L'Acqua Cheta – FESTEGGIAMO IL CAPODANNO INSIEME

Redazione
Redazione
58

 

Perché vederlo a Capodanno?Una tradizione lunga oltre un secoloLa storia Le repliche specialiBiglietteria e informazioniIl Cast

L’Acqua Cheta – Capodanno

FESTEGGIAMO IL CAPODANNO INSIEME

Torna la commedia più amata dai fiorentini

Festeggia con noi tra risate, musica e tradizione.
La commedia più amata dai fiorentini torna al Teatro Niccolini, gestito da Firenze On Stage, per quattro straordinarie repliche di fine e inizio anno.

Perché vederlo a Capodanno?

Perché è la commedia fiorentina per eccellenza, nata proprio in una notte di festa: unisce tradizione, risate e la Firenze “di prima”, perfetta per iniziare il nuovo anno con leggerezza.

 Festeggia il Capodanno con noi
Una serata tra musica, teatro popolare e atmosfere autenticamente fiorentine.
Due spettacoli di San Silvestro per salutare il 2025 insieme alla Compagnia delle Seggiole.
E repliche il 3 e 6 gennaio.

Una tradizione lunga oltre un secolo

Nata nel 1908, L’Acqua Cheta è il capolavoro di Augusto Novelli e la commedia simbolo del vernacolo fiorentino. Dal Teatro Alfieri alla memoria della città, questo spettacolo ha attraversato epoche e generazioni.

Oggi, più di cent’anni dopo, la Compagnia delle Seggiole riporta in scena la Firenze “di prima”: cortili, finestre, amori semplici, gelosie e risate che profumano di casa.

La storia

A Firenze, nei primi del ’900, Anita e Ida, figlie di Ulisse e Rosa, attirano le attenzioni di due giovani molto diversi: il falegname Cecco e il misterioso Alfredo. Tra corteggiamenti segreti, gelosie e irresistibili equivoci, l’amore sincero finisce per trionfare.

Una commedia vivace, popolare, autentica: un ritratto affettuoso della Firenze “di prima”.

 Le repliche speciali

31 dicembre 2025 – ore 19:15 e 22:00

03 gennaio 2026 – ore 21:00

06 gennaio 2026 – ore 17:00

 Teatro Niccolini – Via Ricasoli, Firenze
Spazio storico gestito da Firenze On Stage.

Biglietteria e informazioni

Oltre alla vendita online, i biglietti possono essere acquistati anche di persona presso la biglietteria del teatro, negli orari di apertura.

Per informazioni, assistenza e prenotazioni:
344 4107514
Lun–Ven · 15:00–18:00 (eccetto 25 dicembre)

Il Cast

Regia: Claudio Spaggiari
Costumi: Giancarlo Mancini
Aiuto Regia: Giovanna Calamai
Tecnici audio/luci: Silvia Avigo, Matteo Dall’Olmo, Daniele Nocciolini, Fiammetta Perugi

Personaggi e interpreti:
Ulisse – Fabio Baronti · Rosa – Sabrina Tinalli · Anita – Sofia Giunta · Ida – Marta Virginia Morgavi · Cecco – Lorenzo Carcasci · Alfredo – Ruggero Albisani · Stinchi – Andrea Nannelli · Asdrubale – Davide Diamanti · Bigatti – Marcello Allegrini · Zaira – Brenda Potenza · Anna – Giovanna Calamai · Teresa – Anna Collazzo

Compagnia delle Seggiole
Firenze, Toscana
Sito ufficiale: www.lacompagniadelleseggiole.it

