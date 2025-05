Teatro India, Come nei giorni migliori di di Diego Pleuteri

Dal 14 al 25 maggio 2025 a Roma

approda al Teatro India con lo spettacolo Come nei giorni migliori, del drammaturgo Diego Pleuteri, con protagonisti Alessandro Bandini e Alfonso De Vreese, una produzione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, che racconta la quotidianità di una coppia, tra dialoghi serrati, incomprensioni e affetti.

Sul palco va in scena l’amore tra A e B, poco importa chi sono veramente questi due amanti, ciò che conta sono le loro anime, travolte da questo sentimento inesplorabile. Piccoli oggetti, gesti quotidiani, gli scontri, gli avvicinamenti, il segreto inesprimibile di tutto ciò che costituisce la vita di una coppia, nelle sue gioie e nei suoi dolori, dall’inizio alla fine.

«Il teatro non può avere paura – dichiara il regista Leonardo Lidi – La creatività, e quindi la scrittura, non cresce se il terreno è arido. Necessita di coraggio, visione e fiducia. Ecco una regola che mi sono imposto in questo cammino: avere fiducia nell’altro e nel suo potenziale, anche e soprattutto se ancora inespresso. A proposito di possibilità: le occasioni che mi sono state date negli anni, in barba alla mia carta d’identità, sono state – ancora prima che possibilità – momenti formativi. Il mio percorso mi ha educato al coraggio ma soprattutto al “Perché no?”. Ha spostato la mia lancetta verso il “Proviamo”. “Proviamo” è anche l’ultima battuta del testo scritto da Diego Pleuteri. Proviamo, allora, a raccontare una storia. Il titolo Come nei giorni migliori l’abbiamo scelto quando il testo non esisteva ancora, forse oggi si chiamerebbe Jessica e Billy o Billy e Jessica, non lo sapremo mai. Un nuovo copione, una storia d’amore, un Romeo e Giulietta senza balcone. Due ragazzi qualunque, un A e un B di novecentesca memoria, si incontrano e faticano a separarsi. Due ragazzi, in Italia, oggi, invece di sottolineare le forze individuali si lasciano andare al concetto di insieme. Ma è ancora possibile concepire l’idea di amore e di famiglia come quaranta, trenta, dieci o due anni fa? Si scontrano su questo, giocano a paddle con il cuore, rimbalzano e si perdono, confondono i sentimenti, si lasciano e si ritrovano, si mischiano, si tradiscono e si chiedono: è ancora possibile essere una coppia? La fiducia genera fiducia. Basta provare.»

Dichiara l’autore Diego Pleuteri: «Che cosa significa amare? Di cosa si compone un amore? Davanti a un mistero a cui le parole non possono che soccombere o correre il rischio di riempirsi di retorica, Come nei giorni migliori parte per una ricerca senza porsi nessun obiettivo, nessuna risposta, se non quella dell’indagine, se non quella di poter sondare, cercando di avvicinarsi, anche solo per un secondo, a quel mistero. Per farlo nascere, non per raccontarlo. Nelle sue gioie e nei suoi dolori. Cos’è l’amore? è una domanda che deve rimanere senza risposta perché ogni risposta è mancante, perché potremmo correre il rischio di credere di trovarci di fronte a un vuoto, piuttosto che a un’immensità. Bisogna rimanere sul filo, sulla soglia, sul bordo della vita. Come nei giorni migliori segue il percorso di una coppia qualsiasi, che sia poi un amore fra due uomini non vuole avere nessuna rilevanza: non cambia il nucleo, cambia forse l’intorno, non è politico, è umano.»

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net _ Biglietti: €18, ridotto €12

