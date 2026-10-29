Sessant’anni dopo, Firenze torna a raccontarsi.

La Compagnia delle Seggiole
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|LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE · 29 OTTOBRE 2026
Sessant’anni dopo,
|MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE · ORE 21:00
Sotto una gran piova d’acqua…
1966–2026: sessant’anni dall’alluvione di Firenze. Torniamo al Teatro Niccolini con la lettura drammatizzata che dieci anni fa fu presentata per il cinquantenario.
Lo sguardo di un ragazzo, la voce di un giornalista e la responsabilità di un sindaco: tre modi di rivivere il dramma di quella notte e la forza con cui Firenze seppe rialzarsi.
Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze
|SABATO 7 NOVEMBRE · ORE 20:30
Un grande… Pellegrino
Una serata a tavola con Pellegrino Artusi, tra racconti, musica, ricette della tradizione e il piacere di stare insieme. A Cooking in Florence torna la Cena Artusiana della Compagnia delle Seggiole: lo spettacolo si intreccia alla cena, portata dopo portata.
Da La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene: cotoletta di carciofi, zuppa di fagioli, pollo in fricassea con cicorie e budino di farina di riso.
Cooking in Florence · Via Lapo da Castiglionchio 8
Prenotazioni: info@cookinginflorence.it · 335 646 9869
|DOMENICA 8 NOVEMBRE · TEATRO DELLA PERGOLA
In sua movenza è fermo
La Compagnia delle Seggiole alla Pergola · Foto Filippo Manzini
Si chiama In sua movenza è fermo. Ma, a giudicare dai suoi 21 anni di repliche, fermo non è stato neppure un istante.
Alla XXI edizione il nostro viaggio teatrale continua ad aprire le porte dei luoghi segreti della Pergola. Tra impresari, soprani, inventori, sarte e macchinisti, scoprirete che il teatro non smette di raccontare storie nemmeno quando il sipario è chiuso.
I personaggi di In sua movenza è fermo · Foto Filippo Manzini
Prossime domeniche: 8 novembre e 13 dicembre.
|VENERDÌ 20 NOVEMBRE · ORE 21:00
Digitale Purpurea
Firenze, 1969. Tre sorelle, un piano pericoloso e il tentativo di salvare Dianora dall’uomo violento che sta per sposare. Una commedia noir di Caterina Baronti, con la regia di Chiara Macinai, che intreccia tensione, colpi di scena e desiderio di riscatto femminile.
Lo spettacolo torna al Niccolini con un cast rinnovato: una storia che affronta la violenza domestica e le scelte estreme di chi cerca una via d’uscita.
Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze
|31 DICEMBRE 2026 · 3 E 6 GENNAIO 2027
L’Acqua Cheta al Niccolini
Il Capodanno più fiorentino che ci sia torna al Teatro Niccolini. La commedia di Augusto Novelli ci riporta tra le voci, gli equivoci e la Firenze popolare che continua a farci ridere e riconoscere.
31 dicembre · ore 19:00 e 22:00
|E ANCORA, QUESTO FINE SETTIMANA
Due appuntamenti da non perdere
Nel calendario delle Seggiole restano anche due serate ormai vicinissime: teatro a tavola e un viaggio nella memoria del Messico.
|GRAZIE AL NOSTRO PUBBLICO
La Congiura dei Pazzi: tutto esaurito!
Tutte le repliche sono sold out, comprese le due rappresentazioni offerte da Fondazione CR Firenze. Grazie per aver accolto con tanto entusiasmo questo viaggio nella storia di Firenze.
|La Compagnia delle Seggiole
Via San Piero a Quaracchi 17/15 · 50145 Firenze
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