Officina Pasolini, la programmazione di ottobre

Un mese tra musica, teatro e cinema con Fabrizio Moro, Joe Barbieri, Daniele Vicari, Mimosa Campironi e altri ospiti e appuntamenti

Mercoledì 7,

il mese di ottobre a Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, si apre con la proiezione del film LE LUCI DELL’AVANSPETTACOLO di Francesco Frangipane. Un viaggio nel tempo dai Cafè Chantant degli anni Trenta ai cabaret dei giorni nostri, per ripercorrere la storia dell’Avanspettacolo e del varietà, attraverso le testimonianze di chi l’ha fatto, di chi ha avuto la fortuna di assistervi dal vivo e di chi lo ha semplicemente conosciuto grazie ai ricordi dei propri familiari, oltre che attraverso i tanti e meravigliosi omaggi del cinema e della televisione. Attraverso le voci di attori, registi, autori, esperti, storici, critici, il film accompagna lo spettatore alla scoperta di un genere teatrale che affonda le sue radici nella Commedia dell’Arte e continua a vivere ancora oggi nel cabaret e nella stand-up comedy. A seguire, talk con il regista, Steve Della Casa, sceneggiatore del film con Antonio Ferraro e Francesco Frangipane, e l’attore Simone Calomino.

Giovedì 8 il Teatro Eduardo De Filippo ospita un nuovo appuntamento della rassegna “Jazz a La Citè”, con protagonista JOE BARBIERI, sul palco insieme al suo contrabbassista Daniele Sorrentino. Cantautore e musicista dalla cifra stilistica inconfondibile, Barbieri porta in scena il suo personale intreccio di canzone d’autore, jazz e world music, ripercorrendo una carriera costruita da artista indipendente, attraverso una ricerca musicale personale e numerose collaborazioni internazionali. Ad aprire la serata saranno Martina Primavera e Salvatore Spadaro, ex allievi della sezione Canzone, che tornano sul palco di Officina Pasolini dopo il percorso formativo intrapreso al suo interno. La loro presenza testimonia concretamente il legame tra formazione e professione, tra la crescita dei giovani artisti e la scena musicale contemporanea. La serata sarà inoltre l’appuntamento conclusivo del 2026 dello scambio culturale con la Maison de l’Italie di Parigi, avviato nel 2023, e rafforza il dialogo internazionale promosso da Officina Pasolini attraverso la musica e la valorizzazione dei talenti emergenti.

Venerdì 9 arriva BLAS ROCA REY in veste di autore e narratore di Storie di ordinaria magia, insieme a suo figlio Rocco Roca Rey al pianoforte. Uno spettacolo teatrale nato dalla radio e dai libri e approdato al palcoscenico per raccontare, con ironia e sensibilità, la straordinaria capacità dell’essere umano di cadere e trovare la forza per rialzarsi. Dieci storie vere. Dieci vite. Dieci momenti in cui tutto sembra andare storto e da cui, invece, nasce la possibilità di ricominciare, raccontati attraverso parole, musica e canzoni.

Lunedì 12 torna LA DOMENICA DELL’ATTORE Uno sguardo sul mondo del cinema e del teatro, e sulle persone che lo rendono vivo!, il format che dal 2019 porta cinema, teatro, musica e incontri fuori dai tradizionali confini del palcoscenico, mettendo in relazione diretta artisti e pubblico. Ideato da Pierfrancesco Nacca e Giulia Paoletti tra le aule di Officina Pasolini, il progetto è nato per dare voce agli artisti professionisti della Capitale e non solo e contribuire alla formazione di nuovi spettatori consapevoli. Nonostante il nome, l’appuntamento si svolge di lunedì: un richiamo alla tradizione teatrale che fino al Novecento dedicava questo giorno al riposo e alla rigenerazione degli artisti. La serata intreccia performance attoriali, proiezioni, talk e musica dal vivo, trasformando ogni incontro in un’occasione di incontro e confronto diretto tra chi è in scena e chi assiste. Ospiti: Daniele Vicari, Gabriel Montesi, Lia Grieco, Michele Capuano, Giorgia Spinelli e Lorenzo Lazzarini.

Martedì 13 sarà protagonista FABRIZIO MORO, in un incontro condotto da Stefano Mannucci e dedicato alla scrittura, alla carriera e alle esperienze che hanno segnato il percorso artistico del cantautore romano. Tra ricordi, aneddoti e riflessioni, Moro ripercorrerà le tappe della propria carriera e la sua idea di musica e di scrittura, accompagnando il dialogo con alcuni brani dal suo repertorio eseguiti in versione unplugged.

Venerdì 16 alle 20:30 la sezione Teatro di Officina Pasolini presenta …E ADESSO? MUSICAL?, prova aperta a conclusione del Corso di Movimento Scenico e Coreografia a cura di Fabrizio Angelini, con l’amichevole collaborazione ai testi di Gianfranco Vergoni, docente di Officina Pasolini. Un gruppo di attori di prosa si misura con il mondo del Teatro Musicale, in una divertente e originale incursione tra generi, stili ed epoche differenti. Un’esperienza che mette alla prova gli interpreti con le diverse componenti del linguaggio musicale e coreografico, chiamandoli a confrontarsi con una forma di spettacolo che richiede una solida preparazione attoriale, vocale, musicale e fisica. La performance rappresenta il momento conclusivo del lavoro svolto durante il corso e offre al pubblico uno sguardo sul percorso formativo degli allievi, sulla loro capacità di mettersi in gioco e di sperimentare nuovi linguaggi della scena, superando l’idea del musical come genere semplicemente “leggero”.

Domenica 18 prende il via la settima stagione di SUPERFICIE LIVE SHOW Attori sul palco a portata di video, il format ideato e condotto da Matteo Santilli che negli anni si è affermato come un punto di riferimento fondamentale per la scena artistica e teatrale contemporanea. Nato per creare un ponte diretto tra interpreti, nuovi linguaggi e pubblico, Superficie ha visto passare sul suo palco un ricco parterre di artisti del panorama cinematografico, teatrale e comico italiano: da Carlo Amleto a Sara Drago, da Angela Ciaburri a Edoardo Purgatori, fino a Laura Adriani, Emanuela Cappello, Lorenzo Maragoni, tra i molti. Punto di forza del format è la sua spiccata versatilità: il palco di Superficie si adatta con naturalezza a molteplici forme di esibizione, trasformandosi di volta in volta in un’arena dinamica per monologhi, anteprime drammaturgiche, comicità, letture, improvvisazioni e performance eclettiche. Un laboratorio dal vivo dove l’esibizione incontra la dimensione video e la condivisione con il pubblico. Gli ospiti e la line-up completa della serata verranno svelati a breve sui canali ufficiali dell’evento.

Giovedì 29 la cantautrice e artista brasiliana SIRLENE, diplomata al corso Canzone di Officina Pasolini, presenta Primitivi Evoluti, il nuovo album in uscita il 23 ottobre. Nata a San Paolo e cresciuta artisticamente tra Brasile e Italia, Sirlene porta nella sua musica un’identità ibrida e indisciplinata, dove tradizione e contemporaneità, radici profonde e sperimentazione sonora si incontrano in un linguaggio personale e senza definizioni.

Sabato 31 chiude la programmazione di ottobre MIMOSA CAMPIRONI, musicista, compositrice e attrice, che presenta Real Life, il suo nuovo lavoro uscito per La Tempesta Dischi. Un concerto-performance per pianoforte solo che porta al centro la sua ricerca, nata dall’incontro tra musica e teatro, dove il suono diventa gesto, il corpo strumento e la presenza parte integrante della composizione. Scrittura originale, variazione e improvvisazione convivono in forme aperte, capaci di reagire al corpo dell’interprete, allo spazio e alla presenza del pubblico. Il pianoforte diventa materia fisica, narrativa e visiva, mentre respiro, risonanza, silenzio e movimento entrano nella composizione. La serata sarà anche l’occasione per approfondire il percorso artistico di Mimosa Campironi e il rapporto tra scrittura musicale, interpretazione e ricerca performativa, in un concerto-racconto pensato per restituire al pubblico la dimensione più intima e personale di Real Life.

OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI

www.officinapasolini.it

Consulenza alla programmazione Valentina Romano

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano, a pochi passi da Ponte Milvio.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul profilo Eventbrite di Officina Pasolini al seguente link http://officina-pasolini.eventbrite.com