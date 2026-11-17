Al Teatro Politeama Pratese

Indovina chi viene a cena? Con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, regia di Guglielmo

Ferro

Al Teatro Politeama Pratese – Via G. Garibaldi 33/35, PRATO – il 15 alle ore 16 Novembre

2026.

Servizio di Cinzia Capristo

Al Politeama di Prato è andata in scena una versione teatrale della celebre commedia: Indovina chi viene a cena? adattata in modo superlativo da Mario Scaletta che, pur mantenendo la trama originale, ne ha fatto, grazie alla regia attenta di Guglielmo Ferro, un commedia brillante capace di far sorridere pur affrontando tematiche importanti. Tratta da una pellicola cinematografica vincitrice di premi Oscar, che negli anni Sessanta del secolo scorso si basava su una società americana caratterizzata da forti disuguaglianze, l’opera poneva allora il problema dei matrimoni misti.

Oggi il tema risulta attuale, ma in modo diverso, offrendo uno spunto per riflettere sulle differenze che possono sorgere all’interno di una coppia con tradizioni geografiche e culturali differenti, le quali creano a volte distanze insormontabili, oltre che intolleranze interne ed esterne alla coppia stessa. Il messaggio arriva dritto al pubblico con il sorriso e l’ironia di chi sa imbastire una commedia resa celebre sul grande schermo da due icone del cinema come Spencer Tracy e Katherine Hepburn.

La scenografia di Fabiana Di Marco si cala negli anni Sessanta ed evidenzia un’unica scena suddivisa in due ambienti, con al centro una porta d’ingresso; le luci con effetto chiaro-scuro fanno da sipario alle varie scene che si alternano nei due ambienti, dando movimento alla commedia senza rallentare il passo narrativo della pièce. Le musiche di Massimiliano Pace risultano appropriate all’ambiente, conferendo ritmo ed eleganza alla commedia; i costumi di Graziella Pera sono curati nei minimi dettagli.

Impeccabile Vittoria Belvedere nei ritmi scenici e nei tempi, con un’interpretazione non certo facile nei panni di Cristina Drayton, la quale deve affrontare la figlia July, interpretata da una brava Elvira Cammarone, che le comunica l’intenzione di sposare a breve John Prentice, un

medico di colore interpretato da un bravo Federico Lima Roque. La bravura di Cesare Bocci nel ruolo di Matt Drayton, non rende alla perfezione il personaggio, l’attore appare un po’ ingessato, con un’espressione del viso sempre contratta che, se da un lato esprime la preoccupazione di un padre nei confronti della figlia, dall’altro non restituisce quella leggerezza che accompagna la commedia e che la rende unica, sormontando i paragoni con la pellicola cinematografica. A complicare la situazione familiare arrivano i genitori di John, i quali vengono messi anche loro di fronte alla decisione presa dai due ragazzi. Brava e misurata Rosanna Sparapano nel ruolo della madre di John, la signora Prentice; appare invece un po’ sbilanciato Thilina Pietro Feminò nelle vesti del signor Prentice che adotta toni troppo duri per una commedia delicata e che evidenzia sentimenti e problematicità spinose. Un’irriverente e bravissima Fatima Romina Ali interpreta Tillie, la governante che incarna la coscienza sociale che deve fare i conti con la propria identità. C’è poi padre Ryan, interpretato da un esilarante e bravissimo Mario Scaletta, che fa da corollario all’intera vicenda umana vissuta da questa famiglia che, grazie al suo aiuto, può finalmente andare a cena con quell’armonia che distende gli animi, poiché l’amore, quello vero, sa affrontare qualsiasi ostacolo e pregiudizio.

Testo di: William Arthur Rose

Adattamento di: Mario Scaletta

Regia di: Guglielmo Ferro

Con: Cesare Bocci, e Vittoria Belvedere

Cast: Mario Scaletta, Federico Lima Roque, Elvira Camarrone, Rosanna Sparapano, Thilina

Pietro Feminò, Fatima Romina Ali.

Scene di: Fabiana di Marco

Musiche di: Massimiliano Pace

Costumi di: Graziella Pera

Produzione Acast, Quirin srl, A.C.