Centrale Preneste Art Factory, Andrea Cosentino e Feet Theatre Company

A Centrale Preneste Teatro due appuntamenti per Centrale Preneste Art Factory: il 10 ottobre in scena Andrea Cosentino e l’11 ottobre la Feet Theatre Company

A Centrale Preneste Teatro due appuntamenti per Centrale Preneste Art Factory: il 10 ottobre in scena Andrea Cosentino e l’11 ottobre la Feet Theatre CompanyProsegue la rassegna Centrale Preneste Art Factory a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) a Roma con due nuovi appuntamenti in programma: il 10 ottobre sul palco c’è Andrea Cosentino, mentre l’11 ottobre è la volta della Feet Theatre Company.

Il cartellone del week end inizia sabato 10 ottobre alle 21.00 con la sezione “Voci d’autore” che ospita “Not here not now” di e con Andrea Cosentino, regia di Andrea Virgilio Franceschi, video di Tommaso Abatescianni, una produzione esecutiva Cranpi con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura.

Un incontro/scontro da teatranti con la body art, il lazzo del clown e il martirio del corpo come testimonianza estrema. Marina Abramovic afferma che essere spettatori non è unʼesperienza: lʼesperienza bisogna viverla. «In teatro un coltello è finto e il sangue è ketchup. Nella performance un coltello è un coltello e il ketchup è sangue». Da qui nasce il resoconto di unʼesperienza attiva con Abramovic, trasformato in un dramoletto polifonico che mette in corto circuito arte performativa e gioco teatrale. Un assolo da stand up comedian per spettatori fatalmente passivi e felicemente maltrattati, tra pupazzi, parrucche, martelli di gomma e nasi finti, dove il performer attraversa con ironia i limiti dellʼagire sul corpo, evocando la fragilità, la disciplina, la resistenza e la buffoneria che convivono nellʼatto performativo. Un piccolo rito comico e spiazzante che affonda le mani nel rapporto tra finzione e verità, tra ciò che possiamo fingere sulla scena e ciò che, invece, fa davvero male. E naturalmente, il ketchup.

Per la sezione “Infanzie in gioco”, domenica 11 ottobre alle 16.30, va in scena lo spettacolo per tutta la famiglia “La danse du Pied – apriti alla gioia” di Feet Theatre Company. Sul palco Monsieur David e Madame Marion, la regia è di Davide Rausa, le coreografie di Federica Gumina, i costumi di Noemi Intino e Gisa Rinaldi.

Il cuore è il motore che muove i nostri piedi e ci permette di camminare con passione e determinazione verso i nostri sogni e obiettivi. La danza del piede diventa così la danza del cuore, una metafora dell’esperienza umana e della nostra capacità di creare la nostra realtà attraverso la connessione tra mente, corpo e spirito. Il pubblico può sperimentare la potenza del movimento dei piedi e del cuore, con una coreografia che mira a rappresentare il viaggio della vita e della crescita personale. Grazie all’arte e alla bellezza della danza, i nostri piedi potranno finalmente esprimere la loro creatività e la loro forza, dimostrando che anche gli elementi più piccoli e trascurati della nostra vita possono diventare strumenti di grande potenza e bellezza. “La danse du pied” ci ricorda l’importanza di guardare a noi stessi e alle nostre esperienze con un occhio nuovo e fresco, cercando di trovare la bellezza nascosta in ogni dettaglio e in ogni momento. E ci invita a ballare insieme ai nostri piedi e al nostro cuore, condividendo la gioia della vita e l’amore per la creatività e l’espressione artistica.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

Centrale Preneste Art Factory prosegue fino al 4 dicembre. ideata da Ruotalibera Teatro con la direzione artistica di Tiziana Lucattini la rassegna è un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Dal 12 settembre al 4 dicembre 2026

Centrale Preneste Art Factory

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG: www.instagram.com/centralepreneste/