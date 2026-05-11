Amazzoni di Silvia Gribaudi alle Fonderie Limone di Torino

Le ombre alle Fonderie Limone hanno il passo pesante di chi non deve chiedere il permesso. Quando le cinque interpreti di Amazzoni entrano in scena, non è la danza a iniziare, ma una resistenza che si fa carne. Silvia Gribaudi costruisce una gabbia di precisione millimetrica: un rigore tecnico fatto di pesi scaricati a terra, di schiene che si inarcano non per grazia, ma per necessità. È una struttura sapiente, quasi crudele, che serve a smascherare l’occhio di chi guarda, abituato a pretendere dal corpo femminile una perfezione che non esiste. Lo stile di queste guerriere contemporanee è asciutto. La tecnica non è esibizione, è uno strumento di scavo. Si vedono i muscoli tesi delle gambe, il respiro che si fa ritmo nel petto, il sudore che incolla la pelle al nero degli abiti. Ettore Lombardi ha vestito questi corpi con un’essenzialità che taglia: un nero che non nasconde, ma sottolinea ogni gesto, ogni cedimento, ogni slancio. È in questo perimetro che l’ironia della Gribaudi colpisce più forte. Non è una risata di cortesia; è un’arma che scardina l’idea del “bello” da manuale per restituirci l’umano. C’è una fatica politica in questo spettacolo. È la fatica della donna che deve abitare la propria forza mentre il mondo la vorrebbe fragile, o peggio, immobile. C’è il peso invisibile della madre che danza portando con sé il ricordo di un figlio, la stanchezza di una tournée che spezza il ritmo dei giorni, il corpo che deve rispondere a un comando coreografico mentre la mente è altrove, a una culla, a un’assenza. Gribaudi usa la scena per mostrare questo corto circuito: la bellezza violenta di chi non smette di lottare, anche quando il costume pesa come un’armatura e il palco sembra non finire mai. È uno slancio vitale che non cerca il consenso, ma lo scontro. Queste Amazzoni non scagliano frecce, ma verità scarne. Non raccontano una storia, la subiscono e la ribaltano, centimetro dopo centimetro, fino a quando della gabbia del patriarcato non restano che bulloni allentati sul pavimento.

Visto il 6 maggio 2026

Fonderie Limone – Moncalieri (TO)

Amazzoni

di Silvia Gribaudi

con Marta Olivieri, Martina La Ragione, Sara Sguotti, Susannah Iheme, Vittoria Caneva

musiche Matteo Franceschini

disegno Luci Luca Serafini

styling Ettore Lombardi

assistente Alla Coreografia Francesco Dalmasso

consulenza Artistica Matteo Maffesanti

tecnica Lucia Ferrero

creative producer Mauro Danesi

produzione Associazione Culturale Zebra (It)

Coproduzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Torinodanza Festival (It)

Le Gymnase Cdcn – Roubaix (Fr)

con la collaborazione e il sostegno di Startfestival – Bayer Kultur – Leverkusen (De), Théâtre Molière – Sète, Scène Nationale Archipel De Thau (Fr), L’oiseau-Mouche- Roubaix (Fr), Istituto Italiano Di Cultura Di Oslo, Dansit Koreografisk Senter (No)

Nell’ambito Del Progetto Italy-Norway Dance Residencies coordinato e sostenuto da Nid Platform, Mic, Pahn_Performing Arts Hub Norway, Istituto Italiano Di Cultura Di Oslo E Reale Ambasciata Di Norvegia A Roma

con il sostegno di Mic – Ministero Italiano Della Cultura

Silvia Gribaudi è artista associata di Le Gymnase Cdcn Roubaix (2024-2026)

e del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale (2025-2027)

si ringrazia per i dialoghi, le riflessioni, le parole sospese ed indagate,

la presenza fondamentale dietro le quinte di Francesca Albanese,

Andrea Rampazzo, Annette Van Zwoll e Sara De Simone