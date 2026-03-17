“I cinque elementi” di scena a Catanzaro e Lamezia Terme

Il musicista Alessandro Quarta sarà affiancato sul palcoscenico da artisti di caratura internazionale

Un’epopea sonora che interroga il destino dell’uomo. Il cartellone di AMA Calabria, predisposto dal direttore artistico Francescantonio Pollice, accoglie tra i suoi appuntamenti più attesi “I cinque elementi”, uno spettacolo di grande forza evocativa. Protagonista assoluto sarà il genio musicale del M° Alessandro Quarta, artista acclamato dalla critica internazionale e pronto a incantare il pubblico calabrese in due serate speciali: venerdì 20 marzo al Teatro Comunale di Catanzaro e domenica 22 marzo al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. Entrambi gli eventi avranno inizio alle ore 21.

Il dualismo artistico, tra creazione e apocalisse

“I cinque elementi” non sarà soltanto una suite sinfonica, ma un viaggio dentro la dualità che attraversa ogni cosa. Alessandro Quarta, con un linguaggio musicale che fonderà virtuosismo classico e impeto rock, metterà a nudo la natura generatrice della vita, ma anche la sua potenziale forza distruttiva. Con il suo monito all’irresponsabilità umana, l’opera mostrerà come l’equilibrio millenario degli elementi fondamentali sia oggi minacciato dall’agire dell’uomo. La musica diventerà così uno specchio delle nostre fragilità e delle nostre colpe, spingendo l’ascoltatore a confrontarsi con il rischio concreto di un collasso ambientale, ma anche con la propria parte più vulnerabile.

La musica proposta da un cast di eccellenze

Per dare corpo a una visione sonora così ambiziosa, il genio del M° Alessandro Quarta sarà affiancato sul palcoscenico da artisti di caratura internazionale. Al pianoforte siederà Giuseppe Magagnino, la cui sensibilità magnetica creerà un contrappunto perfetto alle funamboliche linee del violino. A dirigere l’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo sarà il M° Cristian Lombardi, la cui bacchetta avrà il compito di governare questa tempesta di suoni, guidando un ensemble capace di passare dai sussurri più intimi alle esplosioni dinamiche più imponenti. In questo dialogo continuo ogni nota troverà il suo profondo spazio emotivo.

Il programma, un’architettura sonora in sei quadri

Il viaggio tra le note musicali, si articolerà attraverso momenti di intensità emotiva, dove la melodia evocherà sensazioni tattili e visive. Il programma sarà così composto:

La Creazione

Terra

Acqua

Aria

Fuoco

Etere

«Il Quinto elemento mi ha dato la ragione per scrivere tutto quello che avevo dentro», ha spiegato il M° Quarta: «Una forma di ringraziamento personale per tutto quello che ho: il bello e il tragico della vita. Sentivo la necessità di scrivere qualcosa di importante e quest’Opera di un’ora, è impegnativa, forte, ma mi rappresenta appieno».

Dal silenzio cosmico fino alla riconciliazione con il pianeta, dalla passione quasi bruciante fino alla placida calma, “I cinque elementi” sarà uno tsunami di emozioni che il pubblico non riuscirà a dimenticare.

L’evento, sostenuto dal MiC DG Spettacolo e dalle risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura, è parte del progetto Circolazione Musicale in Italia promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica.