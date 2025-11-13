ConcertoRoma

Paolo Conte, esce la ristampa di Nel cuore di Amsterdam

La ristampa dello storico concerto del 1988 al Royal Theatre Carré dal 14 novembre 2025 in DVD

Nel cuore di Amsterdam”, capolavoro live di Paolo Conte del 1988 al prestigioso Royal Theatre Carré, viene ristampato per il pubblico in DVD su etichetta Nar International e distribuzione Warner Music Italy / ADA Music Italy. Sarà disponibile nei negozi e online il 14 novembre 2025, qui il link per il pre-order https://lnk.to/paoloconteDVD

Un concerto d’autore di uno tra i più innovativi e sofisticati artisti italiani, testimonianza di una performance irripetibile: l’intensità dell’esecuzione, la finezza degli arrangiamenti e la naturalezza del dialogo tra voce e strumenti lo rendono un documento prezioso. La magia e l’atmosfera di una serata unica raccontano la grandezza di un artista che ha saputo costruire un linguaggio musicale universale.

La scaletta del concerto è un vero e proprio manifesto della poetica contiana, un viaggio sonoro che conserva intatta la forza evocativa e l’eleganza della sua scrittura: Diavolo rosso, Hesitation, La ricostruzione del Mocambo, La negra, Max, Sotto le stelle del jazz, Lo zio, Jimmy ballando, Via con me, Chiunque, Dancing, Gli impermeabili e Azzurro.

Sul palco, Conte guida un ensemble di musicisti di straordinario talento capaci di arricchire con sfumature e dinamiche inconfondibili il suo universo sonoro: Antonio Marangolo (sax), Mimmo Turone (tastiere), Tiziano Barbieri (basso), Vittorio Volpe (batteria), Andrea Allione (chitarra), Marcello Crocco (flauto), Claudio Capuro e Massimo Boccalini (sax & clarinetto), Mirco Marchelli (tromba), Marco Lepratto (trombone) e Fanette (violoncello).

La ristampa in DVD del concerto al Royal Theatre Carré rappresenta un’occasione per i fan di rivivere un evento memorabile, e un’opportunità per le nuove generazioni di riscoprire un autore che, con la sua voce e il suo stile inconfondibili ha saputo disegnare una delle mappe più eleganti e riconoscibili nel panorama italiano e internazionale, in grado di affascinare ancora oggi.

