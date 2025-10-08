In occasione del 50° anniversario della scomparsa di Joséphine Baker

Nell’ambito delle celebrazioni della Festa Nazionale Monegasca Con la partecipazione straordinaria di Pretty Yende L’Opéra de Monte-Carlo presenta Bonsoir Monte-Carlo, un grande omaggio scenico ideato in occasione del 50º anniversario della scomparsa di Joséphine Baker. Questo spettacolo inedito, concepito appositamente per Monaco, mette in luce l’impronta artistica e umana di una delle figure più emblematiche del XX secolo, attraverso uno spettacolo che unisce musica, danza, video e creazione visiva. Il soprano Pretty Yende, ospite d’onore di questa creazione, presterà la sua voce luminosa a questa celebrazione. La regia è firmata da Davide Livermore, con la direzione musicale di Yvan Cassar, le scenografie di Giò Forma, i video di D-Wok, le luci di Antonio Castro, i costumi di Gianluca Falaschi e le coreografie di Erika Rombaldoni. Bonsoir Monte-Carlo si inserisce anche nella storia di Monaco: amica intima della Principessa Grace, Joséphine Baker trovò nel Principato un sostegno incrollabile negli ultimi anni della sua vita. Questa creazione rende omaggio non solo all’icona del palcoscenico, ma anche alla donna impegnata, sempre fedele ai suoi valori di libertà, dignità e fraternità. Serata di gala dedicata a Joséphine Baker Mercoledì 19 novembre 2025, ore 19.00 (su invito del Palazzo)

Venerdì 21 novembre 2025, ore 20.00

Grimaldi Forum, Salle des Princes 10 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco