Roma Sinfonietta, Vincenzo Bolognese per Musica demoniaca

Mercoledì 30 aprile 2025 alle 18.00, all’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata

Il concerto di mercoledì 30 aprile 2025 alle 18.00 offre brividi demoniaci al pubblico della stagione di Roma Sinfonietta all’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata (Macroarea di Lettere e Filosofia, via Columbia 1).

Ne sarà protagonista Vincenzo Bolognese, uno dei più apprezzati violinisti italiani, “spalla” dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e ora dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, nonché apprezzato come solista nelle più prestigiose sale da concerto italiane ed estere (Francia Germania, Polonia, Giappone, America del Sud). Numerose le sue incisioni, tra cui il Concerto in la di Respighi in prima mondiale, e le integrali di composizioni di due dei più grandi violinisti del secolo scorso, ovvero tutte le Sonate per violino solo di Ysaÿe e tutte le trascrizioni di Heifetz. Spesso, come in questa occasione, ricopre il ruolo di maestro concertatore, cioè di violino solista e allo stesso direttore d’orchestra, che in questo caso è l’Orchestra Roma Sinfonietta.

Questo concerto è intitolato “La musica demoniaca” e si apre con la Sinfonia “La casa del diavolo” di luigi Boccherini, compositore considerato garbato come il suo celebre Minuetto e spirituale come al sua musica sacra, ma che questa volta rivela un’attrazione per le atmosfere inquiete, misteriose e dunque diaboliche. Segue il celebre Trillo del diavolo di Giuseppe Tartini, in cui il demonio non rappresenta una pericolosa minaccia ma è piuttosto uno strabiliante viruoso del violino: sembra infatti che sia apparso in sogno a Tartini, suonando un funambolico brano violinistico, che al suo risveglio il compositore cercò di trascrivere sul pentagramma.

Si passa all’Ottocento romantico con Erlkönig di Franz Schubert, ispirato ad una poesia di Goethe a sua volta ispirata a una fosca leggenda popolare che narra del re degli Elfi che rapisce un bambino dalle braccai del padre e lo fa morire. Segue Faust un grano che il grande virtuoso del violino Henrik Wieniawski scrisse su temi dell’Opera omonima di Charles Gounod. Infine di Camille Saint-Saëns la Danse macabre, una danza di scheletri sinistra (si sente anche lo scricchiolio delle loro ossa) e allo stesso tempo divertente.

Anna Rollando introdurrà all’ascolto.

Biglietti € 12,00 intero

§ € 8,00 ridotti personale universitario, over 65 e titolari CartaEffe Feltrinelli

· € 5,00 studenti

I biglietti si possono prenotare telefonicamente (06 3236104) e ritirare il giorno del concerto oppure acquistare direttamente prima del concerto.

