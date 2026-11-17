Sabato 28 novembre ore 20:30

Torna in scena sabato 28 novembre al Teatro Mongiovino, nell’ambito della rassegna “Come un’armonia”, lo spettacolo Leopardi Nocturne, un’opera originale di Massimo Simonini con la regia di Mariagabriella Chinè, che racconta la vita del grande poeta di Recanati attraverso le sue vicende e le sue poesie

. I testi prendono forma e si materializzano sul palco, dove si muovono, assieme al poeta, sua sorella Paolina, l’istrionico Antonio Ranieri, la misteriosa Silvia, ma anche la Luna e il celebre pastore errante dell’Asia, culmine del pessimismo cosmico leopardiano.

Giacomo era un attento osservatore dei suoni della natura, e amava profondamente la musica, “arte superiore a tutte le altre, ivi compresa la letteratura”. Perciò un pianista dal vivo racconterà in scena i suoi testi, attraverso le note dei musicisti a lui contemporanei: Chopin e Beethoven su tutti, ma anche le atmosfere liriche che Leopardi amava, come quelle di Rossini e Donizetti.

La musica non è vista, in questo spettacolo, come elemento di arredo, come semplice sottofondo, bensì come personaggio reale, con un peso specifico nello sviluppo narrativo della storia.

Se Giacomo Leopardi è spesso considerato il poeta per antonomasia, non sempre però viene compreso e goduto con sufficiente libertà. Quest’opera, invece, porta lo spettatore fuori dai libri stampati. La vita e le parole del poeta, unite al suono del pianoforte, condurranno lo spettatore in un’ottica molto più profonda e chiara, mostrando un personaggio tridimensionale estremamente vicino ai giovani d’oggi.

Leopardi Nocturne è notte e luce della vita di Leopardi. Poesie, lettere e altri testi autografi formano dialoghi vivaci e credibili, rendendo questo dramma un importante strumento di apprendimento e un ritratto fedele e sincero del più grande poeta dell’Ottocento italiano.

Il festival triennale “Come un’Armonia” è organizzato da Sperimentiamo AMT con il contributo della Regione Lazio.

Biglietti: prenota.sperimentiamo.it

Teatro Mongiovino, Via Giovanni Genocchi, 15 Roma

“LEOPARDI NOCTURNE”

Dramma in unico atto

LA STORIA DEL POETA DI RECANATI TRA LETTERATURA E MUSICA DAL VIVO

Testo di Massimo Simonini

Regia di Mariagabriella Chinè

Una Produzione di Sperimentiamo AMT

Sabato 28 novembre ore 20:30

Teatro Mongiovino-Roma

Con Mariagabriella Chinè, Valerio Corradini Bartoli, Valerio De Angelis, Valentina Grilli

Pianoforte M° Alessandro Romagnoli

Costumi di Paola Tosti