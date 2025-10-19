“Ramificazioni festival”, inaugurata la nuova edizione

Fino al 12 dicembre, in scena tra Cosenza, Rende, Lamezia Terme e Polistena, il meglio delle arti coreutiche italiane e internazionali

È stata inaugurata ieri al Palazzo della Provincia di Cosenza la IX edizione di Ramificazioni Festival, il più importante festival dedicato alla danza d’autore in Calabria.

L’apertura ha visto protagonista la compagnia Komoco con

“The Fridas” di Sofia Nappi, duetto ispirato al celebre dipinto “Le due Frida” di Frida

Kahlo, accolto da un pubblico numeroso e partecipe. Un debutto che ha confermato la

qualità artistica e la vocazione internazionale di un progetto ormai punto di riferimento nel

panorama della danza contemporanea italiana.

Ideato e prodotto dall’Associazione Italìa & Co, prima e unica associazione di riferimento

della danza nel territorio calabrese, riconosciuta dal Ministero Della Cultura e sostenuta

dalla Regione Calabria, con la direzione artistica di Filippo Stabile, Ramificazioni si

conferma un progetto di valorizzazione della creatività contemporanea che intreccia

linguaggi coreutici, visivi e performativi, trasformando la Calabria in un grande

palcoscenico diffuso.

Il festival abbraccia per il 2025 una nuova tematica, “KRONOS”, un percorso che indaga il

tempo come dimensione umana, simbolica e universale. Una metafora del fluire

dell’esistenza, del continuo intreccio tra memoria e presente, tra radici e trasformazione:

“Con Kronos vogliamo riflettere sul valore del tempo, sul suo impatto nelle nostre vite e

nella nostra percezione del mondo. La danza diventa mezzo per raccontare il

cambiamento, per dare corpo alla memoria e aprire nuovi spazi di senso”, sottolinea il

direttore artistico Filippo Stabile.

Dallo scorso 17 ottobre al 12 dicembre 2025, Ramificazioni Festival porta in scena dodici

appuntamenti tra Cosenza, Lamezia Terme e Rende, coinvolgendo teatri, palazzi storici

e spazi museali d’eccellenza: dal Teatro Alfonso Rendano e dal Palazzo della Provincia

di Cosenza al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, fino al Palacultura Giovanni

Paolo II di Rende e alla Galleria Nazionale di Cosenza, in un itinerario che unisce alcuni

dei luoghi simbolo dell’arte e della cultura calabrese. A dicembre il festival farà tappa

anche all’Auditorium Comunale di Polistena (RC), casa della compagnia Dracma, dove

Create Danza sarà protagonista di alcuni appuntamenti speciali. Una presenza ormai

consolidata, che conferma la volontà di Ramificazioni di promuovere e valorizzare una rete

culturale diffusa e partecipata.

Il festival ospita alcune tra le realtà più significative della danza d’autore italiana,

confermandosi come uno dei poli più vivaci della scena contemporanea del Sud. Ben

sette compagnie in programma sono state selezionate tra le migliori proposte del

panorama coreutico nazionale anche per la NID Platform 2025, la principale vetrina

italiana della nuova danza, sostenuta dal Ministero della Cultura e dalle Regioni, che

promuove le eccellenze artistiche italiane nel contesto internazionale.

Il 19 ottobre, al prestigioso Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, la compagnia Create

Danza – diretta dallo stesso Filippo Stabile – presenta “Bolero Loop Escape”, un’inedita

rivisitazione del celebre “Bolero” di Maurice Ravel nel 150° anniversario della nascita del

compositore francese. In scena le coreografie di Salvatore De Simone (Wayne McGregor

Company) e Filippo Stabile, che fondono i loro linguaggi in un crescendo ipnotico e

magnetico, trasformando la musica in movimento puro.

Il festival si sposta poi a Lamezia Terme, dove il 23 ottobre al Teatro Grandinetti sarà

protagonista la compagnia Equilibrio Dinamico con “Confini Disumani”, ispirato al testo

“Solo Andata” di Erri De Luca: una preghiera fisica e una denuncia civile che mette in luce

la perdita di umanità nel mondo contemporaneo. Sempre al Teatro Grandinetti, il 2

novembre, spazio al territorio con la quarta edizione del Premio Cerati, rassegna

dedicata ai Centri Danza calabresi e intitolata alla danzatrice Francesca Cerati. Un

omaggio alla creatività autoriale locale, che premia il miglior coreografo e la migliore

esecuzione con premi in denaro e la possibilità di presentare un progetto nell’edizione

2026 del festival.

Dal 20 al 22 novembre, al Palacultura Giovanni Paolo II – Rende (CS), Ramificazioni

apre una finestra sulle nuove tendenze della danza d’autore contemporanea: il 20

novembre va in scena Dancehaus più con “Bromantica” e “Studio della Maschera

Arcaica”, due lavori che fondono ricerca, ironia e indagine psicologica; il 21 novembre

arriva Codeduomo con “A Solo in the Spotlight”, riflessione poetica sull’identità del

performer, mentre il 22 novembre la compagnia francese Cie MF presenta “C’est Pas

Grave”, potente ritratto della fragilità umana che attraversa danza, teatro e parola.

Il 27 novembre al Palazzo della Provincia di Cosenza, Dancehaus più presenta “Diva +

Presenza Reale” di Giovanni Insaudo, coreografo tra i più interessanti della scena

italiana. Due creazioni che indagano il mito e la fragilità femminile, tra icone del glamour e

regine del tempo. Il 29 novembre, ancora al Palacultura Giovanni Paolo II di Rende, la

scena si fa internazionale con Kor’sia e ResExtensa in “Wolf Spider”, una metafora

coreutica di rinascita e trance collettiva, seguita da Artemis Danza con Stabat Mater,

intensa rilettura del celebre tema sacro, tra dolore, resilienza e spiritualità. Gran finale il 12

dicembre alla Galleria Nazionale di Cosenza, con un incontro d’eccezione: Spellbound

Contemporary Ballet e Compagnia Zappalà Danza in “Dalla A alla Z”, spettacolo che

suggella il dialogo tra due eccellenze della danza italiana, in una chiusura simbolica che

attraversa le lettere del tempo, dall’origine al futuro.

Tra mito e contemporaneità, Ramificazioni Festival anche per il 2025 rinnova la sua

missione di costruire una rete solida tra artisti e territorio, tra ricerca coreografica e

formazione di nuovo pubblico. Un festival che continua a crescere, a radicarsi e a

ramificarsi, nel segno della bellezza, della sperimentazione e del dialogo tra le arti.

RAMIFICAZIONI FESTIVAL 2025 – “KRONOS” – IL CALENDARIO

17.10 – Komoco in “The Fridas” | Nuovo Balletto di Calabria & Balletto di Calabria Junior

Company in “Lo Spazio Occupato + L’Ame” / Palazzo della Provincia – Cosenza

19.10 – Compagnia Create Danza in “Bolero Loop Escape” / Teatro Alfonso Rendano –

Cosenza

23.10 – Compagna Equilibrio Dinamico in “Confini Disumani” / Teatro Grandinetti – Lamezia

Terme (CZ)

01.11 – Compagnia Create Danza in “Tentazioni d’Opera – Puccini vs Verdi” / Teatro

Grandinetti – Lamezia Terme (CZ)

02.11 – PREMIO CERATI 2025 – Rassegna dei Centri Danza del territorio calabrese / Teatro

Grandinetti – Lamezia Terme (CZ)

20.11 – Dancehaus più in “Bromantica + Studio della Maschera Arcaica” / Palacultura Giovanni

Paolo II – Rende (CS)

21.11 – Codeduomo in “A Solo In The Spotlight” / Palacultura Giovanni Paolo II – Rende (CS)

22.11 – Cie MF in “C’Est Pas Grave” / Palacultura Giovanni Paolo II – Rende (CS)

27.11 – Dancehaus più in “Diva + Presenza Reale” / Palazzo della Provincia – Cosenza

29.11 – Kor’sia & ResExtensa in “Wolf Spider” | Artemis Danza in “Stabat Mater” / Palacultura

Giovanni Paolo II – Rende (CS)

12.12 – Spellbound Contemporary Ballet & Compagnia Zappalà Danza in “Dalla A alla Z” /

Galleria Nazionale – Cosenza

& more TBA…

CONTATTI:

www.ramificazionifestival.it

www.instagram.com/ramificazionifestival

www.facebook.com/ramificazionifestival

info@ramificazionifestival.it / +39 3460290028

UFFICIO STAMPA:

Daccapo Comunicazione

info@daccapocomunicazione.it

+39 3397050840 (Marcello Farno) / +39 340 8288293 (Ester Apa)