Lezioni di Creatività Contemporanea, tre appuntamenti autunnali dedicati a moda e design

Alessandro Sartori, Antonio e Patrizia Marras, Lucia Silvestri 30 ottobre, 14 e 20 novembre 2026, TEATRO STUDIO BORGNA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, ROMA

Dopo le prime due edizioni del 2024 e del 2025, prosegue nel 2026 il percorso delle Lezioni di Creatività Contemporanea, il ciclo di incontri promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea nell’ambito del Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Musica per Roma.

La terza edizione, articolata in cinque appuntamenti presso il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, è dedicata al rapporto tra creatività contemporanea, design, moda e imprese culturali e creative.

I primi due incontri, rivolti agli studenti e svoltisi nei mesi di aprile e maggio, hanno affrontato il tema dell’innovazione sostenibile e quello del rapporto tra creatività digitale, videogiochi e patrimonio culturale. Con l’autunno, il ciclo si apre invece al grande pubblico con tre appuntamenti dedicati ai processi creativi della moda e del design, che vedranno protagonisti alcuni dei più importanti nomi della creatività italiana contemporanea.

Gli incontri autunnali si terranno venerdì 30 ottobre, sabato 14 novembre e venerdì 20 novembre 2026, alle ore 19.30, sempre al Teatro Studio Borgna. A raccontare il proprio percorso e il proprio metodo di lavoro saranno Alessandro Sartori, direttore artistico di ZEGNA, Antonio e Patrizia Marras e Lucia Silvestri, Jewelry Creative and Gems Buying Director di BVLGARI. I tre appuntamenti saranno moderati dalla giornalista del Sole 24 Ore Chiara Beghelli.

Come nasce un abito? Come prende forma un gioiello? Come si conciliano la visione e l’estetica di un creativo con i desideri del pubblico e con le trasformazioni del mercato? E come possono moda e design confrontarsi con le grandi sfide contemporanee, dalla sostenibilità alla dimensione internazionale? Sono alcune delle domande al centro dei tre appuntamenti autunnali, che metteranno a confronto esperienze e percorsi diversi, accomunati dalla capacità di trasformare ricerca, cultura, territorio e intuizione in progetti e prodotti riconoscibili in tutto il mondo.

Il ciclo di incontri è realizzato in collaborazione con la Fondazione De Sanctis.

PROGRAMMA

Venerdì 30 ottobre 2026, ore 19.30

Alessandro Sartori – ZEGNA

Ad aprire il ciclo autunnale sarà Alessandro Sartori, direttore artistico di ZEGNA dal 2016 e primo creativo a ricoprire questo ruolo nella lunga storia dell’azienda fondata nel 1910 a Trivero, nel cuore del distretto biellese della lana.

Nato a Biella nel 1966, Sartori si è diplomato all’Istituto Marangoni di Milano e ha iniziato la propria carriera come guida creativa di Z Zegna, ruolo ricoperto tra il 2003 e il 2011. Successivamente è stato direttore creativo di Berluti per il gruppo LVMH, contribuendo alla crescita e alla notorietà del marchio.

Dal suo ritorno in ZEGNA, Sartori ha sviluppato l’evoluzione delle collezioni mantenendo un’attenzione costante al DNA tessile del brand, alla sua storia e al legame con il territorio biellese.

A introdurre l’incontro sarà Maria Piccarreta, Dirigente del Servizio III della Direzione Generale Creatività Contemporanea.

Sabato 14 novembre 2026, ore 19.30

Antonio e Patrizia Marras

Il secondo appuntamento sarà dedicato ad Antonio e Patrizia Marras, due figure creative profondamente legate alla Sardegna e in particolare ad Alghero, città che rappresenta una componente fondamentale del loro immaginario.

Dagli anni Novanta, Antonio Marras ha costruito una ricerca artistica che attraversa la moda e si estende al disegno, alla scultura, al design, al cinema, al teatro e agli allestimenti. Un universo creativo nel quale memoria, territorio, cultura e ricerca si intrecciano dando vita a una cifra stilistica riconoscibile e personale.

Patrizia Marras, al suo fianco, contribuisce alla costruzione e allo sviluppo di questa visione, dando forma a un progetto creativo che negli anni ha conquistato una dimensione internazionale, mantenendo però in Alghero il proprio centro e il proprio riferimento identitario.

L’incontro sarà introdotto da Costantino D’Orazio, Direttore Generale della Direzione Generale Creatività Contemporanea.

Venerdì 20 novembre 2026, ore 19.30

Lucia Silvestri – BVLGARI

A chiudere la terza edizione sarà Lucia Silvestri, Jewelry Creative and Gems Buying Director di Bvlgari, protagonista di un percorso professionale costruito attraverso una profonda conoscenza delle gemme e una particolare sensibilità creativa.

Entrata nella maison a soli 18 anni, Silvestri ha sviluppato nel tempo un ruolo centrale nella ricerca e nella selezione delle pietre preziose e nella loro trasformazione in creazioni di alta gioielleria. La sua esperienza racconta il rapporto tra competenza, intuizione e creatività e il modo in cui un patrimonio storico può continuare a rinnovarsi attraverso nuove forme e nuovi linguaggi.

Le creazioni di Bulgari, indossate da personalità internazionali e riconosciute in tutto il mondo, diventano così un veicolo attraverso cui la tradizione italiana dell’alta gioielleria dialoga con la contemporaneità.

Anche questo incontro sarà introdotto da Costantino D’Orazio, Direttore Generale della Direzione Generale Creatività Contemporanea.

Info e biglietti su www.auditorium.com

Costo biglietto singola lezione 10,00 euro

Costo abbonamento a tre lezioni 21,00 euro.

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Viale Pietro De Coubertin 30 – 00196 ROMA