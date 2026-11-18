Sonia Bergamasco protagonista dello spettacolo diretto da Antonio Latella

di Linda Dalisi

regia Antonio Latella

con Sonia Bergamasco, Alessandro Bay Rossi, Giulia Heathfield Di Renzi, Nicola Mastroberardino, Giulia Mazzarino, Massimiliano Speziani, Beatrice Verzotti

scene Giuseppe Stellato

costumi Graziella Pepe

musiche e suoni Franco Visoli

luci Simone De Angelis

assistente alla regia Danilo Magno (dottorando ANAD)

foto Manuela Giusto

produzione Teatro Stabile dell’Umbria

durata 1 ora e 40 minuti circa (atto unico)

Un urlo profondo e devastante squarcia il buio della sala.

André (il suo André) è ferito a morte e Oscar non ricorda cosa sia successo nella sua vita; la sua memoria è fumosa e traballante, fragile come cristallo.

Se la riprenderà risalendo il filo dei ricordi della sua vita, dei suoi giorni, dei suoi istanti, attraverso le figure – deformate e distorte – che pian piano faranno capolino sulla scena ed attraverso il turbinio e le nevicate di “post-it” gialli, memorandum spietato del passato, “mappa ingannevole di una memoria a pezzi, tutta da ricostruire” (A. Latella, un regista considerato molto incisivo).

La nostra Oscar si è spezzata: ha visto cadere ciò in cui credeva (la perdita delle illusioni) ed ha perso la sua identità. Ogni ricordo tornerà come una lama, facendo riaffiorare in lei tutte le contrapposizioni interiori che sono derivate dagli anni della sua evoluzione (da bambina, adolescente e poi donna), unitamente al senso del dovere, al conflitto tra lealtà verso la corona e la presa di coscienza delle condizioni del popolo, allo scontro tra il riconoscimento del proprio ruolo e lo scoprirsi totalmente donna nei sentimenti.

D’altronde, già nel manga dell’autrice Riyoko Ikeda (opera prima alla quale si ispira l’adattamento di Linda Dalisi) la caratterizzazione psicologica dei personaggi e la maestria con cui vengono tracciati (ed intrecciati) i rapporti tra di loro, è stata da sempre degna di nota, rendendo l’opera un masterpiece di rara intensità: inoltre, la grandezza della visione d’insieme sta nella convivenza delle storie della piccola umanità inserite nella Storia reale, che tutto travolge e tutto consuma. La Rivoluzione Francese rappresentò una reazione sistemica ad un’instabilità prolungata, fu il segnale di cedimento di un mondo che non reggeva più il proprio peso. Non si scinde, quindi, la battaglia dall’amore, la realtà dalla finzione e questo diventa il “suo lascito per le generazioni future: dare voce a chi non ha voce, accompagnare il risveglio del proprio sguardo sul mondo e la presa di posizione in difesa del riscatto sociale oltre che della libertà individuale”.

Non siamo lontani da quel mondo se alla fine la scena viene presa di prepotenza dai più giovani che dal palco a suon di musica rap, inneggeranno alla rivoluzione sotto una pioggia di post-it urlando, come fanno i ragazzi nelle manifestazioni, la loro voglia rabbiosa di cambiamento: “Arriva sunshine alla Place de Greve. My only sunshine infiamma Place de Greve!!!”.

Il teatro smette di essere soltanto rappresentazione e diventa uno strumento per guardare più a fondo la realtà, interrogare il presente e ricordarci di ciò che non possiamo permetterci di perdere, perché il palcoscenico ha anche il compito di restituirci “qualcosa”, mostrarci le contraddizioni del mondo e continuare credere nella forza dell’umanità, anche quando tutto sembra suggerire il contrario. Nella scenografia, molto minimal ma d’effetto, troviamo al centro del palcoscenico soltanto un grande specchio che riflette gli sguardi degli attori anche quando danno le spalle al pubblico e crea giochi di luce bianca su un fondo completamente nero. Infine, ad abbracciare la scena, c’è un sipario trasparente, una sorta di “bolla amniotica” dietro al quale nessun personaggio è nascosto, ma appare come un fantasma, scandito da un ritmo preciso.

Sonia Bergamasco è un’attrice che non ha bisogno di presentazioni, ma Oscar ha lasciato la sua d’impronta anche in lei, che infatti ci racconta: “L’amore è la vera chiave di tutto , la forza che squarcia il buio della memoria. André rappresenta quel sentimento profondo, rimasto troppo a lungo in attesa e non guardato, che ad un certo punto esplode e le permette di riannodare i fili del passato. La sua morte è una devastazione dell’anima. È attraverso questo legame viscerale che il viaggio si compie ed è questo l’invito che faccio al pubblico: lasciarsi condurre in questo flusso emotivo e onirico, abbandonandosi alla corrente della storia”.

Vivere e permettersi di amare, prima che sia troppo tardi. Oscar non ce la fa. E noi?