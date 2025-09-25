ConcertoFirenze

Gabriele Mori Duo in concerto

Redazione
Redazione
22

VENERDÌ 26 SETTEMBRE ORE 17

Spazio Estivo GIARDINO DELLE ROSE
Via Giuseppe Poggi, 2 – Firenze
Orario di aperura: 9-20.30 tutti i giorni
VENERDÌ 26 SETTEMBRE ORE 17
Gabriele Mori Duo
in concerto
Allo Spazio Estivo Il Giardino delle Rose (Via Giuseppe Poggi, 2 – Firenze; aperto tutti i giorni ore 9-20.30; info: associazionefebbreelancia@gmail.com; ingresso libero) venerdì 26 settembre alle 17 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta Gabriele Mori Duo in concerto. La verve e l’esplosiva versatilità dei Ragazzi Scimmia in formazione duo. Genere swing con oscillazioni latine e balkane con squarci range sonoro di rock anni ’70-’80 e risonanze reggae o ska.
Sabato 27 settembre ore 17 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Cisco e Robi Duo. Roberta Biagiotti: voce, Cisco Falconi: chitarra e loop. Il Duo acustico è un progetto composto da Roberta Biagiotti alla voce e Cisco Falconi alla chitarra e loop che unisce l’R&B ed il Funky al sound cliente del Sud America. Roby e Cisco si divertono ad interpretare ogni brano in modo ogni volta diverso ed ogni show diventa un’esperienza che vivono e condividono col pubblico.
Domenica 28 settembre ore 17 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: Musica dal vivo Giacomo Ballerini Duo. Giacomo Ballerini: chitarra e voce. Giacomo Ballerini (Fiesole, 7 dic 1983) musicista e cantautore italiano. Suona da autodidatta fino a quando incontra Nick Becattini (2003), grazie al quale inizia ad esplorare il Blues e la cultura afroamericana. Lo stesso anno avvia l’attività live come chitarrista-cantante che lo porterà sia in veste di leader che di turnista a lavorare in vari progetti musicali che spaziano dal duo acustico fino alle band con 15 elementi nel caso del musical. Nel 2009 vola a Chicago dove respira Blues suonando nelle Jam con i musicisti della Windy City, nel 2010 apre il Pistoia Blues Festival a Buddy Guy col suo trio, Hot Joints. Dal 2016 suona e collabora con la GB Music Records di G. Bigazzi, con la cantante Silvia Querci, il suo trio blues-soul-funk, Cats & Dogs Acoustic Duo, l’omaggio a Pino Daniele con gli AppocunTRIO.
Lunedì 29 settembre ore 17 Attività per le famiglie Bepsi Pepsi Guida Sylvia Zanotto. Benessere psicofisico e poesia. Vivere la poesia in armonia con l’ambiente circostante e il proprio corpo. Il tutto per ritrovare un proprio equilibrio interiore. Il benessere si trova ora improvvisamente in un giardino così bello che in un gioco di specchi, riflessi e rimandi introduce bellezza nei luoghi più segreti del nostro io. Del nostro incontro. Con gli altri. Con le rose. Con le parole. Prenotazione presso il bar o messaggio su Whattsapp 3667874404.
Martedì 30 settembre ore 16 Sambre Jazz Quintet, quintetto formato a Fiesole da studenti della Scuola di Musica e appassionati, propone un repertorio di standard Jazz che spazia dallo swing, al blues, alla bossa e al funky. Le distinte personalità dei membri convergono tutte nel concetto di espressione libera data dall’arte dell’improvvisazione. Lasciatevi travolgere dalla corrente del Sambre!

You Might Also Like

Vinicio Capossela, annunciate le date di Conciati per le feste
Alexanderplatz Jazz Club, Stefano Sabatini Trio in concerto
Opponiamoci al Piano Operativo del Comune di Bagno a Ripoli
La beffa del grasso legnaiuolo” di Andrea Bruno Savelli e il ritorno di “The Primitals”
Amici della musica, domani sera il duo Ciliberti – Rotolo
Condividi questo articolo
Articolo precedente Osmosi – Risonanze Culturali
Articolo successivo Il barone rampante

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Il barone rampante
Milano Prosa
Gabriele Mori Duo in concerto
Concerto Firenze
Osmosi – Risonanze Culturali
Evento Roma
“Quattro donne e un bastardo”
Cabaret Vicenza