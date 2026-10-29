LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE · 29 OTTOBRE 2026 Sessant’anni dopo,

Firenze torna a raccontarsi. Il 4 novembre ricordiamo l’Alluvione del 1966 con una serata speciale al Niccolini. Poi ci aspettano una cena con Artusi, le nostre domeniche alla Pergola, il ritorno di Digitale Purpurea e il Capodanno con L’Acqua Cheta. E per questo fine settimana: Cordon Bleu il 30 ottobre e Día de Muertos il 31 ottobre e 1° novembre. Li trovate più sotto, con tutte le informazioni.

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE · ORE 21:00 Sotto una gran piova d’acqua… 1966–2026: sessant’anni dall’alluvione di Firenze. Torniamo al Teatro Niccolini con la lettura drammatizzata che dieci anni fa fu presentata per il cinquantenario. Lo sguardo di un ragazzo, la voce di un giornalista e la responsabilità di un sindaco: tre modi di rivivere il dramma di quella notte e la forza con cui Firenze seppe rialzarsi. Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze

Durata circa 60 minuti · Biglietto unico € 15 4 NOVEMBRE · ACQUISTA SU BOXOL Scopri lo spettacolo e il trailer

SABATO 7 NOVEMBRE · ORE 20:30 Un grande… Pellegrino Una serata a tavola con Pellegrino Artusi, tra racconti, musica, ricette della tradizione e il piacere di stare insieme. A Cooking in Florence torna la Cena Artusiana della Compagnia delle Seggiole: lo spettacolo si intreccia alla cena, portata dopo portata. Da La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene: cotoletta di carciofi, zuppa di fagioli, pollo in fricassea con cicorie e budino di farina di riso. Cooking in Florence · Via Lapo da Castiglionchio 8

Cena e spettacolo € 50, bevande incluse.

Posti limitati · Prenotazione obbligatoria. CENA ARTUSIANA · SCOPRI E PRENOTA Prenotazioni: info@cookinginflorence.it · 335 646 9869

DOMENICA 8 NOVEMBRE · TEATRO DELLA PERGOLA In sua movenza è fermo La Compagnia delle Seggiole alla Pergola · Foto Filippo Manzini XXI EDIZIONE

2006 – 2026

VENTUN ANNI ALLA PERGOLA PICCOLA NOTA DI CRONACA TEATRALE La domenica mattina a teatro? Una bellissima novità.

Noi ci siamo dal 2006. Si chiama In sua movenza è fermo. Ma, a giudicare dai suoi 21 anni di repliche, fermo non è stato neppure un istante. Alla XXI edizione il nostro viaggio teatrale continua ad aprire le porte dei luoghi segreti della Pergola. Tra impresari, soprani, inventori, sarte e macchinisti, scoprirete che il teatro non smette di raccontare storie nemmeno quando il sipario è chiuso. Antonio Meucci, l’inventore La sarta di Eleonora Duse I personaggi di In sua movenza è fermo · Foto Filippo Manzini Prossime domeniche: 8 novembre e 13 dicembre.

Otto appuntamenti fino a maggio 2027.

Biglietto intero € 15 · Ridotto € 12

Durata circa 1 ora e 15 minuti. XXI EDIZIONE · ORARI E BIGLIETTI Scopri tutte le domeniche della stagione

VENERDÌ 20 NOVEMBRE · ORE 21:00 Digitale Purpurea Firenze, 1969. Tre sorelle, un piano pericoloso e il tentativo di salvare Dianora dall’uomo violento che sta per sposare. Una commedia noir di Caterina Baronti, con la regia di Chiara Macinai, che intreccia tensione, colpi di scena e desiderio di riscatto femminile. Lo spettacolo torna al Niccolini con un cast rinnovato: una storia che affronta la violenza domestica e le scelte estreme di chi cerca una via d’uscita. Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze

Platea € 20 · Palchi € 17 SPAZIO AI GIOVANI · STUDENTI E UNDER 25 A teatro a € 15 Il biglietto ridotto si acquista alla biglietteria del Teatro Niccolini, aperta dal martedì al sabato, dalle 14:00 alle 19:00. 20 NOVEMBRE · BIGLIETTI SU BOXOL Scopri il ritorno di Digitale Purpurea

31 DICEMBRE 2026 · 3 E 6 GENNAIO 2027 L’Acqua Cheta al Niccolini Il Capodanno più fiorentino che ci sia torna al Teatro Niccolini. La commedia di Augusto Novelli ci riporta tra le voci, gli equivoci e la Firenze popolare che continua a farci ridere e riconoscere. 31 dicembre · ore 19:00 e 22:00

3 e 6 gennaio · ore 17:00

Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze CAPODANNO · SCEGLI LA TUA REPLICA

E ANCORA, QUESTO FINE SETTIMANA Due appuntamenti da non perdere Nel calendario delle Seggiole restano anche due serate ormai vicinissime: teatro a tavola e un viaggio nella memoria del Messico. VENERDÌ 30 OTTOBRE · ORE 20:00 L’inganno è servito Alla Scuola Cordon Bleu smontiamo le leggende della cucina italiana: pasta, pizza e gelato tra lettura drammatizzata e degustazione. Via Giusti 7, Firenze · € 40

Prenotazioni: 055 2345468 SCOPRI LA SERATA DA CORDON BLEU 31 OTTOBRE ORE 21:00 · 1° NOVEMBRE ORE 18:00 Día de Muertos A Badia a Settimo, le voci delle Seggiole e la musica dal vivo di Mariachi el Magnifico de Florencia raccontano vita, affetti e memoria nella tradizione messicana. Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo · Scandicci

Intero € 20 · Ridotto € 17 DÍA DE MUERTOS · BIGLIETTI