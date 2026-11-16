“Donizetti Opera 2026”, grande successo per la Prima

Il dramma giocoso de "Le convenienze ed inconvenienze teatrali" del compositore bergamasco piace tanto agli spettatori

Gaetano Donizetti ne “Le convenienze ed inconvenienze teatrali” prende in giro bonariamente le vanità, le ambizioni e le rivalità degli artisti del teatro.

La sua è stata una “full immersion” del teatro nel teatro. Ebbene, il dramma giocoso su libretto di Domenico Gilardoni e musica di Gaetano Donizetti è stato rappresentato ieri pomeriggio alla grande nell’omonimo teatro di Bergamo cosicché il “Donizetti Opera 2026” non poteva avere esordio più felice. Il sold out e l’attesa degli spettatori per la Prima dell’edizione di quest’anno – dedicata alla memoria del Maestro Gianandrea Gavazzeni a trenta anni dalla scomparsa e a cui si deve molto per aver riportato all’attenzione del pubblico il patrimonio operistico del compositore bergamasco – è stata ripagata da applausi scroscianti non soltanto nel corso dell’esecuzione a chiusura delle scene che si sono succedute, ma soprattutto alla fine della performance: gli applausi sono stati lunghi e convinti interrotti soltanto dalla chiusura del sipario.

Ambientato in un locale – come ce n’erano tanti – nella Napoli degli anni Cinquanta nell'”adattamento” che ne fa egregiamente la regista Silvia Paoli “… perché – per dirla con la regista – la società cambia e con essa cambiano il teatro e la comicità, sempre nel rispetto della grande tradizione comica” qui vi s’intravedono vizi e virtù di attori, cantanti, di chi sta dietro le quinte e non soltanto. Il tutto, peraltro, realizzato in perfetta sinergia con il direttore musicale di palcoscenico Alberto Zanardi per la produzione in scena in questo festival internazionale dedicato al grande compositore bergamasco.

L’occhio vigile di Donizetti sposta la sua attenzione stavolta sulle rivalità di chi ci lavora, sulla competizione che s’innesca pur di ottenere visibilità fino a giungere ai “capricci” delle “star” senza trascurare i conflitti tra i registi e gli interpreti, oltre ai problemi economici che pur ci sono nell’allestimento delle produzioni teatrali. Donizetti mette letteralmente a nudo, con l’ironia che lo contraddistingueva, tutte queste vicende che, beninteso, se lo erano evidenti nell’anno in cui quest’opera debuttò nel novembre del 1827, figuriamoci ai giorni nostri.

Donizetti con quest’opera ebbe sin dal suo debutto un grande successo al punto che vi rimise mano nel 1831 ritornando in scena, – più arricchita di brani impegnati – nel settembre di quello stesso anno al Fondo ovvero il teatro Reale napoletano dedicato al repertorio comico. Ed è stata proprio quest’ultima la versione vista ed ascoltata ieri dal pubblico bergamasco dove per dirla con il direttore Zanardi “la comicità è affidata in modi diversi alla parola, alla scena e alla musica”.

La trama

Tutto ruota intorno ad una compagnia teatrale che si riunisce periodicamente per le prove dell’opera seria “Romolo e ed Ersilia” che dovrà calcare il palcoscenico del teatro, da lì a non molto. In questo contesto, quasi nessuno pensa a far in modo che l’opera arrivi a destinazione nel miglior modo possibile, ognuno pensa chi a difendere il proprio ruolo, chi ad ottenerne uno migliore. Da qui le dispute con il maestro e gli altri colleghi divengono sempre più insistenti, senza considerare “l’impresario”(il baritono Mattia Venni) o il poeta Cesare Salzapariglia (il baritono Giulio Iermini). E’ tutto un susseguirsi di ambizioni smodate: dal marito Procolo (il baritono Giacomo Nanni) della prima donna Daria (il soprano Elena Gvritishvili) che sembrerebbe far di tutto per portare acqua al suo mulino salvo poi immettersi lui al centro della scena, fino a Biscroma Strappaviscere (il baritono Giovanni Accardi) il maestro di cappella compositore dell’opera che si sarebbe dovuta realizzare, fino a Guglielmo (il tenore Filip Filipovic) il cantante tedesco che tiene molto alla propria posizione di primo tenore della compagnia.

Mamma Agata

Ma al centro di tutto sta Mamma Agata (interpretato da uno straordinario Paolo Bordogna) che riesce ad

intromettersi in ogni scena con lungimiranza, caparbietà creando discussioni e litigi con la prima donna “scavalcando” finanche la propria figlia Luigia ovvero la seconda donna (Veronica Prando); il tutto pur di avere la parte più congeniale o rimpiazzare comunque chi è andato via, con esiti del tutto fallimentari ma che divertono, naturalmente, e fanno scompisciare dalle risate gli spettatori. E’ sempre Mamma Agata (buffo) che balla, canta, si dimena con nonchalance. Tra cambi d’abito e quant’altro, si esalta e fa furore, alcune volte con battute al fulmicotone in dialetto napoletano che non sono mai mancate mantenendo così alcune parti dell’impianto originario dell’opera. Nondimeno sono stati Pippetto primo musico (il contralto Camilla Carol Farias) e il direttore del palcoscenico (basso Omar Cepparolli), ma è sempre e comunque lei: Mamma Agata che trova l’appiglio “giusto” per trainare le scene, senza soluzione di continuità, fino alla fine. Allorquando la prima donna (e non soltanto) se ne va impunemente lasciando tutti al palo. Da qui, tra debiti non pagati dall’impresario e quant’altro, l’unica cosa che resta da fare è svignarsela senza tanti indugi: chi di qua, chi di là…

In tutto questo, fantastici sono stati l’Orchestra Donizetti Opera, il Coro dell’Accademia del Teatro alla Scala con il suo maestro Salvo Sgrò, le ballerine, i figuranti, i tecnici, i tirocinanti, gli studenti fls, gli addetti agli allestimenti, ma non per ultimi: la direttrice di scena Marina Basso, , la prima maestra di sala e maestra al fortepiano Hana Lee, il secondo maestro di sala e palcoscenico Stanislaw Masseroli, le scene di Eleonora De Leo, i costumi di Ilaria Ariemme,, le luci di Fiammetta Baldiserri, le coreografie di Alessandra Bareggi, gli assistenti alla regia e alle luci Tommaso Stella e e Veronica Varesi Monti, la maestra di palcoscenico Lyangzi Wang, nonché la maestra alle luci Irene Filiaggi e il maestro ai sovratitoli Alberto Sonzogli.

Tantissime persone dunque, in diversi ruoli, che con professionalità e costanza, hanno lavorato insieme, si all’unisono, per realizzare nella sua complessità una bella opera lirica scaturita dalla genialità spiccata del maestro Gaetano Donizetti che ha dimostrato tutta la sua attualità. Chapeau!