony Guerrieri (voce), Johnny Pozzi (pianoforte e tastiere) e Dario Tanghetti (percussioni).

EVENTI IN JAZZ – DAL 2 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE 2026



Sabato 10 ottobre 2026

Busto Arsizio (Va)

Teatro Sociale, via Dante 20.

Area Open Project

Claudia Tellini (voce), Patrizio Fariselli (tastiere, composizioni e arrangiamenti), Stefano Fariselli (sax, clarinetto basso e flauto), Marco Micheli (contrabbasso), Walter Paoli (batteria).

Sabato 17 ottobre 2026

Busto Arsizio (Va)

Teatro Sociale, via Dante 20.

Ray Gelato e l’era dello swing

Ray Gelato (voce, sax);

Vik & The Doctors of Jive: Vik alias Vittorio Marzioli (voce, conduttore), Germano Zenga (sax tenore), Paolo De Ceglie (tromba), Carlo Napolitano (trombone), Giulio Stromendo (pianoforte), Marco Gianotti (contrabbasso), Tommy Bradascio (batteria);

Ladies in tune: Alessia Turcato (voce), Giulia La Torre (voce), Selena Galleri (voce);

Tommaso Maria Parazzoli (tip tap dancer).

Martedì 20 ottobre 2026

Castellanza (Va)

Cinema Teatro Dante, via Dante 5.

Davide Pannozzo Trio feat. Etienne Stadwijk & Steve Ferrone

Davide Pannozzo (chitarra), Etienne Stadwijk (tastiere), Steve Ferrone (batteria).

Venerdì 30 ottobre 2026

Castellanza (Va)

Cinema Teatro Dante, via Dante 5.

Omaggio a Emilio Soana

Paolo Tomelleri (clarinetto);

Rudy Migliardi (trombone);

Mauro Brunini (tromba);

Alberto Mandarini (tromba);

Daniele Moretto (tromba);

Sergio Orlandi (tromba);

Simply Bop Big Band;

Alice Tosetto & Claudio Borroni (voci).

Venerdì 20 novembre 2026

Busto Arsizio (Va)

Teatro Sociale, via Dante 20.

Chicco Gussoni Quartet – Spin-off (ingresso a libera donazione)

Chicco Gussoni (chitarra), Tony Guerrieri (voce), Johnny Pozzi (pianoforte, tastiere), Dario Tanghetti (percussioni).