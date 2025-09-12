TEATRO EUROPAUDITORIUM

Dimensione Eventi presenta

EDOARDO BENNATO

in

SONO SOLO CANZONETTE

Tour 2025

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025 (SOLD OUT)

LUNEDÍ 17 NOVEMBRE 2025 (NUOVA DATA)

ore 21.00

PREVENDITE APERTE SU VIVATICKET E TICKETONE

Edoardo Bennato, artista ribelle, pirata del rock, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, e primo a portare il rock e il blues nel cantautorato italiano, raddoppia la data di Bologna del suo SONO SOLO CANZONETTE – tour 2025: il 16 novembre 2025 è già sold out e oggi aprono le prevendite dei biglietti per la seconda data, lunedì 17 novembre 2025 alle ore 21, al Teatro EuropAuditorium.

I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone.

L’ “impertinente” Peter Pan, allergico a ogni etichetta, sovversivo della musica, provocatore, che ha scritto e composto assoluti capolavori diventati pietre miliari della musica italiana, proporrà in concerto un formidabile “juke-box” di brani vecchi e nuovi contraddistinti da una peculiarità di stile e un’eterogeneità di influenze che ne hanno fatto il capostipite di una genia di irregolari della nostra canzone.

Sul palco i temi da sempre a lui cari e più che mai attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo; il tutto accompagnato dalla sua pungente ironia attualizzata ed esasperata fino al paradosso, tra irriverenti provocazioni e inconfondibili melodie che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo.

PREZZI BIGLIETTI: I Platea € 62 – Platea laterale € 51 – II Platea € 40 – Balconata € 34.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e anche al mattino, il martedì e il giovedì, dalle ore 11.00 alle 13.00. (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).