Arcipelago Metropolitano, al via la rassegna di 4 Festival natalizi

Dal 29 novembre al 28 dicembre 2025 a Roma

Un Natale intergenerazionale pensato per creare un ponte tra grandi e piccini, con lo scopo di favorire, e riscoprire, il valore dello scambio e della partecipazione attiva in famiglia. Dall’artigianato al mondo del gaming arriva “Arcipelago Metropolitano”, rassegna ideata con lo scopo di mettere al centro le persone, le relazioni e la sostenibilità, superando il consumismo seriale. Con il contributo di Roma Città Metropolitana, e in collaborazione con ATCL, le tappe di “Arcipelago Metropolitano – Rotte comuni, orizzonti solidali” si snoderanno attraverso 4 simboliche isole tematiche pronte a regalare un viaggio esperienziale alle famiglie che potranno esplorare i vari percorsi per lasciarsi travolgere da un tripudio di emozioni, gioia e meraviglia. Dal 29 novembre al 28 dicembre 2025, tra l’elegante Palazzo Rospigliosi di Zagarolo e il dinamico Fusolab 3.0 di Roma (situato nel quartiere Alessandrino in Viale della Bella Villa 96), l’iniziativa, voluta fortemente dalla Consigliera delegata alla cultura Tiziana Biolghini, intende proporre una personale reinterpretazione del Natale in chiave contemporanea e solidale per garantire a tutti i componenti della famiglia di assaporare il gusto di vivere le giornate festive insieme e comprendere più da vicino le esigenze di ognuno, tra mercatini, laboratori, giochi, incontri, concerti, spettacoli live. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso rigorosamente gratuito.

Si parte il 29 e 30 novembre con “Playstory – La Sagra del Gioco e della Creatività” a Palazzo Rospigliosi, Piazza della Indipendenza 6, Zagarolo (RM). L’isola del gioco come linguaggio comune: dal Museo del Giocattolo alla VR, tra retrogame, boardgame, Minecraft, simulatori, Game Vintage Market e attività interattive per tutte le età. Dal 6 all’8 dicembre al via “Bamboom – Piccola Fiera per Piccoli Monelli”

Fusolab 3.0, Roma. L’isola “Bambini e Futuro”: mostra mercato handmade, laboratori creativi, giochi analogici e digitali, area editoria, forum su educazione e benessere, area scambio e tre spettacoli al giorno dedicati all’infanzia.

Torna anche “FRA’ – Fiera del Regalo Accessibile”

6–7–8 e 13–14 e 20–21 dicembre · Fusolab 3.0, Roma

L’isola dell’artigianato e delle autoproduzioni: creazioni uniche con prezzo massimo 50€, artigiani e maker, workshop, area bambini, street food e performance di artisti di strada e busker.

E nel gran finale “Ensemble! – Suoni e sapori dal mondo”

27–28 dicembre · Fusolab 3.0, Roma

L’isola “Culture e Sapori”: concerti, danze, proiezioni, mercatino e assaggi dal mondo curati dalle comunità straniere di Roma, per chiudere la rassegna con una grande tavola comune.

Arcipelago Metropolitano trasforma il periodo natalizio in un’occasione per vivere la città metropolitana come uno spazio condiviso, dove rotte diverse si incontrano in orizzonti solidali: famiglie, giovani, associazioni, artigiani, comunità migranti e appassionati di gioco trovano luoghi in cui riconoscersi e incontrarsi. Info su: https://fusolab.net/arcipelagometropolitano Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione su https://fusolab.net/biglietti