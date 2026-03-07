Pinocchio. Che cos’è una persona? Al Teatro Astra di Torino

C’è una faglia sottilissima in cui la pura rappresentazione si sgretola e il palcoscenico diventa il prolungamento crudo, inatteso, della nostra stessa coscienza. È esattamente in questo spazio emotivo che si colloca Pinocchio – Che cos’è una persona, l’opera-evento magnificamente orchestrata da Davide Iodice. Più che a uno spettacolo, si assiste a una vera e propria liturgia laica, a un rito di svelamento in cui il confine tra platea e scena viene dolcemente, ma inesorabilmente, cancellato.

Iodice attinge a piene mani dal lavoro decennale, viscerale e necessario della Scuola Elementare del Teatro. I venti e più interpreti in scena – ragazzi portatori di neurodivergenze e disabilità, accompagnati sul palco dai propri genitori e da una solida équipe pedagogica – non recitano il dramma collodiano, ma lo vivono. E lo scardinano dall’interno. Nelle primissime stesure, Collodi condannava il burattino all’impiccagione, per poi salvarlo trasformandolo in bambino, in un essere umano “accettabile”. Ma cos’è, davvero, una Persona? È questa la domanda insopprimibile che rimbalza tra le assi del palco, echeggiando in uno spazio sempre in movimento, scandito da tamburi e dai faticosi, gloriosi sette passi di chi conquista ogni giorno il proprio diritto di esistere.

“La vita è respirare. Il male è non volersi bene”. Le risposte dei protagonisti, nate da un prezioso e lungo processo laboratoriale, disarmano per la loro cristallina lucidità. E mentre un Grillo Parlante trascina la sua personalissima croce al suono spezzato di un “cri-cri” sospeso a metà, lo sguardo di questi attori meravigliosi incrocia senza filtri quello del pubblico, ponendo l’interrogativo che stritola il cuore di ogni genitore e di ogni essere umano che si sente irrisolto: “E dopo?”.

Il trionfo ai Premi Ubu 2024 (Premio Speciale) e l’assegnazione del Premio ANCT non sono state semplici onorificenze al valore sociale, ma la doverosa certificazione di un miracolo artistico e teatrale assoluto. Iodice ce lo ricorda con fermezza, in una dichiarazione che risuona come un manifesto civile prima ancora che poetico: “Mostro è chi è affetto da una inguaribile normalità che tutto appiattisce e tutto vuole uguale”. Noi, seduti nel buio, siamo stati dolcemente costretti a specchiarci in quell’inguaribile normalità, uscendo dalla sala intimamente cambiati, più nudi, ma pervasi da una sincera e inconfondibile felicità.

Visto il 25 febbraio 2026

Teatro Astra – Torino

Pinocchio. Che cos’è una persona?

ideazione, drammaturgia, regia, scene e luci

Davide Iodice

con

Giorgio Albero Gaetano Balzano, Danilo Blaquier, Federico Caccese, Stefano Cocifoglia, Giuseppe De Cesare, Simona De Cesare, Patrizia De Rosa, Gianluca De Stefano, Paola Delli Paoli, Chiara Alina Di Sarno, Aliù Fofana, Cynthia Fiumanò, Vincenzo Iaquinangelo, Marino Mazzei, Serena Mazzei, Giuseppina Oliva, Ariele Pone, Tommaso Renzuto Iodice, Giovanna Silvestri, Jurij Tognaccini, Renato Tognaccini

compagnia

Scuola Elementare del Teatro APS

produzione

Interno 5, Teatro di Napoli-Teatro Nazionale

partner

Teatro Trianon Viviani, Forgat Odv

training e studi sul movimento

Chiara Alborino, Lia Gusein-Zadé

equipe pedagogica e collaborazione al processo creativo

Monica Palomby, Eleonora Ricciardi

tutor

Danilo Blaquier, Veronica D’Elia, Mara Merullo

cura del processo laboratoriale

Scuola Elementare del Teatro Aps

versi

Giovanna Silvestri

realizzazione scene

Ivan Gordiano Borrelli

cura dei costumi

Daniela Salernitano con Federica Ferreri

tecnico audio

Luigi Di Martino

tecnico luci

Simone Picardi

direttrice di produzione

Hilenia De Falco

ufficio stampa

Elena Lamberti

si ringraziano

Gabriele D’Elia, Tonia Persico, Ilaria Scarano