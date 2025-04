Parklife atteso il primo maggio

La nona edizione dell'one-day festival al parco fluviale di Rende che ospita alcuni tra i protagonisti della musica elettronica nazionale e internazionale

Torna a Rende per la sua nona edizione ParkLife, l’evento – nato per ridare nuova vita ai parchi pubblici – divenuto nel corso degli anni un one-day festival tra i più attesi a livello regionale, il Primo maggio per antonomasia della Calabria. Una manifestazione che ha portato complessivamente negli ultimi anni più di 100.000 persone, provenienti da tutta la regione, a ripopolare uno dei polmoni verdi della città, il Parco fluviale di Rende (Cs), per una giornata all’insegna della musica, del divertimento e del rispetto per l’ambiente.

Giovedì 1° Maggio 2025 dalle ore 10:30 fino alle ore 20:30, l’intera area del Parco Fluviale diverrà lo scenario naturale di ParkLife, con due stage che ospiteranno una lineup che vedrà protagonisti artisti di primo piano nel panorama della musica elettronica nazionale e internazionale.

Protagonista assoluto della lineup di quest’anno è Grantley “Daddy G” Marshall, fondatore dei leggendari Massive Attack, fra i padri del trip-hop; la sua ricerca sonora è stata seminale ed ha lasciato un solco musicale che parte dagli anni ‘90 e arriva fino ad oggi. I suoi dj-set sono un viaggio che fonde reggae, soul, dub, hip-hop e funk, in un mix vibrante e inconfondibile, denso di storia e groove. La sua presenza in questa edizione è un evento senza precedenti per la Calabria e un’occasione irripetibile per vivere da vicino un’icona della cultura musicale contemporanea.

In consolle anche Marie Montexier, dj e selector tedesca, tra le più interessanti nel panorama underground europeo, fondatrice della label Paryìa, è una delle artiste più originali della nuova generazione berlinese grazie anche ad uno stile personale ed elegante che fonde techno e house. E ancora: Marina Trench, produttrice e dj parigina, apprezzata in tutta Europa per la sua sensibilità musicale e la sua presenza magnetica, i suoi set si muovono tra soulful house e disco raffinata; Miura, dj nata in Crimea e attualmente con base a Berlino, pronta a portare in consolle un sound che riflette anima, resilienza e passione autentica.

Da Napoli arriva invece Whodamanny, figura centrale della label Periodica Records, uno dei visionari esploratori del funk elettronico in Italia. I suoi set sono caleidoscopici, rétro-futuristi, un mix di boogie, space disco e house funk d’impronta analogica. A Parklife anche Fimiani aka Bplan, conosciuto per il progetto BPlan & Fab_o, tra i talenti più attivi del sud Italia,oggi con il nuovo moniker, propone una fusione raffinata di house, garage e acid groove. Su entrambi i palchi poi, come consuetudine, spazio anche ad alcuni tra i migliori dj local: Fabio Nirta, DJ Kerò, Dexter e Tascky.

Accanto ai due stage, il pubblico troverà postazioni food & drink. Si ricorda altresì che per partecipare all’evento dovranno essere rispettate delle semplici regole a tutela della natura e dei partecipanti, sarà fatto divieto di ingresso per bottiglie con tappo e contenitori di vetro, metallo, lattine ed oggetti contundenti, barbecue e grill, oltre che proibito di accendere fuochi a terra ed abbandonare rifiuti.

Anche in questa edizione, al fine di garantire maggiore sicurezza e controllo, l’area del parco verrà delimitata e sarà possibile accedere solamente attraverso gli appositi ingressi. Tutti i varchi di accesso all’area saranno supervisionati dal personale steward addetto al controllo ed in tutta l’area saranno ben segnalate le uscite e le vie di fuga. L’intera manifestazione è organizzata e promossa da Be Alternative Eventi e Wish Eventi, patrocinata dal Comune di Rende e grazie al sostegno di attività commerciali e sponsor del territorio.

Le prevendite per partecipare all’evento sono disponibili, al costo di 10 € + dp, su DICE.FM . Si potrà accedere al festival acquistando il ticket anche il giorno dell’evento presso le casse posizionate in corrispondenza degli ingressi.

L’evento è Patrocinato dal Comune di Rende.

CONTATTI:

www.blteventi.it

info@blteventi.it

wisheventi@gmail.com

UFFICIO STAMPA:

Daccapo Comunicazione

info@daccapocomunicazione.it

+39 339 7050840 / + 39 340 8288293