Alla ricerca dell’equilibrio: il viaggio del CucuFestival

Il secondo giorno della XV edizione, venerdì 29 agosto, porta in scena l’ironia della Compañía Simpañía, l’acrobatica di Cho Kairin, il circo sonoro dei Chalibares e la poesia aerea di Camila Hernandez

Dopo la serata inaugurale a Canove, il CucuFestival prosegue il suo viaggio nelle sei frazioni del comune di Roana, sull’Altopiano dei Sette Comuni, in un percorso che si snoda tra piazze, parchi e palcoscenici naturali. Il secondo giorno della XV edizione si apre a Canove e continua a Cesuna, con un programma che mette al centro il tema dell’equilibrio: cercato e sempre rimesso in gioco dai clown della Compañía Simpañía, perseguito con rigore millimetrico dal maestro acrobata Cho Kairin, trasformato in intreccio armonico di suoni e corpi dalla Compagnia Chalibares, fino a farsi metafora di libertà e rinascita nell’assolo aereo di Camila Hernandez. Un filo che unisce linguaggi diversi – dal teatro di strada al circo contemporaneo – e che trova nel rapporto diretto con il pubblico la sua costante più vitale.

La giornata di venerdì 29 agosto si apre alle ore 11.00 al Palazzetto di Canove, con l’energia argentina della Compañía Simpañía in Mucho Más Que Circo . Harry e Peperina sono una coppia esplosiva: tra acrobazie, giocoleria e una comicità dal ritmo serrato inseguono l’equilibrio in un mondo volutamente “squilibrato”, trasformando ogni tentativo in gioco teatrale e coinvolgendo gli spettatori in un continuo scambio di complicità. Si prova, si rilancia, si ricomincia, finché il pubblico lo vorrà: un circo di prossimità che vive del qui-e-ora e dell’energia della piazza.

CucuFestival: spettacoli di mattina a Canove

Nel pomeriggio il festival si sposta a Cesuna, nel verde del Parco delle Leggende (In caso di maltempo: Pala Ciclamino di Cesuna), dove alle ore 17.00 arriva Cho Kairin (Cina) con il suo Super Acrobat Show. Erede di una lunga tradizione familiare, Kairin porta in scena un “classico” dell’arte acrobatica riletto con gusto contemporaneo: cambi di volto ispirati al Viaggio in Occidente, fruste maneggiate con virtuosismo, giocoleria con pentole enormi, fino alle vertigini dell’equilibrio su sedie impilate. La precisione millimetrica e l’empatia con il pubblico – affinata in anni di tournée internazionali e riconoscimenti come la Coppa del mondo al Daidogei World Cup di Shizuoka – rendono ogni numero una sfida ai limiti del possibile.

Alle ore 17.40 la Compagnia Chalibares presenta Per un pelo, un concerto di corpi e suoni in cui due clown-musicisti e due giocolieri costruiscono un mondo immaginifico fatto di figure acrobatiche, polifonie ritmiche e micro-gag che scaturiscono dal dialogo tra movimento e musica dal vivo. In scena un circo per tutti che ha conquistato giurie e pubblico, con riconoscimenti come il Premio Emilio Vassalli 2024 (Festival Circonferenze) e i premi Takimiri, Open Circus e Giuria Popolare al Clown&Clown Festival.

Nel pomeriggio: Cho Kairin, Compagnia Chalibares e Camila Hernandez

Chiude il percorso delle ore 18.30 l’argentina Camila Hernandez con Memories: un solo al palo cinese di cinque metri in cui corpo e voce scenica diventano un “archivio vivente” di memorie femminili. Formata al CNAC di Châlons-en-Champagne e attiva tra circo contemporaneo, teatro fisico e danza, Hernandez modula il racconto tra terra e verticale: discese a fior di suolo che trattengono perdita e resistenza, risalite che affermano forza e rinascita. La scrittura fisica alterna grazia e impeto, evocando identità, potere e accoglienza; ogni gesto sembra portare una storia, fino a fondere dimensione umana e istintuale in un’unica, luminosa tensione verso la libertà.

Gli spettacoli sono garantiti anche in caso di pioggia: eventuali variazioni di sede saranno comunicate in tempo utile sul sito ufficiale www.cucufestival.it e sulla pagina Facebook facebook.com/roanaturismo.

La XV Edizione del CucuFestival, è promossa e coordinata dal Comune di Roana ed organizzata da Carichi Sospesi Aps con la Direzione Artistica di Marco Caldiron e la collaborazione delle Proloco delle sei frazioni del territorio cimbro.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito

Per informazioni

Ufficio IAT Roana

tel.0424-694361

chalet@comune.roana.vi.it

www.comune.roana.vi.it