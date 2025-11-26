Centrale Preneste Teatro, Il sotto e il sopra di Colapesce

Domenica 30 novembre 2025 alle 16.30

Arriva da Palermo il prossimo spettacolo in cartellone per la rassegna Infanzie in gioco 2025-26 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 30 novembre alle 16.30 Teatro Libero Palermo è in scena con “Il sotto e il sopra di Colapesce”, progetto e regia di Lia Chiappara, con Matteo Contino.

La sensibilità verso la conoscenza, mista alla generosità, connota di poesia una delle favole-leggenda dell’immaginario popolare siciliano. La storia di Colapesce è conosciuta in tutto il bacino del Mediterraneo ed è stata cantata dai poeti arabi e dai poeti trovatori del Medioevo. Nicola, detto Colapesce per le sue abilità di nuotatore, giovanissimo figlio di pescatori, ci racconta due mondi: uno sotto e uno sopra. Il mondo degli abissi marini, silenzioso, misterioso e fantastico e il mondo degli uomini, spesso arrogante, avido e frenetico. Una storia ricca di sentimenti forti e vivi, di fiducia nelle nuove generazioni, che il lavoro si propone di condividere con i giovani spettatori che ne saranno, in parte, protagonisti.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Il sotto e il sopra di Colapesce

Teatro Libero Palermo

Progetto e regia: Lia Chiappara

Con Matteo Contino

Musiche: Giuseppe Aiosi

Costumi: Sartoria Teatro Libero

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

info@ruotalibera.eu -www.centraleprenesteteatro.it

FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG www.instagram.com/centralepreneste/