Mostra-Museo

Teatro Argentina, inaugura la mostra dedicata alla storia di “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo

Redazione Roma
Redazione Roma
72
012. Museo Biblioteca dell’Attore di Genova – Fondo Gastone Bosio Sabato, domenica e lunedì (stagione 1959-1960), 3 atto: Eduardo e Pupella Maggio
012. Museo Biblioteca dell’Attore di Genova – Fondo Gastone Bosio Sabato, domenica e lunedì (stagione 1959-1960), 3 atto: Eduardo e Pupella Maggio

Dal 25 novembre 2025 al 4 gennaio 2026

In occasione del debutto dello spettacolo Sabato, domenica e lunedì, il Teatro di Roma, in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo, presenta Sabato, domenica e lunedì. La mostra 1959-2025, una esposizione a cura di Serena Schioppa, con la consulenza storico-artistica Maria Procino, dedicata alla storia e alla fortuna della celebre commedia eduardiana, dal suo debutto nel 1959 fino a oggi.

Attraverso pannelli, immagini, costumi e oggetti di scena, il percorso espositivo, che abiterà la Sala Squarzina del Teatro Argentina dal 25 novembre al 4 gennaio, per tutte le rappresentazioni dello spettacolo diretto da Luca De Fusco, ne ricostruisce la genesi e la diffusione internazionale, rendendo omaggio non solo a Eduardo De Filippo, ma anche all’eredità artistica di Luca De Filippo, a dieci anni dalla sua scomparsa.

La raccolta genera un unico filo conduttore narrativo, dalle locandine ai costumi, ai documenti, dando vita a una esplorazione che non vuole essere solo cronologica, ma offrire l’universo del drammaturgo che nelle sue opere, travalicando spazi e tempi, fa della famiglia lo specchio della condizione umana.

La selezione delle locandine più significative crea una piccola galleria che documenta le messe in scena di “Sabato, domenica e lunedì “,dal Teatro San Ferdinando di Napoli fino alle rappresentazioni all’estero, mentre con i costumi prendono vita alcuni dei personaggi che, insieme agli oggetti originali esposti e ai documenti, accompagnano i visitatori, in un viaggio magico, alla scoperta della storia della famiglia Priore e del ragù cucinato in scena che, come ricordava Luca, divenne “Una grande lezione di cucina e di teatro che mio padre preparò coinvolgendoci tutti in varie prove”. Infine, una carrellata di immagini fotografiche restituisce i vari momenti dell’opera e gli artisti che le hanno dato vita sul palcoscenico.

A Luca De Filippo, scomparso dieci anni fa eppure ancora così vivo come uomo e artista, è, inoltre, dedicato uno dei focus dell’allestimento: una selezione di foto e documenti lo raccontano in scena nel 1969 e sul set del film del 1990 diretto da Lina Wertmuller in cui recitava, insieme a Sophia Loren, il dramma di una coppia che cerca di ritrovarsi e superare i silenzi, i malintesi, le abitudini che li hanno allontanati. “Per me tutto è vita, – dichiarava Luca – fuori e dentro il palcoscenico. Direi che il teatro porta alla vita e la vita al teatro. Non si possono scindere le due cose. La vita va vissuta con le sue gioie e i suoi drammi”.

 

Ti Potrebbero Interessare Anche

”Mi fa pena il giardino”
“Attitude | Graffiti writing, Street art, Neo Muralismo”
Museo Storico della Fanteria di Roma, novità per gli appassionati di Andy Warhol
Torno al futuro – The Exhibition by Back To The Future Museum
Florence Biennale
Condividi questo articolo
Articolo precedente Accademia di Santa Cecilia, doppio festeggiamento
Articolo successivo AGIS, Francesco Giambrone confermato Presidente

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

L’ULTIMA PAROLA (di Barletti/Waas)
Prosa
Nino Buonocore e Mogol al “Saverio Arlia Award”
Catanzaro Evento
AGIS, Francesco Giambrone confermato Presidente
Roma
012. Museo Biblioteca dell’Attore di Genova – Fondo Gastone Bosio Sabato, domenica e lunedì (stagione 1959-1960), 3 atto: Eduardo e Pupella Maggio
Teatro Argentina, inaugura la mostra dedicata alla storia di “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo
Mostra-Museo