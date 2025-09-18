Musei Nazionali Toscana – prossime iniziative

Le prossime iniziative in programma
“Musica e Danza nei Cenacoli fiorentini”. Sei concerti e un progetto di danza site-specific nei luoghi del sacro a Firenze
19 e 20 settembre ore 17.00-19.00. Chiostro e Cenacolo di Ognissanti – “LA PRIMA DANZA à coups de marteau 1° step. Open doors / Sguardo sul processo creativo” di BIGI PAOLETTI Fritz Company. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
Firenze – Parco di Villa il Ventaglio. Parchi Capovolti – METAMORFOSI azione performativa urbana e QUADRIFOGLIA laboratorio per bambini
20 e 21 settembre 2025. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. La Forma del Fuoco. Le monete degli antichi. Visite tematiche al Monetiere e laboratorio di archeologia sperimentale
Domenica 21 settembre 2025, ore 15. Attività comprese nel biglietto d’ingresso, prenotazione obbligatoria
Firenze – Villa medicea della Petraia. Uncomfortable tours. Itinerari e narrative dissenzienti sul patrimonio culturale fiorentino “La Petraia e la passione per l’esotico”, visita guidata gratuita a cura Amir
Domenica 21 settembre 2025, ore 11. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
Lucca – Museo nazionale di Palazzo Mansi. Il Settecento musicale a Lucca. Giornata di studi internazionali “Un’assemblea di musicisti. Le origini del concerto pubblico nella Parigi del 1725”
Giovedì 25 settembre 2025, ore 10 – 13 / 15:30 – 18:30. Ingresso libero fino a esaurimento posti
Firenze – Parco di Villa il Ventaglio. “I lunedì del Ventaglio” – Aperture straordinarie e visite guidate gratuite
Lunedì 22 e 29 settembre 2025, ore 8.15-18.30, Visita guidata ore 17, prenotazione obbligatoria.
L’Homme Armé – Festival FloReMus. Rinascimento Musicale a Firenze. I concerti nei Cenacoli fiorentini
Fino a giovedì 25 settembre 2025. Prenotazione consigliata
28 settembre, 26 ottobre, 2 e 30 novembre 2025. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Visite tematiche, presentazioni e aperture straordinarie nelle Ville e residenze monumentali fiorentine
Fino al 29 settembre 2025.