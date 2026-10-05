Teatro India, Anche in casa si possono provare emozioni forti

Sall’8 all’11 ottobre

Una famiglia di donne, un matriarcato governato da un’ottantenne, una casa sul mare in cui memoria e presente finiscono per confondersi. Anche in casa si possono provare emozioni forti è l’intensa storia familiare di un microcosmo femminile, scritta e diretta da Caterina Filograno, che apre la stagione del Teatro India dall’8 all’11 ottobre, attraversando il confine tra autobiografia, invenzione scenica e libertà di scegliere chi diventare.

Al centro della storia troviamo Maddalena Casto, sovrana indiscussa di un matriarcato costruito intorno alle donne, capaci di bastare a sé stesse e di relegare gli uomini alla sola funzione della procreazione. Intorno a lei vivono le amate nipoti Caterina e Rebecca, la saggia figlia Mina e la fragile Simonetta: generazioni diverse che abitano il sistema creato da questo piccolo e tenace corpo di ottant’anni, imparando nel tempo a riconoscerne regole e contraddizioni.

Le donne trascorrono gli inverni a Bari e le estati al Villino Tajani, castelletto sul mare costruito dal capostipite Gabriele nel 1904, appena fuori dal porticciolo di Speronetta. Proprio al Villino la grande matriarca predilige regnare, solitamente seduta nella sua poltrona preferita: un tronetto realizzato da artigiani napoletani quando ancora i Tajani frequentavano la Corte borbonica. Al Villino le estati sembrano ripetersi sempre uguali, scandite dai rituali e dalle regole del matriarcato e dallo schiamazzo delle cocorite, gli odiosi pappagalli che hanno colonizzato il nord barese e dei quali le donne non riescono a liberarsi. Ma, proprio come le cocorite, anche i ricordi sono presenze tenaci: tornano, occupano spazio, resistono ai tentativi di allontanarli, fino a incrinare la quiete di quell’estate e l’apparente equilibrio della famiglia. Come dei pappagalli, infatti, è difficile disfarsi dei ricordi, e così l’ingombrante presenza della memoria intaccherà la pace dell’estate del matriarcato.

«Mi muovo tra le figure della mia famiglia e le osservo, come un’antropologa in uno zoo umano. Attraverso questa storia intendo rapportarmi al tema dell’ereditarietà – annota Caterina Filograno – Toccando diversi ambiti del sapere (psicologico/psichiatrico, antropologico e filosofico) esploro il peso della genetica sulle scelte e possibilità evolutive. Come alcuni eventi familiari – e la percezione che di essi abbiamo – determinano chi siamo? Quanto ci influenza nell’agire la nostra famiglia d’origine? E quanto il nostro destino genetico è alterato dalle scelte che compiamo, o non compiamo? Famiglia come casa, luogo principe del nostro sviluppo evolutivo, zona fisica e mentale della mia ricerca. Perché anche in casa si possono provare emozioni forti». Il racconto segue le tracce lasciate dalle donne che hanno preceduto la giovane regista, autrice e interprete, esplorando ciò che si trasmette di generazione in generazione: desideri, paure, aspettative e possibilità. La casa si trasforma così in uno spazio della memoria abitato da madri, figlie e sorelle. In un inedito dialogo con lo stilista Giuseppe Di Morabito — che firma per la prima volta anche la scenografia —, lo spettacolo costruisce un universo visivo in cui teatro e alta moda si fondono: i costumi diventano veri e propri paesaggi in movimento, estensioni del corpo capaci di dare forma all’invisibile.

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net _ Biglietti: €18, ridotto €12

Data e orari spettacolo: 8 – 11 ottobre 2026 I tutte le sere ore 20 – domenica ore 18