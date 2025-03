MANIFATTURA TABACCHI E TOAST PROJECT PRESENTANO “PUBBLICO”

Domani, giovedì 13 marzo, alle 16, l’opening della mostra collettiva ospitata nell’edificio B9 fino al 30 aprile. Ingresso libero

Firenze, 12 marzo 2025 – Toast Project apre le porte dei propri atelier nell’edificio B9 in Manifattura Tabacchi per Pubblico, la mostra collettiva d’arte contemporanea. Domani, giovedì 13 marzo, dalle 16, Giovanna Graniero, Gabriele Hoxha, Milo Maricelli, Demis Rosa, Nina Silvestri e Chiara Siddu, artiste e artisti protagonisti del public/studio program di residenze iniziato lo scorso dicembre che si propone di offrire un contributo alla scena artistica fiorentina, presenteranno le opere realizzate nel loro periodo di permanenza negli spazi della ex fabbrica. La mostra sarà inoltre arricchita dai lavori di Zeno Festi, Sara Giacomelli, Francesco Maggiora, Bianca Migliorini, Gaia Lupo.

Attraverso un allestimento ibrido, Pubblico integra nel percorso espositivo cinque atelier, che rimarranno spazi di lavoro attivi per tutta la durata della mostra. Solitamente riservati alla ricerca individuale, questi ambienti vengono resi accessibili grazie a un’accoglienza curata direttamente dagli artisti, favorendo un contatto diretto con la comunità di Toast Project Studio e stimolando dialoghi e connessioni.

La mostra esplora il ruolo dell’artista nella società contemporanea, considerando le comunità artistiche e i loro ambienti di lavoro come beni di interesse collettivo. Il progetto rinnova il legame tra arte e società, ponendo la figura dell’artista come mediatrice tra dimensione privata e pubblica, e indagando il rapporto tra corpo, spazio condiviso e sfera collettiva.

Le opere in mostra rivelano come la pratica artistica si intrecci con il tessuto ambientale, sia come esperienza vissuta nello spazio pubblico, sia come processo di ridefinizione dei suoi significati. In questa prospettiva, il corpo dell’artista diventa uno strumento di interazione e trasformazione dei luoghi, attivando nuove letture della città e del territorio.

Pubblico è un public/studio program ideato e condotto da Toast Project in collaborazione con Manifattura Tabacchi che si sviluppa negli spazi della ex fabbrica. Per i partecipanti, questi studi hanno rappresentato i primi spazi di lavoro dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti a Firenze. Attraverso una pratica collettiva, le attività degli artisti hanno trasformato il luogo in un punto di riferimento per la scena emergente fiorentina. La mostra restituisce e amplifica questo processo, aprendo al pubblico pratiche solitamente riservate, come le sessioni di Incontro, momenti in cui artiste e artisti presentano il proprio lavoro attraverso i portfolio, attivando un dialogo aperto con la comunità. Il programma diventerà accessibile con un calendario settimanale a partire da mercoledì 19 marzo.

Pubblico – Edificio B9 Manifattura Tabacchi

13 marzo – 30 aprile

Giorni e orari di apertura: dal mercoledì alla domenica, dalle 11 alle 19, ingresso gratuito.