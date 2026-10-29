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Sessant’anni dopo, Firenze torna a raccontarsi.

Redazione
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La Compagnia delle Seggiole

24° Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili
Compagnia Totò con Francesco Paolantoni e Giovanni Esposito
Teatro Ostia Antica Festival, Roberto Latini con Antigone di Anouilh
Appuntamento a Londra
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