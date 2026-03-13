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Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 15 al 22 marzo

Redazione Roma
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All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz

Spazio agli eventi della settimana, dal 15 al 22 marzo della Fondazione Musica per Roma: ecco gli appuntamenti all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Venerdì 20 marzo ore 21 e sabato 21 marzo ore 17
Les Étoiles
Sala Santa Cecilia

Dal 20 al 22 marzo
LIBRI COME. Festa del libro e della Lettura
Democrazia
XVII edizione

Domenica 22 marzo
Lezioni di Storia
Città mondo
Teheran
Sala Sinopoli ore 11

CASA DEL JAZZ

Domenica 15 marzo ore 12
Junctions beyond Jazz
Flavio Tanzi
Il suono del ritmo
Sala Armando Trovajoli

Domenica 15 marzo ore 18
Giulia Lorenzoni 4tet
Sala Armando Trovajoli

Venerdì 20 marzo ore 19.30
Young Lions
Chiaré
Sala Armando Trovajoli

Sabato 21 marzo ore 19.30
International Stars
Jerome Sabbagh Quartet
Sala Armando Trovajoli

Domenica 22 marzo ore 18
Junctions beyond Jazz
Triolet
Storie d’oriente
Sala Armando Trovajoli

Domenica 22 marzo ore 18
Danilo Blaiotta
Sala Armando Trovajoli

Hippie Market XMAS Edition
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Incursioni/Escursioni
Ritratti con brio
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