20-27 novembre

Annalisa Stroppa

sta per dare di nuovo voce a uno dei personaggi che sente «più vicino alle sue corde belcantistiche e alla mia personale playlist»: Romeo nell’opera I Capuleti e i Montecchi di Bellini che torna al Teatro Carlo Felice di Genova venerdì 20 novembre alle 20, trasmessa in diretta su Rai Radio3. Dopodiché seguiranno tre repliche: domenica 22 novembre alle 15, mercoledì 25 novembre alle 20 e venerdì 27 novembre alle 20.

«Cantare en travesti richiede un’immedesimazione totale nella drammaturgia, al di là della complessità e del fascino indubbio di una voce femminile che incarna un eroe maschile. Nei Capuleti e i Montecchi la scelta è forte e mai ambigua, tesa piuttosto a esaltare la giovinezza dei due protagonisti e a creare un impasto timbrico seducente nei duetti d’amore», commenta Annalisa Stroppa, protagonista maschile dell’opera accanto a Jessica Pratt, interprete di Giulietta. «Romeo è un personaggio complesso, guerriero spavaldo e tenero innamorato: l’intuizione di Bellini si rivelò di rara efficacia, perché la voce del mezzosoprano sa assicurare quel canto spianato dal legato impeccabile che è la sigla del compositore e che, in questo caso, riesce a definire attraverso il timbro la personalità completa del protagonista. La cantante che interpreta Romeo – continua la Stroppa – oltre a possedere queste doti, deve avere un carisma scenico assoluto affinché la credibilità non venga meno. Pregusto quest’immersione nell’universo di Bellini, dove tutto si scioglie e si risolve nel canto, specie nel finale dell’opera, quando la parabola del giovane Romeo si compie. Lì, gli odi e le lotte politiche cambiano di segno di fronte a quel “Deh! Tu, deh! Tu, bell’anima”, una preghiera che nel suo struggimento elegiaco rimarrà per sempre uno dei vertici più lirici e intimi del melodramma».

Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Carlo Felice sale Renato Palumbo, mentre la regia è firmata da Arnaud Bernard, ripresa a Genova da Federico Bertolani.