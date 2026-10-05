_resetfestival, il programma della 18ª edizione

Dal 5 al 10 ottobre a Torino. Daniele Silvestri, Dente, Francamente e N.A.I.P. sono i mentor. Levante presenta il nuovo album. Ospiti e appuntamenti tra formazione, scouting e intrattenimento.

Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre torna a Torino, all’Hiroshima Mon Amour, _resetfestival, il backstage festival della musica italiana che da 18 anni mette in dialogo e riunisce nello stesso luogo talenti emergenti, grandi nomi della musica, pubblico, professionisti e professioniste abbattendo le barriere tra palco e backstage: uno spazio partecipativo e orizzontale che vede interagire sullo stesso piano chi la musica la fa, chi ci lavora e chi sogna di farlo.

Formazione, scouting, networking accanto a live, dj set e intrattenimento aperti anche al pubblico, che dal 2009, per una settimana, trasformano Torino nel centro della musica italiana grazie a quello che non è un semplice appuntamento, ma una comunità in cui talento e idee si incontrano per dare forma al futuro della musica.

Per la 18ª edizione, il festival annuncia il suo programma e le novità del 2026: Daniele Silvestri, Dente, N.A.I.P. e Francamente sono i nomi che affiancheranno i 4 progetti musicali emergenti, selezionati tramite call – Talea, Capricciosa, Molins, De.stradis -, facendo da mentor in un percorso formativo attorno a un brano inedito. Torna poi a _resetfestival Levante – dopo aver calcato il suo palco nel 2010 ed esserci tornata più volte – per presentare il suo nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, in uscita il 9 ottobre; da Torino al resto d’Italia, quest’anno _resetSTAGE incontra Glocal Sound: i progetti emergenti individuati tramite call avranno infatti l’opportunità di esibirsi non solo sul palco del festival torinese ma anche nel resto della penisola grazie alla collaborazione con i Circuiti Regionali dello Spettacolo dal vivo. E ancora, Daniele Silvestri presenta il format Lost Track – La canzone perduta mentre Mara Sattei ha scelto di collaborare con _resetfestival portando con sé sul palco alcuni degli artisti e artiste emergenti che ci sono passati negli anni e che apriranno tutte le date del suo prossimo tour MARA SATTEI LIVE 2026. Poi GTT (Gruppo Torinese Trasporti) potenzia la mobilità per accompagnare il pubblico al festival; e infine, per i suoi 18 anni, _reset si apre alla sua prima partnership internazionale con il Ment Festival di Lubiana.

Ideato da Daniele Citriniti e diretto con Annarita Masullo – cofounders di The Goodness Factory che produce il festival insieme ad Associazione Culturale Verve – non è un contest o una gara ma una rete di scouting artistico, acceleratore formativo, vetrina per nuovi talenti, uno spazio – reale – di confronto dove, in un periodo storico nel quale la distanza tra i piccoli palchi e quelli giganti è abissale, si continua a ragionare di musica come ecosistema e a credere nelle micro-culture musicali che arrivano dal basso.

Accanto ai percorsi di _reHUB e Music Innovation Hub, che sono il cuore dell’attività formativa gratuita mattutina e pomeridiana, destinata ai progetti musicali emergenti e ad aspiranti addette e addetti ai lavori – selezionate e selezionati tramite due call -, il festival mette in relazione tutte e tutti i partecipanti con eventi speciali, occasioni di incontro e ritrovo tra addetti e addette ai lavori, o di confronto con istituzioni, circuiti nazionali e tanto altro. Dal tardo pomeriggio, poi, le porte si aprono al pubblico con concerti, eventi speciali e intrattenimento.

Il risultato è una rete che cresce da 18 anni e che ha visto passare da _reset artiste e artisti come Diodato, Willie Peyote, Niccolò Fabi, Margherita Vicario, Marina Rei, Cristina Donà, Andrea Laszlo De Simone, Samuel Romano, Giovanni Truppi, Serena Brancale, Pierpaolo Capovilla, Ditonellapiaga, Ghemon, Erica Mou accanto a nomi che al festival torinese hanno mosso i primi passi, tra cui Anna Castiglia, Gaia Banfi, Eugenio in Via Di Gioia, Fusaro, Rosita Brucoli, Francamente – che dopo aver partecipato anni fa tra i talenti emergenti, torna da mentor nel 2026 – e nel 2010 una giovanissima Levante.

Dalla possibilità di far ascoltare la propria musica a professioniste e professionisti, alle prime occasioni lavorative, il progetto torinese ha dato spazio e potenziato oltre mille nuove figure professionali della musica italiana.

_resetfestival è una comunità costruita con un lavoro di rete continuo, dalle attività nelle scuole alle collaborazioni con le persone e le realtà del settore musicale e culturale di Torino e non solo. – dichiarano Annarita Masullo e Daniele Citriniti. È uno spazio che non conosce confini, aperto a tutti i generi musicali e le formule espressive, e che porta avanti il suo essere inclusivo sin dalla selezione delle proposte musicali che riceviamo: in quell’occasione ci piace coinvolgere i partner e la rete di persone vicine al festival, seguendo un’idea di direzione artistica orizzontale, fatta di riflessioni condivise, in linea con l’identità stessa di _resetfestival.

Prosegue la collaborazione del festival con Piemonte Dal Vivo tramite la vetrina dei talenti di Glocal Sound con due novità nell’edizione 2026: il tradizionale palco dedicato ai live dei progetti emergenti, selezionati con la call _resetSTAGE, diventa quest’anno _resetSTAGE feat. Glocal Sound, riunendo a Torino giovani artiste e artisti selezionati dalla direzione artistica del festival torinese in sinergia con i Circuiti Regionali dello Spettacolo dal vivo di Piemonte, Lazio, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Campania, Sardegna, Veneto, Puglia, Marche, Campania che fanno parte della rete Glocal Sound.

I progetti selezionati avranno inoltre l’opportunità di esibirsi non solo sul palco di _reset ma anche nel resto d’Italia, grazie alla rete dei circuiti regionali di Glocal Sound. Un passaggio che si traduce in una ulteriore possibilità di sviluppo anche oltre i giorni del festival.

Il traguardo che celebriamo oggi è straordinario: due percorsi storici, _reset e Glocal Sound, da sempre al fianco della musica emergente, approdano sullo stesso palco. E ancora: le artiste e gli artisti vivranno non solo l’esperienza formativa e il live al festival torinese ma potranno portare e programmare la propria musica in tutta Italia grazie alla nostra rete di partner. – prosegue Matteo Negrin, Direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo.

Non soltanto un appuntamento musicale e culturale, ma un progetto che dialoga con la città e con le persone che la abitano: una caratteristica di _reset rafforzata dalla collaborazione con GTT che, in occasione del festival, prevede un potenziamento straordinario della mobilità notturna.

Mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, dal pomeriggio a notte fonda, Star Plus – nato dalla collaborazione fra GTT Città e WeTechnology, e solitamente attivo il venerdì, il sabato notte e nei festivi – eccezionalmente si accenderà anche in mezzo alla settimana.

Per l’occasione l’area di copertura verrà appositamente ampliata per collegare il centro direttamente all’Hiroshima Mon Amour con due bus elettrici, seguendo una direttrice dedicata (da corso Re Umberto/corso Rosselli lungo i percorsi delle linee 14 e 63, con un’unica fermata intermedia in corso Sebastopoli/corso Unione Sovietica).

Siamo orgogliosi di sostenere _resetfestival, l’appuntamento in cui la città accende la sua energia tra musica e nuovi talenti. Per accompagnare questa vitalità culturale, abbiamo scelto di fare qualcosa di speciale estendendo i nostri servizi. È la nostra idea di mobilità sostenibile: flessibile, vicina agli eventi e pensata per chi vive la città. – dichiara l’Amministratore Delegato GTT Guido Mulè.

Il programma della 18ª edizione di _resetfestival

Programma per i progetti emergenti e aspiranti addette e addetti ai lavori

Da lunedì 5 a giovedì 8 ottobre, dalle 9.30 in poi, spazio alla formazione dedicata ai progetti musicali emergenti e aspiranti professioniste e professionisti della musica selezionati con _reHUB.

Daniele Silvestri, Dente, Francamente, N.A.I.P. affiancano i quattro talenti emergenti di _reHUB produzione creativa ossia Talea, Capricciosa, Molins, De.stradis. Accompagnati nel percorso dal produttore Ale Bavo e dalla scrittrice Valentina Farinaccio, insieme lavorano su un brano inedito che portano sul palco la sera di giovedì 8 ottobre.

Parallelamente si tengono i percorsi di _reHUB management, crew e new media per aspiranti addette e addetti ai lavori della musica, con la formazione su come fare un festival, sul mondo della discografia, dei diritti della musica, della comunicazione musicale e tanto altro.

E poi Music Innovation Hub, il format nato nel 2011 che porta i temi delle Start-Up nel mondo della musica e intende diffondere la cultura progettuale e accrescere la capacità di prendere decisioni strategiche per il proprio percorso professionale.

Venerdì 9 e sabato 10 ottobre è il momento dei progetti selezionati con _resetSTAGE. Venerdì e sabato, dalla mattina al pomeriggio, in programma speed date di ascolto e scouting con addette e addetti ai lavori e con i referenti di Piemonte, Marche, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna, Veneto, Lazio, Puglia e Campania per i Circuiti Regionali dello spettacolo dal Vivo di Glocal Sound. E ancora, colloqui per future e futuri addetti ai lavori, laboratori, workshop e momenti di confronto e scambio.

Anche per il percorso _resetSTAGE appuntamento poi con Music Innovation Hub.

Nel pomeriggio di venerdì, inoltre, i referenti dei Circuiti Regionali dello spettacolo dal vivo incontrano professioniste e professionisti del music business che ogni anno arrivano a Torino da tutta Italia per _resetfestival.

Programma aperto anche al pubblico

Martedì 6 ottobre alle 21.00 un secret concert nel Giardino di Hiroshima Mon Amour.

Mercoledì 7 ottobre alle 21.00 arriva a _resetfestival Lost Track – La canzone perduta, la serie Docu-Tainment creata da Klang.ore, pensata e condotta da Daniele Silvestri.

Sarà proprio lui a introdurre i 45 minuti circa di visione della puntata pillola del format e, dopo la proiezione, seguono chiacchiere, commenti e suggerimenti in presenza del cantautore e della Klang.ore Factory. Nella serie, Daniele Silvestri ci porta nel suo studio di registrazione per raccontare, con ospiti sempre diversi, ciò che non si vede: il processo dietro alla nascita di una canzone. Riprendere un brano rimasto nel cassetto insieme a chi quella canzone l’ha scritta e ad una super band. Posti a sedere fino a esaurimento posti. Biglietti disponibili qui

Giovedì 8 ottobre alle 18.30 tocca all’associazione culturale indipendente Marley Session, Cultura e Movimento Made In Sud nata per creare spazi culturali inclusivi e opportunità concrete per le nuove generazioni artistiche del Sud e non solo. A _reset porta i live in acustico di Micojoao e Bambina e il talk & stand up di Nanni Mascena (Comico e Presentatore). Con sede a Cosenza, l’associazione organizza e circuita in eventi, festival, open mic, talk e format itineranti come Totale Fest, La musica che spinge, Color fest, e al contempo include una divisione Booking & Management che cura artisti come Nico Arezzo, Speedy, Bonzo & Belmonte, Altea, L’ennesimo e altri.

Alle 21:30 i live dei quattro progetti musicali di _reHUB produzione creativa, Talea, Capricciosa, Molins, De.stradis che sul palco porteranno anche i brani a cui hanno lavorato con i mentor Daniele Silvestri, Dente, Francamente, N.A.I.P. Info e biglietti sui canali di _resetfestival.

Venerdì 9 ottobre alle 19.00 Stella Gelardi (Santamarea) e Adriano Di Carlo (attore e scrittore) presentano La festa del mio temporale (Edizioni Kalós), una raccolta di poesie che unisce la scrittura cantautorale con quella teatrale e poetica per restituire un racconto personale sul tema della trasformazione e della scoperta del mondo attraverso il corpo e il desiderio. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Dalle 20:30 alle 3.00 si prosegue con la serata a ingresso libero. Si comincia sul palco _resetSTAGE feat Glocal Sound che, dopo la giornata dedicata alla formazione, vede 7 dei 14 progetti musicali selezionati con la call di _resetSTAGE portare dal vivo i propri inediti sul palco condiviso con Glocal Sound, la vetrina di talenti dei Circuiti Regionali dello Spettacolo dal Vivo. Protagonisti sono MilleAlice, Pianura, Murr-ma, Tragic Carpet Ride, Carla Fucci, Arthur Lisko, GIIN.

Da mezzanotte _reset celebra i suoi 18 anni anche affacciandosi per la prima volta a una collaborazione internazionale: una partnership con uno dei principali showcase festival e conferenze musicali dell’Europa centrale e orientale, il Ment Festival di Lubiana, che vedrà il festival torinese ospitare due artisti sloveni, ZVEN e JASA, ad animare la notte di venerdì 9 ottobre.

Sabato 10 ottobre alle 18.00 Levante presenta il suo nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza in uscita proprio venerdì 9 ottobre per Warner. La cantautrice torna a _reset e sarà ospite della sua diciottesima edizione per presentare il nuovo disco che intreccia amore e danza in un racconto intimo e corale. E a seguire firmacopie.Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Dalle 20:00 è di nuovo l’ora di _resetSTAGE feat. Glocal Sound e tocca agli altri 7 progetti emergenti presentare la loro musica ossia Sofia, Ensemble d’Egidio, Scaramuzza, Ferretti, Red Red Flamingo, John Freedom, Freak Motel. Ingresso libero

Dalle 00:30 si chiude con l’afterparty Amarena che vede in consolle Elasi, Plastica, Ale Bavo, Liede, Falco, Laba.

Biglietti disponibili in prevendita qui

***

_resetfestival è ideato e prodotto da Verve e The Goodness Factory.

Con il contributo di Fondazione per la Cultura Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto è inserito nel percorso di crowdfunding supportato dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

In collaborazione con Hiroshima Mon Amour, IO SONO LA MUSICA CHE ASCOLTO.

E, per Glocal Sound, Fondazione Piemonte dal Vivo, AMAT, Fondazione Toscana Spettacolo, Circuito CLAPS, ATER Fondazione, CeDAC Sardegna, Arteven, ATCL, Puglia Culture, Teatro Pubblico Campano.

Mobility Partner: GTT

Food Partner: Cooperativa sociale ExEat, food truck a cura di ExMatta e dell’azienda agricola Il Palaset.

Partner Tecnico: Blumusica.

***

The Goodness Factory

The Goodness factory è progettazione culturale, comunicazione, produzione, management artistico, formazione e consulenze. Curiamo il management di Andrea Laszlo De Simone, lavoriamo al fianco del Maestro Vittorio Cosma e dell’artista installativo Max Magaldi. Siamo un team per progetti artistici e realtà creative in cerca di supporto. Abbiamo ideato _resetfestival e il festival transfemminista Mind The Gap. Produciamo MEMISSIMA e i Meme Awards e realizziamo format ed eventi culturali come Godai Fest e Microcosmi. A Torino, dal 2013 al 2017, abbiamo curato la direzione musicale del Cap10100 e, nel 2017, abbiamo co-fondato OFF TOPIC, coordinandone le attività di start-up fino al 2023. Operiamo sul sistema culturale a livello nazionale e internazionale, sviluppando progetti, collaborazioni e visioni che attraversano linguaggi, territori e comunità.

Associazione Culturale Verve

L’Associazione Culturale Verve è formata da operatori e operatrici culturali e musicisti/e al servizio del settore cultura: svolge un lavoro di accompagnamento e sportello fornendo supporto e consulenze, ponendosi come interlocutrice per istituzioni, artisti e artiste, imprese. La finalità è stimolare la crescita e lo sviluppo professionale di giovani talenti offrendosi come connettore con il mondo del music business e rappresentando, di fatto, un incubatore artistico.