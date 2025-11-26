CommediaRoma

Centrale Preneste Teatro, Il sotto e il sopra di Colapesce

Redazione Roma
Redazione Roma
60

Domenica 30 novembre 2025 alle 16.30

Arriva da Palermo il prossimo spettacolo in cartellone per la rassegna Infanzie in gioco 2025-26 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 30 novembre alle 16.30 Teatro Libero Palermo è in scena con “Il sotto e il sopra di Colapesce”, progetto e regia di Lia Chiappara, con Matteo Contino.
La sensibilità verso la conoscenza, mista alla generosità, connota di poesia una delle favole-leggenda dell’immaginario popolare siciliano. La storia di Colapesce è conosciuta in tutto il bacino del Mediterraneo ed è stata cantata dai poeti arabi e dai poeti trovatori del Medioevo. Nicola, detto Colapesce per le sue abilità di nuotatore, giovanissimo figlio di pescatori, ci racconta due mondi: uno sotto e uno sopra. Il mondo degli abissi marini, silenzioso, misterioso e fantastico e il mondo degli uomini, spesso arrogante, avido e frenetico. Una storia ricca di sentimenti forti e vivi, di fiducia nelle nuove generazioni, che il lavoro si propone di condividere con i giovani spettatori che ne saranno, in parte, protagonisti.
Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Il sotto e il sopra di Colapesce
Teatro Libero Palermo
Progetto e regia: Lia Chiappara
Con Matteo Contino
Musiche: Giuseppe Aiosi
Costumi: Sartoria Teatro Libero

Domenica 30 novembre 2025 alle 16.30
Centrale Preneste Teatro
Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)
Biglietto unico: 7.00 €
Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.
Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00
info@ruotalibera.eu -www.centraleprenesteteatro.it
FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro
IG www.instagram.com/centralepreneste/

Ti Potrebbero Interessare Anche

Caracalla Festival 2024, grandi star della lirica per Turandot e Tosca
IUC, Julian Rachlin e Itamar Golan in concerto
Accademia Nazionale di Danza, la stagione estiva
La lettera di mammà
Benvenuti in casa Gori
Condividi questo articolo
Articolo precedente Teatro India, Giacomo Bisordi porta in scena Misura per misura
Articolo successivo Arcipelago Metropolitano, al via la rassegna di 4 Festival natalizi

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Il tempo è ora” – Il Teatro parla al Presente
Festival/Rassegna Firenze
Never Ground XV EDIZIONE VIDEO SOUND ART FESTIVAL
Festival/Rassegna Milano
Musei in Musica, al via la 15esima edizione
Evento Roma
Teatro della Dodicesima, A.K.A. – ALSO KNOWN AS di Daniel J. Meyer
Prosa Roma