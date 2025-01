Daniela Ioia incanta con “Mamma, mà!” nella Rassegna “CondiVisioni”

Aspetto un bambino? Sì? Quanto saranno determinanti le mie scelte nell’educazione dei miei figli? Che tipo di madre sarò? … Mamma, mà!

Queste sono le domande che tormentano la mente della nostra giovane protagonista, alle prese con un test di gravidanza. La sua immaginazione prende vita e si proietta in tre possibili versioni di madri: fragile, determinata, insicura.

“Mamma, mà!” offre uno sguardo intenso e profondo sul mondo femminile e sul desiderio di maternità, che a volte si trasforma in ossessione e altre volte in una consapevolezza malinconica del tempo che passa e del naturale invecchiamento.

Con un racconto divertente, dinamico e soprattutto autentico, lo spettacolo esplora l’universo di una donna contemporanea e il suo futuro come madre.

Le tre mamme, o aspiranti tali, si troveranno ad affrontare difficoltà e piccoli drammi quotidiani: gli esami e le visite mediche legate a un percorso di inseminazione artificiale; il confronto con il carattere ribelle di una figlia che si innamora di un uomo di colore; oppure la lotta contro il tempo, con la cura del corpo e l’estetica, nel tentativo di sentirsi sempre al passo con i propri figli e i loro amici.

Quale madre diventerà la nostra protagonista? Cosa le riserva il futuro? … Mamma, mà!

Uno spettacolo di Massimo Andrei, con Daniela Ioia e la regia di Gennaro Silvestro. “Mamma, mà!” è andato in scena alla Rassegna Condivisioni – Il teatro cerca famiglia, domenica 26 gennaio a Campagna (SA).

Un’unica attrice in scena: Daniela Ioia.

Daniela Ioia è un’attrice italiana conosciuta soprattutto per serie tv come “Un posto al sole” e “Mare fuori”. Nasce a luglio del 1984 a Napoli, città in cui cresce e dove si forma. Una volta completati gli studi superiori, decide di intraprendere una carriera da attrice, sognando un futuro nel mondo dello spettacolo. Si iscrive quindi alla Scuola di recitazione Teatro Totò, dove studia per tre anni tra il 2004 e il 2007. Trascorrono alcuni anni prima del suo grande debutto come attrice teatrale: nel 2012 ottiene infatti un ruolo secondario nello spettacolo “Un turco napoletano”. Nello stesso anno interpreta la protagonista in “Epochè”, un’opera sperimentale grazie alla quale riceve le prime attenzioni positive da parte della critica.

Negli anni seguenti Daniela Ioia lavora soprattutto a teatro, interpretando ruoli di spicco in spettacoli come “Pomodori Campbell”, “Eneide” e “Le statue movibili”. Nel 2019 l’attrice esordisce sul grande schermo recitando nel film “Il sindaco del rione Sanità”, un thriller giallo diretto da Mario Martone che vede per protagonista Francesco Di Leva. Sempre nel 2019 Ioia ha la sua prima esperienza televisiva quando si unisce al cast della fiction “Gomorra – La serie”, nella quale ha la possibilità di affiancare grandi star come Marco D’Amore e Salvatore Esposito. Nel 2021 l’attrice è invece nella serie tv “I bastardi di Pizzofalcone” insieme ad Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini.

L’anno seguente Daniela Ioia entra nel cast della soap opera “Un posto al sole”, iniziando a vestire i panni di Rosa Picariello. È grazie a questo ruolo che raggiunge il successo e acquisisce una grande fama tra il pubblico. Nel 2022 l’attrice è anche in “Nostalgia”, un film drammatico che ha per protagonista Pierfrancesco Favino, nel quale interpreta un ruolo secondario. Tra i suoi progetti più recenti c’è invece la serie tv “Mare fuori”, nella quale appare nel 2023.

Uno spettacolo che conquista il pubblico:

lo spettacolo “Mamma, mà!” è stato capace di colpire il pubblico di tutte le età, coinvolgendo piccoli e grandi in un’esperienza emozionante e significativa. La sala ha registrato il tutto esaurito, dimostrando l’interesse e la partecipazione del pubblico.

Un elemento che ha particolarmente colpito è stata la differenza percepita tra l’interpretazione cinematografica e quella teatrale di Daniela Ioia. Sul palcoscenico, l’attrice ha dimostrato una tecnica raffinata e una padronanza scenica notevole, frutto di anni di studio e di esperienza attoriale. Ogni gesto, ogni parola e ogni emozione erano calibrati con maestria, rendendo il suo personaggio vivo e autentico. Si è potuta apprezzare appieno la versatilità e l’intensità interpretativa di Daniela Ioia, che ha saputo differenziare con precisione e credibilità le tre figure materne, ognuna con caratteristiche uniche e distintive.

Le musiche e le luci, curate con grande attenzione, hanno contribuito a creare un’atmosfera coinvolgente e a sostenere i ritmi serrati dello spettacolo. Al termine della rappresentazione, Daniela Ioia si è resa disponibile per un interessante dibattito con il pubblico, che ha apprezzato particolarmente il dialogo diretto con l’artista. Questo confronto ha ulteriormente arricchito l’esperienza teatrale, offrendo un’occasione per approfondire i temi affrontati nello spettacolo e per conoscere meglio il lavoro dietro le quinte.

Il risultato è stato un lavoro di altissimo livello, culminato in un lungo e caloroso applauso finale. La mia opinione generale è più che positiva: uno spettacolo che emoziona, diverte e fa riflettere.