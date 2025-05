Al via la 49^ma edizione. La natura è protagonista nella piazza-giardino di Greve in Chianti

Torna la storica mostra mercato florovivaistica, promossa e organizzata dal Comune di Greve in Chianti. Centinaia di fiori e piante di stagione invadono il cuore del capoluogo, sabato 3 e domenica 4 maggio dalle ore 9 alle ore 19.30Al via la 49ma edizione di "Greve in fiore". La natura è protagonista nella piazza-giardino di Greve in ChiantiOspite d'eccezione la Beat Band di Lugano che intratterrà il pubblico sabato 3 maggio alle ore 16

Greve in Chianti, 2 maggio 2025. La Primavera e le sue migliori espressioni naturalistiche invadono il centro storico di Greve in Chianti. La storica manifestazione “Greve in fiore”, giunta quasi al traguardo del mezzo secolo di vita, inizia a risvegliare i sensi in una delle più belle piazze d’Italia, nel cuore del Chianti Classico. Sabato 3 e domenica 4 maggio l’incanto di uno speciale allestimento profumato trasformerà piazza Matteotti, a Greve in Chianti, in un ricco e variopinto giardino grazie alla partecipazione di decine di espositori e vivaisti provenienti da tutta Italia. I profumi, i colori e i suoni di respiro internazionale prendono il sopravvento per offrire agli amanti del pollice verde, e non solo, un week end dedicato alla passione per il giardinaggio e alle molteplici sfumature dell’universo vegetale.

“E’ un’iniziativa aperta a cittadini e visitatori che organizziamo in occasione di un fine settimana dedicato tradizionalmente ai fiori – commenta l’assessore al Turismo Giulio Saturnini – mentre a San Polo celebriamo il fiore simbolo del nostro territorio, il giaggiolo, a Greve sarà un trionfo di tutte le specie floreali che sbocciano in questo periodo dell’anno”. Saranno esposte e potranno essere acquistate piante rare, arbusti, piante grasse, acidofile, piante aromatiche e tante altre specie di fiori di stagione”. L’iniziativa, promossa e organizzata dal Comune di Greve in Chianti, in collaborazione con la società Toscana di Orticultura, si snoderà per l’intera giornata dalle ore 9:00 alle ore 19:30 ad ingresso gratuito.

Una speciale colonna sonora proveniente dalla Svizzera farà da corollario alla mostra mercato di piante e fiori. “Avremo l’onore e il piacere di ospitare in maniera straordinaria – dichiara l’assessora alla Cultura Monica Toniazzi – una formazione musicale che arriva direttamente dal Canton Ticino, la Beat Band di Lugano sarà in piazza per intrattenere e allietare il pubblico nel corso della manifestazione con un ricco repertorio che spazia tra vari generi musicali, dal rock al pop, dai classici e alle hit del momento. E l’occasione per avviare una nuova amicizia nel segno della cultura musicale e confermare la vocazione internazionale del nostro territorio”. L’intrattenimento musicale si terrà sabato 3 maggio alle ore 16:00.

Beat Band

La Beat Band nasce nell’autunno 2020 da un gruppo di amici amanti della musica che dopo aver vissuto varie esperienze musicali hanno deciso di cominciare una nuova avventura. Il gruppo è composto da una quarantina di elementi proveniente da tutto il Ticino tra cui trombe, tromboni, euphonium, sassofoni e percussioni che si esibiscono sotto la direzione del Maestro Daniele Cavallini. L’intento principale è quello di fare “buona musica” divertendosi in compagnia. Alla base di questo gruppo c’è la volontà di stare assieme e di trovarsi per suonare divertendosi riuscendo così ad allietare il pubblico con allegria, spettacolo e buona musica. Il gruppo è coordinato dal presidente Stefano Lafranca e da Samantha Bettosini.