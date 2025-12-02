L’Acqua Cheta – FESTEGGIAMO IL CAPODANNO INSIEME

FESTEGGIAMO IL CAPODANNO INSIEME Torna la commedia più amata dai fiorentini Festeggia con noi tra risate, musica e tradizione.

La commedia più amata dai fiorentini torna al Teatro Niccolini, gestito da Firenze On Stage, per quattro straordinarie repliche di fine e inizio anno. Perché vederlo a Capodanno? Perché è la commedia fiorentina per eccellenza, nata proprio in una notte di festa: unisce tradizione, risate e la Firenze "di prima", perfetta per iniziare il nuovo anno con leggerezza. Festeggia il Capodanno con noi

Una serata tra musica, teatro popolare e atmosfere autenticamente fiorentine.

Due spettacoli di San Silvestro per salutare il 2025 insieme alla Compagnia delle Seggiole.

E repliche il 3 e 6 gennaio. Una tradizione lunga oltre un secolo Nata nel 1908, L’Acqua Cheta è il capolavoro di Augusto Novelli e la commedia simbolo del vernacolo fiorentino. Dal Teatro Alfieri alla memoria della città, questo spettacolo ha attraversato epoche e generazioni. Oggi, più di cent’anni dopo, la Compagnia delle Seggiole riporta in scena la Firenze “di prima”: cortili, finestre, amori semplici, gelosie e risate che profumano di casa. La storia A Firenze, nei primi del ’900, Anita e Ida, figlie di Ulisse e Rosa, attirano le attenzioni di due giovani molto diversi: il falegname Cecco e il misterioso Alfredo. Tra corteggiamenti segreti, gelosie e irresistibili equivoci, l’amore sincero finisce per trionfare. Una commedia vivace, popolare, autentica: un ritratto affettuoso della Firenze “di prima”. Le repliche speciali 31 dicembre 2025 – ore 19:15 e 22:00 03 gennaio 2026 – ore 21:00 06 gennaio 2026 – ore 17:00 Teatro Niccolini – Via Ricasoli, Firenze

Biglietteria e informazioni Oltre alla vendita online, i biglietti possono essere acquistati anche di persona presso la biglietteria del teatro, negli orari di apertura. Per informazioni, assistenza e prenotazioni:

344 4107514

Lun–Ven · 15:00–18:00 (eccetto 25 dicembre) Il Cast Regia: Claudio Spaggiari

Costumi: Giancarlo Mancini

Aiuto Regia: Giovanna Calamai

Tecnici audio/luci: Silvia Avigo, Matteo Dall’Olmo, Daniele Nocciolini, Fiammetta Perugi Personaggi e interpreti:

Ulisse – Fabio Baronti · Rosa – Sabrina Tinalli · Anita – Sofia Giunta · Ida – Marta Virginia Morgavi · Cecco – Lorenzo Carcasci · Alfredo – Ruggero Albisani · Stinchi – Andrea Nannelli · Asdrubale – Davide Diamanti · Bigatti – Marcello Allegrini · Zaira – Brenda Potenza · Anna – Giovanna Calamai · Teresa – Anna Collazzo