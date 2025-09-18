Mostra-Museo

Musei Nazionali Toscana – prossime iniziative

Le prossime iniziative in programma
19 e 20 settembre ore 17.00-19.00. Chiostro e Cenacolo di Ognissanti – “LA PRIMA DANZA à coups de marteau 1° step. Open doors / Sguardo sul processo creativo” di BIGI PAOLETTI Fritz Company. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
20 e 21 settembre 2025. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.
Domenica 21 settembre 2025, ore 15. Attività comprese nel biglietto d’ingresso, prenotazione obbligatoria
Domenica 21 settembre 2025, ore 11. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
Giovedì 25 settembre 2025, ore 10 – 13 / 15:30 – 18:30. Ingresso libero fino a esaurimento posti
Lunedì 22 e 29 settembre 2025, ore 8.15-18.30, Visita guidata ore 17, prenotazione obbligatoria.
Fino a giovedì 25 settembre 2025. Prenotazione consigliata
28 settembre, 26 ottobre, 2 e 30 novembre 2025. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Fino al 29 settembre 2025.
Musei Nazionali Toscana – prossime iniziative
