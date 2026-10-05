Padova

Teatro de LiNUTILE, Blu Giotto: giovani sotto gli affreschi

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Teatro de LiNUTILE, Blu Giotto: giovani distes

Dal 4 al 25 ottobre i giovani dagli 11 ai 25 anni distesi sotto gli affreschi degli Scrovegni, tra musica e teatro.

Distesi su cuscini posti sul pavimento della Cappella degli Scrovegni, con lo sguardo rivolto verso l’alto, per ammirare gli affreschi di Giotto da una prospettiva insolita. È Blu Giotto, l’iniziativa con cui il Teatro de LiNUTILE vuole avvicinare i giovani dagli 11 ai 25 anni all’opera di Giotto attraverso una modalità di visita inconsueta, accompagnata da musiche del repertorio classico eseguite dal vivo e dalle performance dei ragazzi della Compagnia Giovani de LiNUTILE e dell’Accademia de LiNUTILE.

Contents

L’evento è realizzato con il sostegno di Enel, con il patrocinio del Comune di Padova, in collaborazione con i Musei Civici di Padova e il Sito Patrimonio Mondiale UNESCO “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova”.

Teatro de LiNUTILE, Blu Giotto: la città e i giovani

«Sostenere la partecipazione dei più giovani alla vita culturale della città di Padova è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati con l’iscrizione dei Cicli affrescati del XIV secolo di Padova alla Lista del Patrimonio UNESCO nel 2021. – dichiara Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padovail Teatro de LiNUTILE, promuovendo queste attività innovative dedicate ai ragazzi e alle ragazze, ma anche realizzate da giovani attrici e artisti, contribuisce al nostro scopo: dare l’opportunità a chiunque di riappropriarsi dei luoghi della cultura e dell’UNESCO, cogliendone le potenzialità con appuntamenti pensati per loro. È fondamentale che i ragazzi e le ragazze fruiscano di questi luoghi secondo modalità nuove, che si sentano a casa anche qui, che diventino cittadini e cittadine consapevoli e protagoniste della proposta culturale di Padova»

Teatro de LiNUTILE, Blu Giotto: ribaltare la prospettiva

Spiegano i fondatori del Teatro de LiNUTILE, Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi: «Lavoriamo ogni giorno con i giovani e sappiamo quanto spesso l’offerta culturale non si adegui alle loro modalità di comunicazione e di fruizione. Con Blu Giotto abbiamo voluto ribaltare la prospettiva, in tutti i sensi: non chiediamo ai ragazzi di avvicinarsi a un luogo che troppo spesso appare distante, ma portiamo la Cappella degli Scrovegni incontro a loro, con un linguaggio che sentono proprio. Ringraziamo Enel, che ha creduto nel progetto sostenendolo concretamente, il Comune di Padova per il patrocinio e i Musei Civici di Padova per la collaborazione e la disponibilità».

Sotto gli affreschi della Cappella degli Scrovegni

La Cappella degli Scrovegni, uno dei capolavori della storia dell’arte mondiale, è inserita insieme ai Cicli affrescati del XIV secolo di Padova nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Prima dell’ingresso, gli attori e le attrici racconteranno ai partecipanti il valore storico e artistico del luogo. All’interno, musica e performance accompagneranno l’osservazione degli affreschi dal basso.

Ci sarà poi spazio anche per parlare, confrontarsi e socializzare. Il dialogo tra pari è parte integrante dell’appuntamento e permette ai partecipanti di condividere i loro punti di vista sugli affreschi e sull’esperienza che stanno vivendo. Ciascuno è inoltre invitato a indossare qualcosa di colore “Blu Giotto”: anche il pubblico diventa così parte visibile dell’esperienza.

Informazioni e prenotazioni

Gli appuntamenti sono domenica 4, 11, 18 e 25 ottobre 2026, alla Cappella degli Scrovegni di Padova. Ogni domenica sono previsti due turni: alle 19.00 per gli under 16 e le loro famiglie, alle 19.20 per gli under 25.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. Si raccomanda di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio del proprio turno.

Per informazioni e prenotazioni
www.teatrodelinutile.com

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ByGiuseppe Bettiol
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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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