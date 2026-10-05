Teatro de LiNUTILE, Blu Giotto: giovani sotto gli affreschi

Dal 4 al 25 ottobre i giovani dagli 11 ai 25 anni distesi sotto gli affreschi degli Scrovegni, tra musica e teatro.

Distesi su cuscini posti sul pavimento della Cappella degli Scrovegni, con lo sguardo rivolto verso l’alto, per ammirare gli affreschi di Giotto da una prospettiva insolita. È Blu Giotto, l’iniziativa con cui il Teatro de LiNUTILE vuole avvicinare i giovani dagli 11 ai 25 anni all’opera di Giotto attraverso una modalità di visita inconsueta, accompagnata da musiche del repertorio classico eseguite dal vivo e dalle performance dei ragazzi della Compagnia Giovani de LiNUTILE e dell’Accademia de LiNUTILE.

L’evento è realizzato con il sostegno di Enel, con il patrocinio del Comune di Padova, in collaborazione con i Musei Civici di Padova e il Sito Patrimonio Mondiale UNESCO “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova”.

Teatro de LiNUTILE, Blu Giotto: la città e i giovani

«Sostenere la partecipazione dei più giovani alla vita culturale della città di Padova è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati con l’iscrizione dei Cicli affrescati del XIV secolo di Padova alla Lista del Patrimonio UNESCO nel 2021. – dichiara Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova – il Teatro de LiNUTILE, promuovendo queste attività innovative dedicate ai ragazzi e alle ragazze, ma anche realizzate da giovani attrici e artisti, contribuisce al nostro scopo: dare l’opportunità a chiunque di riappropriarsi dei luoghi della cultura e dell’UNESCO, cogliendone le potenzialità con appuntamenti pensati per loro. È fondamentale che i ragazzi e le ragazze fruiscano di questi luoghi secondo modalità nuove, che si sentano a casa anche qui, che diventino cittadini e cittadine consapevoli e protagoniste della proposta culturale di Padova»

Teatro de LiNUTILE, Blu Giotto: ribaltare la prospettiva

Spiegano i fondatori del Teatro de LiNUTILE, Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi: «Lavoriamo ogni giorno con i giovani e sappiamo quanto spesso l’offerta culturale non si adegui alle loro modalità di comunicazione e di fruizione. Con Blu Giotto abbiamo voluto ribaltare la prospettiva, in tutti i sensi: non chiediamo ai ragazzi di avvicinarsi a un luogo che troppo spesso appare distante, ma portiamo la Cappella degli Scrovegni incontro a loro, con un linguaggio che sentono proprio. Ringraziamo Enel, che ha creduto nel progetto sostenendolo concretamente, il Comune di Padova per il patrocinio e i Musei Civici di Padova per la collaborazione e la disponibilità».

Sotto gli affreschi della Cappella degli Scrovegni

La Cappella degli Scrovegni, uno dei capolavori della storia dell’arte mondiale, è inserita insieme ai Cicli affrescati del XIV secolo di Padova nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Prima dell’ingresso, gli attori e le attrici racconteranno ai partecipanti il valore storico e artistico del luogo. All’interno, musica e performance accompagneranno l’osservazione degli affreschi dal basso.

Ci sarà poi spazio anche per parlare, confrontarsi e socializzare. Il dialogo tra pari è parte integrante dell’appuntamento e permette ai partecipanti di condividere i loro punti di vista sugli affreschi e sull’esperienza che stanno vivendo. Ciascuno è inoltre invitato a indossare qualcosa di colore “Blu Giotto”: anche il pubblico diventa così parte visibile dell’esperienza.

Informazioni e prenotazioni

Gli appuntamenti sono domenica 4, 11, 18 e 25 ottobre 2026, alla Cappella degli Scrovegni di Padova. Ogni domenica sono previsti due turni: alle 19.00 per gli under 16 e le loro famiglie, alle 19.20 per gli under 25.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. Si raccomanda di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio del proprio turno.

Per informazioni e prenotazioni

www.teatrodelinutile.com