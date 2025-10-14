sabato 18 ottobre, ore 17 domenica 19 ottobre, ore 17

La fantasia dello scrittore svedese Ulf Stark per una storia di coraggio e amicizia contro ogni stereotipo e pregiudizio

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

sabato 18 ottobre, ore 17

domenica 19 ottobre, ore 17

rassegna Prima a teatro

Tuono, il mio vicino gigante

di Ulf Stark

diretto e interpretato da Andrea Gambuzza

musiche composte ed eseguite da Giacomo Riggi

collaborazione alla drammaturgia Silvano Antonelli

illustrazioni Alberto Pagliaro

luci Lucio Diana

produzione Orto degli Ananassi

Prato, 14 ottobre 2025 – Un invito a guardare l’altro con occhi nuovi, una storia divertente che tocca corde profonde, con leggerezza e poesia. Amicizia e coraggio contro stereotipi e pregiudizi fanno da sfondo a «Tuono, il mio amico gigante», terzo appuntamento della rassegna «Prima a teatro», uno spettacolo prodotto dalla compagnia livornese Orto degli Ananassi in scena sabato 18 e domenica 19 ottobre, alle 17.

L’emozionante e coinvolgente racconto messo in scena da Andrea Gambuzza, con l’accompagnamento musicale di Giacomo Riggi, prende ispirazione dal romanzo dello scrittore svedese Ulf Stark per descrivere le peripezie di un gruppo di amici alle prese con una strana creatura dall’aspetto minaccioso, il signor Tunesson, detto Tuono appunto. Ma non è lui il protagonista della storia narrata da Gambuzza che si rivolge a un pubblico dai 6 anni in su: al centro, un bambino di cui si ignora il nome perché rappresenta un po’ i bambini di tutto il mondo, con gli occhi pieni di meraviglia per le prime scoperte. Accanto a lui, una madre un po’ solitaria che ama suonare il pianoforte e l’amico per la pelle Bernt dipinto dal padre come un contafrottole, compagno di avventure con cui sconfinare nel giardino del signor Tunesson. In scena un attore, un musicista e un pianoforte che daranno vita alle pagine di un testo immaginifico, toccante e divertente: l’autore, Ulf Stark, è stato uno dei più importanti scrittori svedesi per l’infanzia e tra i più amati dai giovani lettori. Pubblicato con successo in tutto il mondo, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali l’Astrid Lindgren Prize e il Nordic Children’s Book Prize. I giovani spettatori vivranno così quei piccoli, grandi, conflitti che fanno parte della formazione di ogni futuro adulto: la difficoltà di comprendere i momenti di sofferenza dei genitori, il dolore quando le amicizie si incrinano, la bellezza degli incontri inaspettati, la titubanza ma anche la curiosità verso ciò è diverso.

Un lavoro pensato per creare un ponte tra le generazioni. Lo spettacolo «Tuono, il mio amico gigante» andrà in scena al Ridotto, sempre con la formula ormai collaudata della rassegna «Prima a teatro» che prevede un’interazione stretta fra la compagnia e i piccoli spettatori seduti su grandi cuscini. A chiudere in bellezza la rassegna per le famiglie, uno spettacolo adatto per i piccolissimi in età di nido: l’ultimo appuntamento intitolato «Tip Toe/ in punta di piedi», di e con Aurora Candelli, produzione de La Piccionaia (25 e 26 ottobre), sarà di scena sempre al Ridotto e alle 17. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro per bambini, 10 per adulti. Biglietti su Ticketone, circuito Boxoffice o in biglietteria del teatro, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Info: www.politeamapratese.it

Teatro Politeama Pratese | Via Garibaldi 33 | 59100 PRATO

+39 0574 603758 | ufficiostampa@politeamapratese.it | www.politeamapratese.it

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno