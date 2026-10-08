IILA e Teatro dell’Opera di Roma, accordo di collaborazione per promuovere la formazione e la mobilità internazionale dei talenti lirici latinoamericani

ARIA SUR è la prima iniziativa concreta della collaborazione.

IILA e Teatro dell’Opera di Roma firmano un accordo di collaborazione per promuovere la formazione e la mobilità internazionale dei talenti lirici latinoamericani

L’intesa rafforza la cooperazione culturale tra Italia e America Latina e apre nuove opportunità di alta formazione, residenze artistiche e coproduzioni. ARIA SUR è la prima iniziativa concreta della collaborazione.

Rafforzare i legami culturali tra Italia e America Latina attraverso la formazione musicale di eccellenza, la mobilità artistica e la valorizzazione dei giovani talenti. È questo l’obiettivo dell’Accordo Quadro di collaborazione firmato oggi, presso il Teatro Costanzi del Teatro dell’Opera di Roma, dall’On. Giorgio Silli, Segretario Generale dell’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, e dal M° Francesco Giambrone, Sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma.

L’intesa rappresenta un nuovo passo nell’impegno dell’IILA per la costruzione di reti e partnership strategiche capaci di favorire la formazione, la circolazione e la promozione internazionale dei professionisti del settore lirico, consolidando il dialogo tra le istituzioni culturali italiane e latinoamericane.

L’accordo pone le basi per lo sviluppo di iniziative congiunte, residenze artistiche, percorsi di alta formazione e coproduzioni tra il Teatro dell’Opera di Roma e i principali teatri dei Paesi membri dell’IILA. Particolare attenzione sarà dedicata allo scambio di competenze e buone pratiche, alla crescita professionale delle nuove generazioni e alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale, riconoscendo nella lirica uno strumento privilegiato di diplomazia culturale e cooperazione internazionale.

«Con la firma di questa intesa con la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, l’IILA rafforza il proprio ruolo di ponte tra Italia e America Latina nel campo dell’alta formazione e della valorizzazione dei giovani talenti nelle professioni artistiche. – afferma Giorgio Silli – L’obiettivo è accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita e di inserimento professionale internazionale, mettendo in relazione competenze, esperienze e opportunità. L’avvio di “ARIA SUR – Residenze per operatori latinoamericani del settore lirico” rende immediatamente concreto questo impegno: tre giovani cantanti lirici latinoamericani avranno l’opportunità di vivere a Roma un’esperienza di perfezionamento e formazione sul campo all’interno del Teatro dell’Opera. È il primo passo di un modello di mobilità artistica e networking che vogliamo rendere replicabile e ampliare in futuro ad altre figure del mondo lirico e teatrale, rafforzando così i legami culturali e professionali tra Italia e America Latina».

«Il Protocollo IILA-Teatro dell’Opera di Roma – dichiara Francesco Giambrone – nasce per costruire nel mondo una rete che mette insieme Italia, Europa e America Latina nel nome delle politiche culturali. La cultura è il punto di partenza giusto per fare sistema e costruire una politica che porti nel mondo i valori per noi fondamentali: quelli del confronto, del dialogo e della bellezza che nei secoli si è costruita, in un mondo che ci vede purtroppo sempre più immersi in scenari di guerra»

La firma dell’accordo si inserisce in una giornata dedicata alla formazione e al futuro delle nuove generazioni di artisti, che ha visto anche la consegna dei diplomi ai talenti della 6ª edizione di FABBRICA Young Artist Program, il programma di formazione del Teatro dell’Opera di Roma, e la chiusura del bando ARIA SUR – Residenze per operatori latinoamericani del settore lirico.

Realizzato dall’IILA e dal Teatro dell’Opera di Roma con il supporto operativo di OLA – Opera Latinoamérica, ARIA SUR costituisce la prima concreta attuazione della nuova collaborazione istituzionale. L’iniziativa offrirà a tre giovani cantanti lirici latinoamericani la possibilità di svolgere un periodo di residenza artistica a Roma, all’interno del Teatro dell’Opera, attraverso un’esperienza di perfezionamento, confronto professionale e formazione sul campo.

Il progetto intende favorire non soltanto lo sviluppo delle competenze artistiche dei partecipanti, ma anche la creazione di relazioni durature tra professionisti e istituzioni del settore lirico sulle due sponde dell’Atlantico.

Con questa intesa, l’IILA e la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma pongono le basi per una collaborazione strutturata e di lungo periodo, nella quale la cultura e la formazione diventano strumenti concreti di integrazione, dialogo e crescita condivisa tra Italia e America Latina.